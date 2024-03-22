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天氣冷熱都要吃！特蒐全台6家特色霜淇淋 連吃甜點都有滿滿的少女心
不論氣溫高低，只要來上一支美味霜淇淋，就能帶來無比的滿足和快樂。
台北市/中山區
使用在地小農的果物，牧場直送的鮮乳，除了有最吸睛的玫瑰花造型冰淇淋，還有四款超可愛的動物造型可選擇，兼具美觀與美味。特別推薦柚香金萱和桂花烏龍。（MENU美食誌🌸兔小璐🎠提供）
彰化縣/鹿港鎮
彰化鹿港老街必吃的冠軍冰淇淋，結合在地食材製作而成，除了招牌的榴槤冰淇淋，還有濃郁抹茶與蝶豆花交織多層次口感的地球冰淇淋，都十分推薦。（MENU美食誌HanHan_Yu提供）
台北市/大安區
每天販售的口味皆不相同，隨著季節調整配方，有各種獨特的口味，一共有500多種，餐櫃檯有當日冰淇淋口味清單，每天會提供九種口味供顧客選擇。（MENU美食誌DDD🐻❄️提供）
台北市/大安區
以整顆水果義式冰淇淋為主角，一口就能品嘗滿滿的果香和冰涼的口感。推薦水果優格鮮奶油三明治，目前有草莓和葡萄兩種口味，皆為每日新鮮現做。（MENU美食誌Lilith 🌸提供）
屏東縣/屏東市
裝潢以懷舊的昭和時代打造，主打淋上自家糖水、擁有綿密如羽絨般口感的昭和清冰聞名，有多種口味冰淇淋可供選擇，也可以加價升級成小熊造型冰淇淋。（MENU美食誌吃貨小肥仔提供）
彰化縣/溪湖鎮
販售北海道鮮奶所產的起司蛋糕、彩虹霜淇淋、三明治冰淇淋，還有唱片行千層酥。彩虹霜淇淋一次可吃到六種不同口味，皆由天然水果及食材製作，健康又美味。（MENU美食誌黃詩祐提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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