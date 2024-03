LOEWE史無前例Crafted World展覽 全球首曝光驚艷上海

1846 年於西班牙馬德里以皮革工藝合作社起家的LOEWE,舉辦「Crafted World」超過1,600平方米的大型展覽,自今2024年3月22日起至5月5日止,於上海展覽中心全球首登場,展覽開放公眾免費入場,透過LOEWE的工藝世界,濃縮品牌178年的精華,揭開西班牙文化傳統與當代時裝美學的對話,闡述手工製作的精神。「Crafted World」隨後將從亞洲展開全球國際巡迴。

「Crafted World」是LOEWE首個大型公開展覽,由當今創意總監Jonathan Anderson策劃,以「向全球畢生奉獻給手工藝的工匠致敬」為發想,展覽概念由LOEWE及著名建築及都市設計事務所OMA攜手構思,共分六大主題展區,從品牌歷史出發,探索品牌的西班牙人文底蘊、深入工坊手工製作細節、經典時裝傑作、手工藝術的推廣、到跨界合作,每個展區都透過不同的巧思與形式,完整建構出一個具體而微的LOEWE工藝世界。

●宏觀歷史中的LOEWE

展覽入口猶如即將走入一座遊樂園,以童趣的筆觸呈現品牌過往最知名的合作與主題。首個展間「Born from the Hand」依照時間順序講述品牌歷史,從品牌創立、開設店舖、皇家御用、各種經典的手提包的誕生、到1965年首度推出女裝等里程碑至今,帶領參觀者一路跟著品牌發展。值得一提的是,展區特別選用特定年代的象徵物件讓讓觀眾在對照之下更能理解創作的背景,例如誕生於1970年代的Flamenco包,就和同一年代的開始推出的男裝,以及當時流行的佛朗明哥音樂相關史料同台展出,為設計還原創作情境。

此展間一大必看亮點還有西班牙現代藝術巨擘畢卡索(Pablo Picasso)的陶瓷雕塑,以及品牌近期為巨星蕾哈娜和碧昂絲設計的舞台服裝,體現品牌在不同時期建立的現代特質。

隨著樓梯廊道走上二樓時,跟著沿途裝設的多媒體素材還能學會如何正確發音LOEWE品牌名稱。在二樓迎接觀眾的是「Welcome to Spain」展區,大型螢幕背景輪替播放品牌歷年的形象廣告以及西班牙知名的文物風景。中間以6株樹木上則分別展出品牌與西班牙工匠合作的編織包及水桶包,傳統lebrillo大型陶瓷盆、畢卡索的陶瓷雕塑及LOEWE Paula's Ibiza系列的趣味海洋動物主題配飾等,闡釋西班牙景物文化對當地手工藝傳統的啟發。

●走進工坊 驚艷人手工藝術

接著走進「The Atelier」皮革工坊,以LOEWE經典包款為例,分別講解皮革切割、修邊、上色及縫合等工序、手工切割皮革的工具、以及原型設計製作及測試程序。最後來到可以說是本次展覽中最好拍的「霍爾的移動城堡」 -- 這個2米高的雕塑是皮革工作室特地為了這次展覽製作的,借用移動城堡本身由各種物件拼組的概念,將Puzzle、Amazona、Gate、Squeeze等多款包包及其特色零件組裝建構而成,以幽默手法體現體現工坊精湛的技藝。

「Fashion Without Limits」展出Jonathan Anderson自選他自2013年擔任LOEWE創意總監以來69款不同季度的男裝及女裝,與啟發服裝大膽形態輪廓的LOEWE藝術藏品對照,更顯出他在時裝設計中展現的雕塑手法及玩味錯視美學。「United in Craft」則是展出歷年LOEWE工藝獎得獎作品、與曾於米蘭家具展中亮相的作品。

最後的「Unexpected Dialogues」展區則由9個展廳組成,每個小房間聚焦一個品牌10年間LOEWE曾經攜手合作的不同領域藝術家,包括近期的日本陶藝工作室Suna Fujita、為全球專賣店製作地毯的John Allen,到與三位中國雕刻家合作的古老玉雕工藝等。其中最受歡迎的無疑是吉卜力工作室的展廳,除了展出「霍爾的移動城堡」、「神隱少女」、「龍貓」三次合作的設計和影像,地上中央還特別製作了一個大型毛茸茸的龍貓肚子,成為打卡熱點。