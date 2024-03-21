快訊

央行升息！存款利率下周一反映 國銀高層喊苦：對銀行不利

人潮爆多！蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶先逛Longchamp南法風快閃店 柯佳嬿、陳華「立刻就想去度假！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Longchamp選在新光三越百貨A11館，打造DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店，而藝人柯佳嬿（左）、陳華（右）受邀穿上品牌新裝前往搶先體驗。記者吳致碩／攝影
Longchamp選在新光三越百貨A11館，打造DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店，而藝人柯佳嬿（左）、陳華（右）受邀穿上品牌新裝前往搶先體驗。記者吳致碩／攝影

法國時尚品牌Longchamp繼2月的學院風派對之後，迎接春天到來，特地選在新光三越百貨A11館，打造期間限定DO YOU SAINT-TROPEZ？主題快閃店。而藝人柯佳嬿、陳華受邀穿上品牌新裝前往搶先體驗，快閃店營造出滿滿南法風情，讓兩人看了也心生嚮往，還說「立刻就想去度假」！

久未露面的柯佳嬿穿卡其綠短版上衣秀出纖腰，搭配同款長裙及飾有雛菊小花的牛皮木履鞋，並拎著編織包現身，「比較難得這樣穿，平常露出太多皮膚很害羞」。柯佳嬿提到身上的串珠部分非常波西米亞感，而且逛完Longchamp快閃店之後，讓她立即就有想去度假的感覺。最喜歡搭配的編織手提袋，柯佳嬿覺得很實用輕盈，日常搭配也很不錯，還笑說「可以當最時髦買菜包」。

時尚品牌Longchamp迎接春天到來，特地選在新光三越百貨A11館，打造期間限定DO YOU SAINT-TROPEZ？主題快閃店。圖／Longchamp提供
時尚品牌Longchamp迎接春天到來，特地選在新光三越百貨A11館，打造期間限定DO YOU SAINT-TROPEZ？主題快閃店。圖／Longchamp提供

新生代女歌手陳華則是以白色小雛菊鏤空背心內搭短上衣，以及同樣有雛菊圖案刺繡的牛仔褲、卡其綠「漁網包」出席活動。在逛完快閃店後，陳華感受到氛圍很夏天，特別愛其中賣冰淇淋的攤販，還分享了自己夏季、度假的穿搭訣竅。陳華表示若是去海島國家玩，「涼鞋是必備的」透氣又舒適，特別是Longchamp這季推出的款式，容易打造可愛又時尚的look。不僅如此，熱愛陽光的陳華還說，每到夏天穿搭「就是要露腰、其次是露腿」，視覺比例上才會比較好。

Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店，從3月22日至4月16日為止，品牌重現南法度假勝地風光，帶來充滿活力和生機的盛夏場景。圖／Longchamp提供
Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店，從3月22日至4月16日為止，品牌重現南法度假勝地風光，帶來充滿活力和生機的盛夏場景。圖／Longchamp提供

而Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店，從3月22日至4月16日為止，品牌將南法度假勝地聖特羅佩的風光帶到新光三越A11一樓，呈現充滿活力和生機的盛夏場景。宛如被陽光親吻過的鵝黃牆面與和爬藤植物相得益彰，沿著石磚小徑踏入快閃店中，就彷彿來到海邊度假小屋，這一季鮮豔包款與涼鞋展示在其中。店側擺放腳踏車與閒適氣氛相互呼應，而陳華最愛的冰淇淋小攤販，推出加入Longchamp官方Line帳號，可獲得限量供應的法式風味冰淇淋活動，讓人迫不及待想去打卡！

Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店營造出滿滿南法風情，讓柯佳嬿（左）、陳華（右）看了心生嚮往，還說「立刻就想去度假」！記者吳致碩／攝影
Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店營造出滿滿南法風情，讓柯佳嬿（左）、陳華（右）看了心生嚮往，還說「立刻就想去度假」！記者吳致碩／攝影

新生代女歌手陳華則是以白色小雛菊鏤空背心內搭短上衣，以及同樣有雛菊圖案刺繡的牛仔褲、卡其綠「漁網包」出席活動。
新生代女歌手陳華則是以白色小雛菊鏤空背心內搭短上衣，以及同樣有雛菊圖案刺繡的牛仔褲、卡其綠「漁網包」出席活動。

久未露面的柯佳嬿穿卡其綠短版上衣秀出纖腰，搭配同款長裙及飾有雛菊小花的牛皮木履鞋，並拎著草編包現身。記者吳致碩／攝影
久未露面的柯佳嬿穿卡其綠短版上衣秀出纖腰，搭配同款長裙及飾有雛菊小花的牛皮木履鞋，並拎著草編包現身。記者吳致碩／攝影

Longchamp LE PANIER PLIAGE TRESSE系列肩背袋，18,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp LE PANIER PLIAGE TRESSE系列肩背袋，18,500元。圖／Longchamp提供

Longchamp DO YOU SAINT-TROPEZ系列涼鞋，12,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp DO YOU SAINT-TROPEZ系列涼鞋，12,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp LE PLIAGE FILET MARGUERITES系列軍綠手提包，8,400元。圖／Longchamp提供
Longchamp LE PLIAGE FILET MARGUERITES系列軍綠手提包，8,400元。圖／Longchamp提供

Longchamp DO YOU SAINT-TROPEZ系列木履鞋，28,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp DO YOU SAINT-TROPEZ系列木履鞋，28,900元。圖／Longchamp提供

Longchamp BOX-TROT系列斜背袋，21,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp BOX-TROT系列斜背袋，21,900元。圖／Longchamp提供

Longchamp ROSEAU ESSENTIAL BLOOMING系列燕麥色水桶包，17,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp ROSEAU ESSENTIAL BLOOMING系列燕麥色水桶包，17,600元。圖／Longchamp提供

Longchamp X KJACQUES系列涼鞋，13,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp X KJACQUES系列涼鞋，13,600元。圖／Longchamp提供

冰淇淋 品牌 快閃 柯佳嬿

延伸閱讀

OSAMU GOODS快閃店進駐南美館！台南限定周邊、在地咖啡廳聯名餐，一次可愛爆擊

冰淇淋控又嗨了！到31冰淇淋秀出「這2數字」冰淇淋免費多一球 加碼「新鮮草莓增量」只到月底

IG話題人氣王「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」7-ELEVEN獨家開賣！指定冰品限時任選2件8折

《電馭叛客：邊緣行者》夜間泳池主題周邊公開 香噴噴露西、蕾貝卡婆爆啦

相關新聞

搶先逛Longchamp南法風快閃店 柯佳嬿、陳華「立刻就想去度假！」

法國時尚品牌Longchamp繼2月的學院風派對之後，迎接春天到來，特地選在新光三越百貨A11館，打造期間限定DO YOU SAINT-TROPEZ？主題快閃店。而藝人柯佳嬿、陳華受邀穿上品牌新裝前往搶先體驗，快閃店營造出滿滿南法風情，讓兩人看了也心生嚮往，還說「立刻就想去度假」！

遁入時光的多重宇宙 Hautlence、MB&F翻玩時間創藝

不從眾，有時反能走出一條康莊小徑、自成一局。多個獨立製表品牌包含MB&F、Hautlence、Singer Reimag...

「1天1元」玩義大 南台灣鄉親價520、兒童全年護照365元

12歲以下兒童、天天玩樂園每天只要1塊錢！3/22(五)至3/31(日)連續兩個五、六、日，台南、高雄、屏東鄉親玩樂園優...

潤娥悄現東京街頭？高級珠寶銀座大店 渲染日系質感和風

隨著全世界精品景氣的逐漸回歸正常，全世界大型城市的專賣店也陸續翻新、更上層樓。東方高級珠寶品牌Qeelin日前為品牌的T...

光電板設置導致增溫 環境部擬規範間隔、加強通風

光電開發亂象引發爭議，環境部規畫修正環評法以減輕太陽光電板設置與環境間的衝突，環境部環保司長蔡孟裕說明，除光電案場面積達...

台人瘋遊日本！酷航增班飛東京 5月起開航蘇美島、詩巫

看準台人瘋遊日本，新加坡低成本航空公司酷航今天宣布，4月1日起，台北-東京每周增至12班；另外，預計5、6月分別開航泰國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。