搶先逛Longchamp南法風快閃店 柯佳嬿、陳華「立刻就想去度假！」

法國時尚品牌Longchamp繼2月的學院風派對之後，迎接春天到來，特地選在新光三越百貨A11館，打造期間限定DO YOU SAINT-TROPEZ？主題快閃店。而藝人柯佳嬿、陳華受邀穿上品牌新裝前往搶先體驗，快閃店營造出滿滿南法風情，讓兩人看了也心生嚮往，還說「立刻就想去度假」！

久未露面的柯佳嬿穿卡其綠短版上衣秀出纖腰，搭配同款長裙及飾有雛菊小花的牛皮木履鞋，並拎著編織包現身，「比較難得這樣穿，平常露出太多皮膚很害羞」。柯佳嬿提到身上的串珠部分非常波西米亞感，而且逛完Longchamp快閃店之後，讓她立即就有想去度假的感覺。最喜歡搭配的編織手提袋，柯佳嬿覺得很實用輕盈，日常搭配也很不錯，還笑說「可以當最時髦買菜包」。

時尚品牌Longchamp迎接春天到來，特地選在新光三越百貨A11館，打造期間限定DO YOU SAINT-TROPEZ？主題快閃店。圖／Longchamp提供

新生代女歌手陳華則是以白色小雛菊鏤空背心內搭短上衣，以及同樣有雛菊圖案刺繡的牛仔褲、卡其綠「漁網包」出席活動。在逛完快閃店後，陳華感受到氛圍很夏天，特別愛其中賣冰淇淋的攤販，還分享了自己夏季、度假的穿搭訣竅。陳華表示若是去海島國家玩，「涼鞋是必備的」透氣又舒適，特別是Longchamp這季推出的款式，容易打造可愛又時尚的look。不僅如此，熱愛陽光的陳華還說，每到夏天穿搭「就是要露腰、其次是露腿」，視覺比例上才會比較好。

Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店，從3月22日至4月16日為止，品牌重現南法度假勝地風光，帶來充滿活力和生機的盛夏場景。圖／Longchamp提供

而Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店，從3月22日至4月16日為止，品牌將南法度假勝地聖特羅佩的風光帶到新光三越A11一樓，呈現充滿活力和生機的盛夏場景。宛如被陽光親吻過的鵝黃牆面與和爬藤植物相得益彰，沿著石磚小徑踏入快閃店中，就彷彿來到海邊度假小屋，這一季鮮豔包款與涼鞋展示在其中。店側擺放腳踏車與閒適氣氛相互呼應，而陳華最愛的冰淇淋小攤販，推出加入Longchamp官方Line帳號，可獲得限量供應的法式風味冰淇淋活動，讓人迫不及待想去打卡！

Longchamp的DO YOU SAINT-TROPEZ？快閃店營造出滿滿南法風情，讓柯佳嬿（左）、陳華（右）看了心生嚮往，還說「立刻就想去度假」！記者吳致碩／攝影

新生代女歌手陳華則是以白色小雛菊鏤空背心內搭短上衣，以及同樣有雛菊圖案刺繡的牛仔褲、卡其綠「漁網包」出席活動。

久未露面的柯佳嬿穿卡其綠短版上衣秀出纖腰，搭配同款長裙及飾有雛菊小花的牛皮木履鞋，並拎著草編包現身。記者吳致碩／攝影

Longchamp LE PANIER PLIAGE TRESSE系列肩背袋，18,500元。圖／Longchamp提供

Longchamp DO YOU SAINT-TROPEZ系列涼鞋，12,000元。圖／Longchamp提供

Longchamp LE PLIAGE FILET MARGUERITES系列軍綠手提包，8,400元。圖／Longchamp提供

Longchamp DO YOU SAINT-TROPEZ系列木履鞋，28,900元。圖／Longchamp提供

Longchamp BOX-TROT系列斜背袋，21,900元。圖／Longchamp提供

Longchamp ROSEAU ESSENTIAL BLOOMING系列燕麥色水桶包，17,600元。圖／Longchamp提供