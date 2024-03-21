遁入時光的多重宇宙 Hautlence、MB&F翻玩時間創藝

不從眾，有時反能走出一條康莊小徑、自成一局。多個獨立製表品牌包含MB&F、Hautlence、Singer Reimagine與Schwarz Etienne近日都推出新品表款，透過面盤工藝、特殊的機芯結構、懷舊但動感的設計，展現時間非線性、各自秀逸的獨特美感。

Singer Reimagine的SKLT Carbon腕表，是由保時捷改裝廠Singer Vehicle Design的創辦人暨創意總監Rob Dickinson與義大利製表師Marco Borraccino共同操刀，其以多達477枚零件組成的AgenGraphe計時碼表機芯耗時10年研發，黑金交錯的開放式面盤，雖是自動上鍊機芯、卻將自動盤藏在面盤、機芯中間，頗有某種倒行逆施的怪趣味。表殼並採用經特殊加工的層狀鍛造碳（stratified forged carbon），看似頗具份量、但上手時相對輕盈。

MB&F Legacy Machine FlyingT陀飛輪，18K黃金搭配縞瑪瑙面盤、38毫米、傾斜50°時間面盤、自動上鍊機芯、中置60秒飛行陀飛輪，470萬元。圖／MB&F提供

MB&F的Legacy Machine FlyingT陀飛輪，最早從2019年問世，傾斜50度的時間面盤與中置陀飛輪極具視覺張力，本次並推出18K黃金搭配黑色縞瑪瑙的面盤，宛如自成一顆小行星，分秒運轉；獲得2023年GPHG大獎的sphere series 1腕表，則是Hautlence的近期經典力作：橫向、左右連動的3D時間顯示系統，其左側將為球體、數字跳時顯示的時鐘功能，右側則為180度逆跳的分鐘指示，同時機芯、面盤、表殼都經過精細的打磨修飾拋光，獲得2023 GPHG日內瓦鐘表大獎的「最佳創新突破獎」（Innovation Prize），誠真心白銀真功夫。

Schwarz Etienne的新款Roma Geometry幾何腕表，透過將面盤切分為上下左右四個象限，並施以不同的機刻雕花紋飾，呈現了幾何之美。圖／瑞博品提供

源自瑞士、台灣由瑞博品所代理的Schwarz Etienne，則是品牌與知名設計師Eric Giroud的聯名之作；身為瑞士高級製表基金會（FHH）文化委員會成員的Eric Giroud，過往並曾與Harry Winston、Vacheron Constantin、MB&F等多個當代高級製表、珠寶品牌、獨立製表品牌合作，是高級製表產業內的「行內人」。雙方合作的新款Roma Geometry從涉及角度、形狀、比例得幾何學得到啟發，表款除搭配品牌自製的ASE 200.02自動上鏈機芯，39毫米面盤內將空間畫分為上下左右四個空間，並施以放射紋、同心圓、巴黎釘紋及精細噴砂飾面。

獲得2023年GPHG大獎的sphere series 1腕表，是Hautlence的經典設計。圖／Hautlence提供