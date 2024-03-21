快訊

央行升息！存款利率下周一反映 國銀高層喊苦：對銀行不利

人潮爆多！蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遁入時光的多重宇宙 Hautlence、MB&F翻玩時間創藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Schwarz Etienne Roma Geometry幾何腕表，39毫米、精鋼、18K金面盤並經機刻雕紋紋飾，時間顯示、自製自動上鍊機芯、微型自動盤、86小時動力儲存，全球限量100只，73萬8,000元。圖／瑞博品提供
Schwarz Etienne Roma Geometry幾何腕表，39毫米、精鋼、18K金面盤並經機刻雕紋紋飾，時間顯示、自製自動上鍊機芯、微型自動盤、86小時動力儲存，全球限量100只，73萬8,000元。圖／瑞博品提供

不從眾，有時反能走出一條康莊小徑、自成一局。多個獨立製表品牌包含MB&F、Hautlence、Singer Reimagine與Schwarz Etienne近日都推出新品表款，透過面盤工藝、特殊的機芯結構、懷舊但動感的設計，展現時間非線性、各自秀逸的獨特美感。

Singer Reimagine的SKLT Carbon腕表，是由保時捷改裝廠Singer Vehicle Design的創辦人暨創意總監Rob Dickinson與義大利製表師Marco Borraccino共同操刀，其以多達477枚零件組成的AgenGraphe計時碼表機芯耗時10年研發，黑金交錯的開放式面盤，雖是自動上鍊機芯、卻將自動盤藏在面盤、機芯中間，頗有某種倒行逆施的怪趣味。表殼並採用經特殊加工的層狀鍛造碳（stratified forged carbon），看似頗具份量、但上手時相對輕盈。

MB&F Legacy Machine FlyingT陀飛輪，18K黃金搭配縞瑪瑙面盤、38毫米、傾斜50°時間面盤、自動上鍊機芯、中置60秒飛行陀飛輪，470萬元。圖／MB&F提供
MB&F Legacy Machine FlyingT陀飛輪，18K黃金搭配縞瑪瑙面盤、38毫米、傾斜50°時間面盤、自動上鍊機芯、中置60秒飛行陀飛輪，470萬元。圖／MB&F提供

MB&F的Legacy Machine FlyingT陀飛輪，最早從2019年問世，傾斜50度的時間面盤與中置陀飛輪極具視覺張力，本次並推出18K黃金搭配黑色縞瑪瑙的面盤，宛如自成一顆小行星，分秒運轉；獲得2023年GPHG大獎的sphere series 1腕表，則是Hautlence的近期經典力作：橫向、左右連動的3D時間顯示系統，其左側將為球體、數字跳時顯示的時鐘功能，右側則為180度逆跳的分鐘指示，同時機芯、面盤、表殼都經過精細的打磨修飾拋光，獲得2023 GPHG日內瓦鐘表大獎的「最佳創新突破獎」（Innovation Prize），誠真心白銀真功夫。

Schwarz Etienne的新款Roma Geometry幾何腕表，透過將面盤切分為上下左右四個象限，並施以不同的機刻雕花紋飾，呈現了幾何之美。圖／瑞博品提供
Schwarz Etienne的新款Roma Geometry幾何腕表，透過將面盤切分為上下左右四個象限，並施以不同的機刻雕花紋飾，呈現了幾何之美。圖／瑞博品提供

源自瑞士、台灣由瑞博品所代理的Schwarz Etienne，則是品牌與知名設計師Eric Giroud的聯名之作；身為瑞士高級製表基金會（FHH）文化委員會成員的Eric Giroud，過往並曾與Harry Winston、Vacheron Constantin、MB&F等多個當代高級製表、珠寶品牌、獨立製表品牌合作，是高級製表產業內的「行內人」。雙方合作的新款Roma Geometry從涉及角度、形狀、比例得幾何學得到啟發，表款除搭配品牌自製的ASE 200.02自動上鏈機芯，39毫米面盤內將空間畫分為上下左右四個空間，並施以放射紋、同心圓、巴黎釘紋及精細噴砂飾面。

獲得2023年GPHG大獎的sphere series 1腕表，是Hautlence的經典設計。圖／Hautlence提供
獲得2023年GPHG大獎的sphere series 1腕表，是Hautlence的經典設計。圖／Hautlence提供

原本看似線性、邏輯的平面瞬間產生了變化，宛如科幻電影中的3D立體空間，在每一次指針的轉動、滑過瞬間，前後、上下、空間都不再扁平，帶人像是遁入無窮的多重時間宇宙，也一如獨立製表的玩趣無窮。鮭魚色與銀色面盤將各限量100只，價格店洽。

Legacy Machine FlyingT陀飛輪宛如自成一顆小行星，分秒運轉、自成一局。圖／MB&F提供
Legacy Machine FlyingT陀飛輪宛如自成一顆小行星，分秒運轉、自成一局。圖／MB&F提供
Singer Reimagined的新款SKLT Carbon腕表，層狀鍛造碳纖維、43毫米、AgenGraphe計時碼表機芯，全球限量25只、價格店洽。圖／Swiss Prestige提供
Singer Reimagined的新款SKLT Carbon腕表，層狀鍛造碳纖維、43毫米、AgenGraphe計時碼表機芯，全球限量25只、價格店洽。圖／Swiss Prestige提供
Singer Reimagined的新款SKLT Carbon腕表，具有獨特的AgenGraphe機芯、將自動盤結構隱藏於中層結構。圖／Swiss Prestige提供
Singer Reimagined的新款SKLT Carbon腕表，具有獨特的AgenGraphe機芯、將自動盤結構隱藏於中層結構。圖／Swiss Prestige提供

瑞士 腕表

延伸閱讀

納三大技術方寸間！宇舶MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳表抵台

以視覺感受的時光小夜曲 德系機械製表 演繹柔美

宇舶LVMH表展新作抵台 MP-10垂直上鍊陀飛輪太帥了

Seiko新表體現體現極致細節美學 經典設計進化、搭載長效優化機芯 讓改變很有感！

相關新聞

搶先逛Longchamp南法風快閃店 柯佳嬿、陳華「立刻就想去度假！」

法國時尚品牌Longchamp繼2月的學院風派對之後，迎接春天到來，特地選在新光三越百貨A11館，打造期間限定DO YOU SAINT-TROPEZ？主題快閃店。而藝人柯佳嬿、陳華受邀穿上品牌新裝前往搶先體驗，快閃店營造出滿滿南法風情，讓兩人看了也心生嚮往，還說「立刻就想去度假」！

遁入時光的多重宇宙 Hautlence、MB&F翻玩時間創藝

不從眾，有時反能走出一條康莊小徑、自成一局。多個獨立製表品牌包含MB&F、Hautlence、Singer Reimag...

「1天1元」玩義大 南台灣鄉親價520、兒童全年護照365元

12歲以下兒童、天天玩樂園每天只要1塊錢！3/22(五)至3/31(日)連續兩個五、六、日，台南、高雄、屏東鄉親玩樂園優...

潤娥悄現東京街頭？高級珠寶銀座大店 渲染日系質感和風

隨著全世界精品景氣的逐漸回歸正常，全世界大型城市的專賣店也陸續翻新、更上層樓。東方高級珠寶品牌Qeelin日前為品牌的T...

光電板設置導致增溫 環境部擬規範間隔、加強通風

光電開發亂象引發爭議，環境部規畫修正環評法以減輕太陽光電板設置與環境間的衝突，環境部環保司長蔡孟裕說明，除光電案場面積達...

台人瘋遊日本！酷航增班飛東京 5月起開航蘇美島、詩巫

看準台人瘋遊日本，新加坡低成本航空公司酷航今天宣布，4月1日起，台北-東京每周增至12班；另外，預計5、6月分別開航泰國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。