板橋大遠百韓國展注目美食 扁可頌霜淇淋、慶州十元麵包
追韓劇就是要配韓國美食才更對味，板橋大遠百3月21日至4月1日於7樓活動中心及B1手扶梯旁推出「2024韓風春之季」韓國展，集結上百種韓國美食商品、伴手禮，讓喜愛韓味的民眾趁展期間補貨，現場還有韓服寫真，可著裝體驗化身韓劇古裝主角。
現場除了有各種韓國代表美食，從道地街邊小吃、追劇零食、人氣泡麵、國民飲品到韓國鍋具家用品都有，方便民眾補貨。此外，現場亮點還有獨家引進「韓國扁可頌水果霜淇淋」，蓬鬆酥軟的可頌，經過師傅專業手法壓扁變成酥脆的扁可頌，再夾入新鮮水果及香濃霜淇淋，現場還有草莓霜淇淋鹽可頌及可頌霜淇淋等多種選擇。
另外，特別推出畫面感十足的「慶洲十元麵包」，巨型韓國懷舊硬幣造型、雞蛋糕的口感，內餡是滿滿的起司，甜鹹交織的口感，讓人一口接著一口。
遠百會員再享逛展優惠，3月21日至4月1日凡持遠百App於韓國展會場單筆消費滿1,200元送鍋巴餅乾-吉拿棒一包、單筆消費滿5,000元送紅棗汁禮盒一份。扣Happy Go點數50點可兌換100元韓國展紅利券、持遠百App或HAPPY GO卡於韓國展會場消費滿1,000元即可免費體驗韓服寫真一次，還有各式人氣每日一物驚喜優惠價。
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