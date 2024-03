休傑克曼也來過！台北人氣酒吧4月熄燈 官方親曝原因

位於台北捷運忠孝新生站、華山藝文特區周邊,連知名好萊塢巨星「金鋼狼」休傑克曼(Hugh Jackman)來台時都在這裡打卡的人氣酒吧「C Park by A Train」,傳出4月將吹熄燈號的消息。店家公告由於都市更新的關係,現址將營業至4月7日為止;同時宣布將在5月9日將以全新風貌,於新址重新出發。

「C Park by A Train」透過臉書粉絲團表示:「2015年~2024年4月7日,在這些日子中,我們累積了許多回憶與美好。第一代的C Park將進入轉換的過程準備。對,因為都市更新的發展,我們將暫別松江路的現址。2024年5月9日,全新的C Park,將在台北市某處的公園旁,與妳再次相見,我們始終都在!」

「C Park by A Train」是休傑克曼2017年來台灣為電影《羅根》進行宣傳時所造訪的酒吧,他主動在個人IG上分享,並親筆留下評論:「感謝您在C Park by A Train提供的美味飲品。(Thanks Mate for the awesome drinks at C Park by A Train.)」。

「C Park by A Train」是近年來名氣響亮的ABCDF系列酒吧,屬於「A Train Leads The Way To Jazz」、「B Line by A Train」、「C Park by A Train」、「D Town by A Train」、「F Gallery by A Train」系列酒吧中的一員,空間氛圍宛如都市叢林裡的療癒森林,在餐食與調酒方面都令人驚艷。店家也呼籲粉絲,「記得2024年4月7日前,一起回來看看吧」,期待一起重溫記憶中的美好時刻。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康