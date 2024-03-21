休傑克曼也來過！台北人氣酒吧4月熄燈 官方親曝原因

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聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
休傑克曼2017年來台時，曾親訪「C Park by A Train」，並在個人IG上分享。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
休傑克曼2017年來台時，曾親訪「C Park by A Train」，並在個人IG上分享。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於台北捷運忠孝新生站、華山藝文特區周邊，連知名好萊塢巨星「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）來台時都在這裡打卡的人氣酒吧「C Park by A Train」，傳出4月將吹熄燈號的消息。店家公告由於都市更新的關係，現址將營業至4月7日為止；同時宣布將在5月9日將以全新風貌，於新址重新出發。

「C Park by A Train」透過臉書粉絲團表示：「2015年～2024年4月7日，在這些日子中，我們累積了許多回憶與美好。第一代的C Park將進入轉換的過程準備。對，因為都市更新的發展，我們將暫別松江路的現址。2024年5月9日，全新的C Park，將在台北市某處的公園旁，與妳再次相見，我們始終都在！」

「C Park by A Train」是休傑克曼2017年來台灣為電影《羅根》進行宣傳時所造訪的酒吧，他主動在個人IG上分享，並親筆留下評論：「感謝您在C Park by A Train提供的美味飲品。（Thanks Mate for the awesome drinks at C Park by A Train.）」。

「C Park by A Train」是近年來名氣響亮的ABCDF系列酒吧，屬於「A Train Leads The Way To Jazz」、「B Line by A Train」、「C Park by A Train」、「D Town by A Train」、「F Gallery by A Train」系列酒吧中的一員，空間氛圍宛如都市叢林裡的療癒森林，在餐食與調酒方面都令人驚艷。店家也呼籲粉絲，「記得2024年4月7日前，一起回來看看吧」，期待一起重溫記憶中的美好時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帶著清新氣息的森林系調酒。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帶著清新氣息的森林系調酒。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
C Park空間氛圍閒適宜人，呈現療癒森林系風格。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
C Park空間氛圍閒適宜人，呈現療癒森林系風格。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
店家當年為休傑克曼準備的苦瓜調酒。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
店家當年為休傑克曼準備的苦瓜調酒。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
C Park的各式調酒為人稱道。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
C Park的各式調酒為人稱道。圖／摘自C Park by A Train臉書粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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