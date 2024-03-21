快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運未來將在高運量路線引進「韓國樂鐵電聯車」。圖／台北捷運提供
台北捷運未來將在高運量路線引進「韓國樂鐵電聯車」。圖／台北捷運提供

北捷運未來將引進「韓國樂鐵電聯車」，有6大特色亮點，包括全車廂一字型座椅，乘車空間更框場，兼顧順暢動線、舒適與安全度。不少網友相當期待喊「北捷高運量終於有新車！」，還建議要好好設計LCD到站顯示器。

台北捷運介紹，韓國樂鐵電聯車，包括全車廂一字型座椅，乘車空間更寬敞；增大車門退縮區；第1、6節車廂配置寬敞無障礙空間；車側玻璃一片式設計；增設軸流風扇；車間通道增加照明。

台北捷運表示，全新的電聯車兼顧了順暢動線、舒適內裝及安全乘坐，提供更寬敞、舒適的乘車環境，將有效紓解擁擠度，為大家帶來更加便捷、舒適的乘車體驗。民眾可於3月22日之前，前往南港展覽館「2024智慧城市展」先睹為快。

台北捷運未來將在高運量路線引進「韓國樂鐵電聯車」。圖／台北捷運提供
台北捷運未來將在高運量路線引進「韓國樂鐵電聯車」。圖／台北捷運提供

北捷 捷運 車廂

延伸閱讀

捷運北環段社子區段開工 通車後由新北產業園區站到士林站省12分鐘

高雄捷運小港林園線開跑 聯合辦公室成立

五月天周末在高雄開唱 帶你遠離塞車全攻略

五月天在高雄3月唱5場 世運主場館周邊交管、禁臨停

相關新聞

新北把創意變生意！ 113年度群募輔導計畫徵件開跑

眾所期待的「群眾募資輔導計畫」來囉！今(113)年度徵選簡章已於今(20)日公告上網，持續以「科技與設計加值」、「文化與創意發展」及「社會與地方創生」三大主題徵件，並加強提案產品之原創性審查，盼協助更多優秀創意團隊實踐夢想，歡迎踴躍遞件申請！

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

台北捷運未來將引進「韓國樂鐵電聯車」，有6大特色亮點，包括全車廂一字型座椅，乘車空間更框場，兼顧順暢動線、舒適與安全度。...

HELLO KITTY迷瘋掉！超萌巨大造型悠遊卡明開賣 手刀搶訂靠這招

繼放大版悠遊卡掀起收藏熱潮之後，悠遊卡公司再把腦筋動到可說是票房保證的HELLO KITTY上，宣布推出「HELLO K...

NewJeans成員HANNI再拿品牌代言人 詮釋UGG新鞋俏麗又可愛

韓國怪物女團NewJeans成員HANNI早就是時尚寵兒，身上擁有多個品牌大使身份，對消費市場的影響力仍不容小覷。因此休閒鞋履品牌UGG繼渡邊直美及木村光希等人之後，邀請HANNI出任全球代言人，隨之曝光的新形象大片，更能看到她詮釋新鞋時俏麗又可愛的模樣。

電子票券助永續 宜睿智慧獲ISO14067產品碳足跡查證

面對全球減碳趨勢，企業ESG意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅實現了100%數位化，對使用者來說...

歡慶兒童節！IKEA小小店長加碼北部4店舉辦 手刀報名

為慶祝即將到來的兒童節連假，IKEA在大台北4間店，推出「小小店長你來當」活動，該活動一直是IKEA高人氣的活動，之前在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。