台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光
台北捷運未來將引進「韓國樂鐵電聯車」，有6大特色亮點，包括全車廂一字型座椅，乘車空間更框場，兼顧順暢動線、舒適與安全度。不少網友相當期待喊「北捷高運量終於有新車！」，還建議要好好設計LCD到站顯示器。
台北捷運介紹，韓國樂鐵電聯車，包括全車廂一字型座椅，乘車空間更寬敞；增大車門退縮區；第1、6節車廂配置寬敞無障礙空間；車側玻璃一片式設計；增設軸流風扇；車間通道增加照明。
台北捷運表示，全新的電聯車兼顧了順暢動線、舒適內裝及安全乘坐，提供更寬敞、舒適的乘車環境，將有效紓解擁擠度，為大家帶來更加便捷、舒適的乘車體驗。民眾可於3月22日之前，前往南港展覽館「2024智慧城市展」先睹為快。
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