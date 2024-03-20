直接秒愛上！全聯驚現一款點心 引起網友共鳴：吃完沒負擔

全聯的零食深受不少人喜愛，就有網友在全聯發現一款小點心，外層口感綿密，內餡中的奶油也相當濃郁，讓她感嘆「直接秒愛上耶！」

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，近日去全聯發現一款北海道瑞士捲，外層吃起來很綿密，奶油內餡也濃郁，每一個都是獨立包裝，一包有十個，一邊吃一邊追劇，一包很快就沒了，並讚嘆「下次我去全聯可以忘記買別的東西，瑞士捲我絕不會忘記」。

有網友在全聯發現一款小點心，外層口感綿密，內餡中的奶油也相當濃郁，讓她感嘆「直接秒愛上耶！」圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出，立刻引起網友們議論紛紛，「還不錯吃小小一個，不吃甜的會覺得內餡有點甜一點！」、「這看起來有軟綿」、「看起來很好吃」、「小孩很愛」、「這款應該是坐飛機來的，原產地是日本」、「感覺好好吃」、「內餡太少！不考慮」。

有網友認為價格與甜度是買不下手的原因，「覺得很好吃！但有點甜就是了」、「價格我覺得還好，先PASS」、「好吃是好吃，但有點小貴，只能偶爾買來回味」、「好甜，小貴，我都搭配牛奶」、「好吃！就是有點小貴」。

也有網友推薦該商品的其他口味，「711有賣抹茶的，覺得很好吃！」、「7-11也有類似的產品」、「草莓的也很好吃，酸酸甜甜的不會膩」、「7-11有黑糖和抹茶口味的，獨立小包裝，吃完沒負擔」。