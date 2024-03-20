快訊

北市銀樓遭搶！老闆父子掛彩送醫 嫌逃2小時落網掉出槍彈

銀髮旅行團返家遇劫...遊覽車撞涵洞肇事畫面曝 8旬翁頭顱破裂慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直接秒愛上！全聯驚現一款點心 引起網友共鳴：吃完沒負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心。 圖／本報系資料照
全聯福利中心。 圖／本報系資料照

全聯零食深受不少人喜愛，就有網友在全聯發現一款小點心，外層口感綿密，內餡中的奶油也相當濃郁，讓她感嘆「直接秒愛上耶！」

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，近日去全聯發現一款北海道瑞士捲，外層吃起來很綿密，奶油內餡也濃郁，每一個都是獨立包裝，一包有十個，一邊吃一邊追劇，一包很快就沒了，並讚嘆「下次我去全聯可以忘記買別的東西，瑞士捲我絕不會忘記」。

有網友在全聯發現一款小點心，外層口感綿密，內餡中的奶油也相當濃郁，讓她感嘆「直接秒愛上耶！」圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
有網友在全聯發現一款小點心，外層口感綿密，內餡中的奶油也相當濃郁，讓她感嘆「直接秒愛上耶！」圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説

貼文一出，立刻引起網友們議論紛紛，「還不錯吃小小一個，不吃甜的會覺得內餡有點甜一點！」、「這看起來有軟綿」、「看起來很好吃」、「小孩很愛」、「這款應該是坐飛機來的，原產地是日本」、「感覺好好吃」、「內餡太少！不考慮」。

有網友認為價格與甜度是買不下手的原因，「覺得很好吃！但有點甜就是了」、「價格我覺得還好，先PASS」、「好吃是好吃，但有點小貴，只能偶爾買來回味」、「好甜，小貴，我都搭配牛奶」、「好吃！就是有點小貴」。

也有網友推薦該商品的其他口味，「711有賣抹茶的，覺得很好吃！」、「7-11也有類似的產品」、「草莓的也很好吃，酸酸甜甜的不會膩」、「7-11有黑糖和抹茶口味的，獨立小包裝，吃完沒負擔」。

全聯 零食

相關新聞

獨／山楂烏龍來了！台北迎首間「茶之魔手」 店址、開幕時間曝光

台北也喝得到「茶魔」了！南台灣知名手搖飲「茶之魔手」日前傳出即將北上的消息，已經引起粉絲們的熱烈討論。3月20日晚間，茶...

直接秒愛上！全聯驚現一款點心 引起網友共鳴：吃完沒負擔

全聯的零食深受不少人喜愛，就有網友在全聯發現一款小點心，外層口感綿密，內餡中的奶油也相當濃郁，讓她感嘆「直接秒愛上耶！」

巧克力炸雞堡、巧克力蛋餅 拉亞×KITKAT聯名再送機票

連鎖早餐「拉亞漢堡」首度攜手巧克力品牌「KITKAT」，自3月21日起限時推出聯名早午餐新品，將巧克力醬加入經典產品中，...

裝置潮鞋現身BELLAVITA 信義區超強網美點期間限定秀

大型的裝置藝術，總能為日常帶來驚喜，更有讓人想要分享的奇趣感受。先前曾「登陸」台中的巨型UNICORN裝置藝術鞋款，近日...

汀士頓攜手全台50家特色酒吧 打造期間限定創意餐搭酒

汀士頓近年來致力於與台灣頂級酒吧、餐酒館與音樂餐廳合作，舉辦年度活動，今年以「汀士頓探索美好生活提案」為主題，持續嚴選全...

巴黎百貨超狂的策展力 為商場注入更有趣的靈魂

不同於國內百貨以品牌力、招商為訴求，國外百貨、購物中心充滿創意的策展空間與豐沛的設計能量總是讓人相當羨慕。法國巴黎知名百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。