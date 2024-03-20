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K-WAY聯手「小狐狸」Maison Kitsuné 翻玩經典Logo、衝鋒衣也變潮！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
將風格與機能融合，就是K-WAY與Maison Kitsuné聯名系列的最好詮釋！圖／K-WAY提供
將風格與機能融合，就是K-WAY與Maison Kitsuné聯名系列的最好詮釋！圖／K-WAY提供

繼與時尚品牌agnès b.合作之後，法國防水機能服裝之王K-WAY再推出Maison Kitsuné聯名設計。將品牌字母K與經典小狐狸組成全新Logo，並透過藍、黃對比色調的蘇格蘭格紋，展現俏皮又獨特的風貌。

將風格與機能融合，就是K-WAY與Maison Kitsuné聯名系列的最好詮釋！利用代表性的可收納防水透氣外套為基礎，融入街頭美學，輔以藍、黃色調，醒目蘇格蘭格紋與色塊拼接，搭配專屬的Logo圖樣，創作出4款防風雨外套。聯名系列提供了有全開或半開襟拉鍊（衝鋒衣）、常規或中長版長度，多種變化，無論典雅素面或是活潑撞色樣式，搭配K-WAY招牌三色拉鍊之後，顯得格外明亮有型。結合丁衍防風、防水、透氣、抗撕裂面料，可調鬆緊的連帽與下擺，以及輕薄及可收納成隨身小袋特色，特別適合於晴雨多變的春夏時節穿著或是外出旅行時攜帶。

K-WAY x Maison Kitsuné TERENCE格紋斗篷外套，9,500元。圖／K-WAY提供
K-WAY x Maison Kitsuné TERENCE格紋斗篷外套，9,500元。圖／K-WAY提供

值得一提的是K-WAY與Maison Kitsuné聯名系列主打無性別穿搭，除了具備親膚舒適感與防風雨機能性，以藍、黃兩種中性顏色做變化，加上寬鬆合宜版型，讓男、女共穿也不違和。系列中由Maison Kitsuné重新詮釋的TERENCE斗篷外套，有著舒適A字形寬版設計，在騎乘自行車時也很方便活動，優雅中帶有慵懶愜意感，可搭配長褲或長裙，充分展現個人特色。

K-WAY x Maison Kitsuné CLAUDE藍色可收納外套，7,900元。圖／K-WAY提供
K-WAY x Maison Kitsuné CLAUDE藍色可收納外套，7,900元。圖／K-WAY提供

K-WAY x Maison Kitsuné LEON格紋半開襟外套，8,300元。圖／K-WAY提供
K-WAY x Maison Kitsuné LEON格紋半開襟外套，8,300元。圖／K-WAY提供

K-WAY x Maison Kitsuné CLAUDE拼色可收納外套，8,300元。圖／K-WAY提供
K-WAY x Maison Kitsuné CLAUDE拼色可收納外套，8,300元。圖／K-WAY提供

品牌 蘇格蘭

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