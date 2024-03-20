暖男婁峻碩每月豪砸六位數疊加品味 買女包先看這原則

義大利時尚品牌TOD’S於微風廣場專賣店上舉辦了2024春夏新品發表，包含男女服裝、鞋履、包款等全品項。其中男裝是以傳統的義大利花園為背景並大量選用皮革或麂皮營造輕奢印象，女裝則從男士衣櫃中得到啟發再揉和以1990年代的極簡主義風格，活動並邀請人氣歌星婁峻碩以一身大地色系外套搭配白色休閒長褲、黑色羅馬涼鞋，愜意出席。

婁峻碩以大地色系穿搭並手持T Timeless相機包，出席TOD'S 2024春夏新品發表。記者釋俊哲／攝影

婁峻碩現身TOD’S專賣店上時，以一款米色皮革拼接外套搭配棕色針織Polo衫、Timeless棕色小型相機包、T Timesless皮帶成為全身造型單品。他表示特別喜歡腳上的羅馬涼鞋，「穿起來就（讓人）很想要度假」，他並自曝原本就很「愛買」、每月造型費便上看六位數，促進經濟景氣不遺餘力。暖男的他原就會為另一半拿包包，尤其挑包當禮物時其中一條原則更是考慮自己上手時好不好看，細心到家。接受專訪時婁峻碩再推薦了一雙台灣限定的粉色小白鞋，鞋款融合裸色或粉藍色皮革，輕快休閒，是他會送給另一半的時尚之選，同時婁峻碩更大秀一段流暢粵語和香港粉絲打招呼，無形為四月將在香港舉辦的演唱會悄悄暖身、貼心寵粉。

2024的TOD'S春夏女裝從男士衣櫃中得到靈感，並結合1990年代的極簡主義風格，中性、簡約、俐落。圖／TOD'S提供

回看TOD’S 2024春夏女裝，是將男裝衣櫃結合極簡風格進行變奏，因而賦予了女性自信與堅毅印象。原本用於包款或鞋履上的設計元素「Kate飾扣」首度出現在服裝上，而與夏日印象息息相關的「拉菲草」技藝，本季則將產地「移回」西班牙手工製作，讓西班牙的拉菲草編織與義大利的嚴選皮革結合，催生出歐式工藝的質感結晶。本季包款並推出大量新色如乾燥玫瑰粉、亮綠色，粉嫩柔美，此外T Timeless托特包則出現麂皮與皮革的拼接款式，TOD’S也運用24小時風乾技術，讓皮革變得更為柔軟輕盈，部分包款更選用山羊皮，重量減輕的同時再採用輕快色調，以營造可愛、討喜印象。

以日式野餐盒為靈感打造的T-Box包款，是TOD'S本季全新設計。圖／TOD'S提供