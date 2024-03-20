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太讓人為難！「獵人Hunter×Hunter」、「航海王ONE PIECE」聯名鞋款接力上市 該入手哪一雙？
日本動漫迷都要尖叫了！先是Reebok與漫畫家冨樫義博的名作《獵人Hunter×Hunter》合作，重新翻玩經典鞋款；而PUMA也不遑多讓，適逢尾田榮一郎創作的少年漫畫《航海王ONE PIECE》改編成動畫25周年，也推出了致敬聯名系列，讓人為難該入手誰？
《獵人Hunter×Hunter》以其複雜的角色和驚險的冒險吸引全球粉絲，於是Reebok便以不同的經典鞋款，重現漫畫中的重要角色或元素。像是招牌氣墊鞋Instapump Fury95，靈感來自獵人裡最迷人的反派角色「西索」，臉上的星星及淚滴符號，成為主要設計特色，並體現了他冷酷一面和強大性格。而帶有反光鞋帶和鞋頭帽的Club C 85鞋，則是彰顯了「奇犽」的個性，並向他的動態能力致敬，全系列預計3月22日開賣。
而慶祝動畫《航海王ONE PIECE》問世25周年，PUMA將經典街頭風格和運動元素和海盜冒險故事相結合。利用劇中骷髏頭海盜旗、主要人物圖案，以及經典場景為靈感，推出4款聯名鞋，選在3月23日全球同步上市。像是魯夫的草帽、香吉士的紅髮、黑鬍子汀奇與小丑巴其的特徵，就被裝飾在Suede鞋款上，每個角色都透過細節來暗示，比如象徵「覺醒」版本魯夫的Gear5雲狀彎刀標誌和致敬香吉士的刺痕刺繡等，每雙鞋都附有特別包裝和特殊的金色徽章吊牌。
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