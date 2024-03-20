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全家推「店寄i郵箱」服務 規格比照店到店 寄件限時送中熱拿
網購超商取貨超方便，據統計有86%的消費者都愛用較不受時間限制、不用在家苦等的超商取貨。而超商為了滿足更多民眾收送包裹的需求，也持續推出更多元的寄取件服務。繼7-ELEVEN、萊爾富之後，全家便利商店終於也推出「店寄i郵箱」服務，攜手中華郵政，以全台2,400多處i郵箱連結「全家店到店」物流服務，同時補足過往學校、交通樞紐、廠辦等封閉商圈的缺口，成為最便利的包裹取貨平台。
與先前其他通路推出的「店寄i郵箱」服務相比，全家店寄i郵箱「包材不限」、「材積擴大」、「可寄重量提升」，比照一般全家店到店服務，消費者可自備包材寄件，材積符合單邊不超過45公分、長寬高相加105公分內，且重量在5公斤內包裹皆可寄送。歡慶「全家店寄i郵箱」服務上線，即日起至4月16日凡使用「店寄i郵箱」寄件，還可享有Let‘s Café熱經典拿鐵中杯免費兌換券。
消費者現在只需至任一「全家」FamiPort機台操作，寄件後約3～5天可送達至i郵箱，收件人可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱取件，只要輸入手機末3碼及簡訊6位數取件密碼，約10秒鐘就能快速領取包裹。
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