7-ELEVEN「高雄櫻花季」現場首賣「櫻花莓果可爾必思」霜淇淋 全台門市限時5天滿額現折110元
7-ELEVEN打造的「高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開，現場邀請逾30組台日韓人氣藝人輪番開唱，場內更打造許多粉色櫻花網美拍照熱點，並集結超過30大品牌打造多元互動體驗專區，其中超夢幻的「櫻花玫瑰風味思樂冰」7-ELEVEN體驗館就能喝得到之外，更全台限定首賣「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋、聯名WooLeeX開賣限量周邊商品。即日起至3月24日全台7-ELEVEN門市更同步推出OPENPOINT會員專屬滿額立折、滿額加贈禮雙重活動響應同歡。
即日起至3月24日限時5天，於全台7-ELEVEN門市購買指定11大類別商品（包括CITY系列飲品、飲料、零食、糖果、冰品、甜點、寵物食品等）單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，結帳金額滿999元再加贈好禮3選1，包含綠璽牧場永續動福平飼蛋6入、三麗鷗系列櫻花環保袋2個、舒潔棉柔抽取式衛生紙1串。
打算前往高雄櫻花季同樂的民眾，絕不能錯過現場首賣的「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋，酸甜清爽的可爾必思霜淇淋，淋上鹹甜鹽漬櫻花漿再灑上酸甜草莓丁，顏值與美味度都爆棚，活動限定售價每支59元；另外，「櫻花玫瑰風味」思樂冰粉嫩色調結合輕柔櫻花玫瑰香氣，搭配7-ELEVEN高雄櫻花季粉色限定款設計杯，大杯39元，與南台灣的熱情最速配。
這次7-ELEVEN高雄櫻花季亦獨家攜手在地新銳設計師品牌「WooLeeX」，量身打造逾10款限量周邊商品，包含經典T-shirt、帆布袋、刺繡水洗牛仔帽、毛巾、自動傘、造型保溫瓶、手機掛繩，全系列商品售價380～880元，現場限量販售，購買就送限量櫻花造型別針乙個。還沒想好週末要去哪玩，以及還沒購票的粉絲們都趕快上ibon售票網搶購。
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