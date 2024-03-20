快訊

燒肉吃到飽好划算？當過店員的他爆料 「4品項再也不敢點」

門票開搶！張學友不瞞了 5月唱進小巨蛋加碼超暖福利

7-ELEVEN「高雄櫻花季」現場首賣「櫻花莓果可爾必思」霜淇淋 全台門市限時5天滿額現折110元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN打造的「高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開，現場邀請逾30組台日韓人氣藝人輪番開唱，場內更打造許多粉色櫻花網美拍照熱點，並集結超過30大品牌打造多元互動體驗專區，其中超夢幻的「櫻花玫瑰風味思樂冰」7-ELEVEN體驗館就能喝得到之外，更全台限定首賣「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋、聯名WooLeeX開賣限量周邊商品。即日起至3月24日全台7-ELEVEN門市更同步推出OPENPOINT會員專屬滿額立折、滿額加贈禮雙重活動響應同歡。

即日起至3月24日限時5天，於全台7-ELEVEN門市購買指定11大類別商品（包括CITY系列飲品、飲料、零食、糖果、冰品、甜點、寵物食品等）單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，結帳金額滿999元再加贈好禮3選1，包含綠璽牧場永續動福平飼蛋6入、三麗鷗系列櫻花環保袋2個、舒潔棉柔抽取式衛生紙1串。

打算前往高雄櫻花季同樂的民眾，絕不能錯過現場首賣的「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋，酸甜清爽的可爾必思霜淇淋，淋上鹹甜鹽漬櫻花漿再灑上酸甜草莓丁，顏值與美味度都爆棚，活動限定售價每支59元；另外，「櫻花玫瑰風味」思樂冰粉嫩色調結合輕柔櫻花玫瑰香氣，搭配7-ELEVEN高雄櫻花季粉色限定款設計杯，大杯39元，與南台灣的熱情最速配。

這次7-ELEVEN高雄櫻花季亦獨家攜手在地新銳設計師品牌「WooLeeX」，量身打造逾10款限量周邊商品，包含經典T-shirt、帆布袋、刺繡水洗牛仔帽、毛巾、自動傘、造型保溫瓶、手機掛繩，全系列商品售價380～880元，現場限量販售，購買就送限量櫻花造型別針乙個。還沒想好週末要去哪玩，以及還沒購票的粉絲們都趕快上ibon售票網搶購。

花系風味思樂冰粉嫩來襲，粉嫩色調搭配輕柔櫻花玫瑰香氣，7-ELEVEN高雄櫻花季現場才有粉色限定款設計杯。圖／7-ELEVEN提供
花系風味思樂冰粉嫩來襲，粉嫩色調搭配輕柔櫻花玫瑰香氣，7-ELEVEN高雄櫻花季現場才有粉色限定款設計杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN高雄櫻花季本週末浪漫盛開，逾6,900家門市推會員限定優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN高雄櫻花季本週末浪漫盛開，逾6,900家門市推會員限定優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN高雄櫻花季」現場首賣「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN高雄櫻花季」現場首賣「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN高雄櫻花季獨家攜手在地新銳設計師品牌WooLeeX，量身打造限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN高雄櫻花季獨家攜手在地新銳設計師品牌WooLeeX，量身打造限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開。圖／7-ELEVEN提供

櫻花季 設計師 霜淇淋

延伸閱讀

中職／好香！台鋼雄鷹高雄開幕戰 女孩上街頭宣傳

肛門塞整顆椰子！高雄男2天無法排尿就醫 緊急剖腹取出

智慧城市展21日高雄登場 展示淨零碳排解決方案

嘉義縣紫藤花、櫻花接力盛開 還有這處山茶花秘境

相關新聞

7-ELEVEN「高雄櫻花季」週末登場 現場首賣「櫻花莓果可爾必思」霜淇淋 全台門市滿額現折110元

7-ELEVEN打造的「高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場浪漫盛開，現場邀請逾30組台日韓...

手搖飲買一送一！ 春陽茶事3/20春分限定優惠 + 大苑子、珍煮丹、可不可、萬波等外送平台指定飲品統統有

手搖飲買一送一！ 9間聯手外送平台優惠+1間3/20春分限定「全品項買一送一」

開幕時間、選址曝光！越南特色咖啡廳「Cong Caphe 越共咖啡」將登台 男神車銀優也造訪過

越南必喝特色咖啡廳「Cong Caphe」即將登台！駐越超過10年的「阿妞瘋胡志明」分享新訊，訪越必打卡的咖啡廳「Cong Caphe」將登陸台灣，根據網友提供線索，選址位在台北市中正區。

7-ELEVEN聯名「可不可」獨家限時推「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」 這2款哈燒新品順道嚐鮮

搶攻夏季手搖飲旺季商機，7-ELEVEN珍珠品牌「CITY PEARL」超前部署，瞄準年輕族群，首次攜手「可不可熟成紅茶...

騎車跨5縣市就為吃它！南部「老字號甜點店」攜月銷萬瓶「手工布丁」快閃台中

南部人氣不敗甜點店「歐貝拉洋菓子專門店」首發快閃台中，帶來每月熱銷萬瓶的綿密「手工布丁」，蛋糕、泡芙也都各有擁護者支持，甚至有網友曾從苗栗騎車到台南門市，就為一嘗超人氣的搶手好滋味。

買5送2！Mister Donut「抹茶、焙茶甜點」10款新品登場

連鎖甜甜圈「Mister Donut」攜手來自北海道的「一〇八抹茶茶廊」，以抹茶及焙茶為主題，推出10款茶系甜甜圈與4款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。