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58歲劉嘉玲凍齡秀Tiffany珠寶！言承旭用事業線搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉嘉玲配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖／Tiffany提供

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於上海發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird on a Peal 珍珠石上鳥全新作品，設計傳承自品牌傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的經典創意，曾經棲息佇立於珍罕寶石上的靈動小鳥，輕輕停在天然野生珍珠上。現場同時展出數百件珠寶，包括從這款經典延伸出的各種藝術設計，品牌好友劉嘉玲、品牌大使鍾楚曦，演員唐嫣、言承旭等人都特地亮相共襄盛舉。

全新Bird on a Pearl珠寶融入了尚史隆伯傑創意設計中的多個主題元素，並選用色調豐富多彩的珍珠，結合尚史隆伯傑奇幻又活潑的動植物，生動演繹四季的迷人魅力與斑斕多姿。 同時曝光的還有全新Rainbow Bird on a Rock彩虹「石上鳥」胸針、Blue Book高級珠寶系列「幻海秘境」（Out of the Blue），及尚史隆伯傑的經典傑作彰顯精彩的工藝與傳承。

品牌大使鍾楚曦配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖／Tiffany提供
品牌大使鍾楚曦配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖／Tiffany提供
言承旭配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列_Rainbow Bird on a Rock彩虹「石上鳥」胸針，紅碧璽，綠松石及珍珠。圖／Tiffany提供
言承旭配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列_Rainbow Bird on a Rock彩虹「石上鳥」胸針，紅碧璽，綠松石及珍珠。圖／Tiffany提供
Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖／Tiffany提供
Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌白色琺瑯及鑽石手環。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌白色琺瑯及鑽石手環。圖／Tiffany提供
Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖／Tiffany提供
Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石及粉色藍寶石石上鳥鍊墜。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石及粉色藍寶石石上鳥鍊墜。圖／Tiffany提供
品牌大使鍾楚曦配戴的Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird on a Pearl石上鳥珍珠胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌天然野生珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
品牌大使鍾楚曦配戴的Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird on a Pearl石上鳥珍珠胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌天然野生珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖／Tiffany提供
Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖／Tiffany提供
言承旭配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖／Tiffany提供
言承旭配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖／Tiffany提供

劉嘉玲 珠寶 言承旭 設計師

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