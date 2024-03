58歲劉嘉玲凍齡秀Tiffany珠寶！言承旭用事業線搶鏡

美國精品品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.)日前於上海發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird on a Peal 珍珠石上鳥全新作品,設計傳承自品牌傳奇設計師尚史隆伯傑(Jean Schlumberger)的經典創意,曾經棲息佇立於珍罕寶石上的靈動小鳥,輕輕停在天然野生珍珠上。現場同時展出數百件珠寶,包括從這款經典延伸出的各種藝術設計,品牌好友劉嘉玲、品牌大使鍾楚曦,演員唐嫣、言承旭等人都特地亮相共襄盛舉。

全新Bird on a Pearl珠寶融入了尚史隆伯傑創意設計中的多個主題元素,並選用色調豐富多彩的珍珠,結合尚史隆伯傑奇幻又活潑的動植物,生動演繹四季的迷人魅力與斑斕多姿。 同時曝光的還有全新Rainbow Bird on a Rock彩虹「石上鳥」胸針、Blue Book高級珠寶系列「幻海秘境」(Out of the Blue),及尚史隆伯傑的經典傑作彰顯精彩的工藝與傳承。 品牌大使鍾楚曦配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖/Tiffany提供 言承旭配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列_Rainbow Bird on a Rock彩虹「石上鳥」胸針,紅碧璽,綠松石及珍珠。圖/Tiffany提供 Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖/Tiffany提供 劉嘉玲配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌白色琺瑯及鑽石手環。圖/Tiffany提供 Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖/Tiffany提供 劉嘉玲配戴Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石及粉色藍寶石石上鳥鍊墜。圖/Tiffany提供 品牌大使鍾楚曦配戴的Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird on a Pearl石上鳥珍珠胸針,鉑金及18K黃金鑲嵌天然野生珍珠與鑽石。圖/Tiffany提供 Tiffany於上海呈現Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl系列高級珠寶新作。圖/Tiffany提供 言承旭配戴Tiffany高級珠寶系列作品。圖/Tiffany提供