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58歲劉嘉玲凍齡秀Tiffany珠寶！言承旭用事業線搶鏡
美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於上海發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Bird on a Peal 珍珠石上鳥全新作品，設計傳承自品牌傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的經典創意，曾經棲息佇立於珍罕寶石上的靈動小鳥，輕輕停在天然野生珍珠上。現場同時展出數百件珠寶，包括從這款經典延伸出的各種藝術設計，品牌好友劉嘉玲、品牌大使鍾楚曦，演員唐嫣、言承旭等人都特地亮相共襄盛舉。
全新Bird on a Pearl珠寶融入了尚史隆伯傑創意設計中的多個主題元素，並選用色調豐富多彩的珍珠，結合尚史隆伯傑奇幻又活潑的動植物，生動演繹四季的迷人魅力與斑斕多姿。 同時曝光的還有全新Rainbow Bird on a Rock彩虹「石上鳥」胸針、Blue Book高級珠寶系列「幻海秘境」（Out of the Blue），及尚史隆伯傑的經典傑作彰顯精彩的工藝與傳承。
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