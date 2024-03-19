在地開發、增加儀式感 無印良品春夏必入手10大新品

春夏季節到來，日本通路品牌 MUJI無印良品發表2024春夏新品，大量採用在地企畫的產品，展現品牌在地化的決心，且部分熱賣產品也再度進化，提升整體使用上的儀式感，讓春夏時光，使用無印良品的產品，帶來最有質感的生活時光。

以下精選無印良品春夏必入手的商品，準備展開完美的生活樣貌。

一、馬杜拉斯格紋服飾系列

起源自印度東南部的城市清奈，所製作出的布料，來自19世紀早期印度人喜歡的蘇格蘭紋，並加入當地色彩，具有明亮、熱情配色，還具有明亮配色與透氣輕薄特色，預計6月在限定門市上市。

二、四輪硬殼止滑拉桿箱系列

因應大家出國與島內旅遊，無印良品的四輪硬殼止滑拉桿箱系列，一直都成為熱賣款式之一，從3～6月，將推出一連串新色，包括今年3月-6月將陸續推出新色，包含白色、灰色、淺粉、淺黃、淺藍及卡其綠，讓旅行更為繽紛多彩。

三、空氣循環風扇／擺頭型

無印良品同樣熱賣的空氣循環風扇／擺頭型，此次新版本中，最大不同為前端設有香氛盒，能夠依照個人喜好滴入精油，預計5月上市。

四、三C周邊產品

無印良品持續擴充3C類相關產品，預計5月推出新開發5,000mAH的行動電源，採用磁吸式設計，不用額外使用線材；6月則推出手機掛繩，分為背帶式和腕帶式，並包含四種顏色：深灰、黑、綠及橘色。

五、涼感產品

因應整體氣溫飆高，預計6月推出涼感頸圈，內含有具有溫度調節功能的PCM材料，在29ﾟC以下為固態，當與人體接觸時會吸收體溫，達到降溫效果，吸收熱能後會變成液態。液態後可放入冰箱冷藏，可重複使用。

六、在地企畫保養品

針對保養品部分，一口氣推出4系列的台灣企畫、日本製造保養品，包括原液系列，共有LIPIDURE®、桑白皮、蛋白多醣與米糠等4款，增加精華液系列商品；針對30歲以上輕熟齡肌膚，推出米糠發酵臉部保養系列，包括美容液、化妝水、精華液、乳液與乳霜等；美白臉部保養系列中，加入維生素C醣苷、保濕的玻尿酸鈉、陳皮萃取精華製成，強調質地清爽；以及涼感洗沐系列，帶有清爽柑橘香氣，包括有涼感沐浴乳、噴霧與洗潤合一的洗髮精。

七、可替換刷頭的牙刷

特別推出可以替換刷頭的牙刷，提供3種刷頭，包括局部清潔、一般刷頭和寬刷頭，還能區分一般刷毛與柔軟刷毛，並推出白色、灰色、藍色和黃色，未來僅要更換刷頭，減少塑膠品消耗。

八、食器餐具系列

無印良品持續推出多樣化的食器餐具，包括5月上市的不鏽鋼樹脂方筷，前端為方形316不鏽鋼設計，末端為防滑的SPS樹脂搭配刻紋；日常食器推出一系列多樣化用色、造型都簡單的食器，以及波佐見燒系列，產自波佐見地區，採用天草陶石，走沈穩白色路線；炻器系列介於陶器與瓷器之間的陶瓷器，將推出淺黃新色。

九、矽膠製冰器

因應容器的多樣性，推出的矽膠製冰器，可製作冰品、果凍或保存高湯，故有三款造型，包括方形、圓形與棒形，其中棒型製冰器方便放入水壺之中。

十、橡膠木床架系列