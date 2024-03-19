快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在地開發、增加儀式感 無印良品春夏必入手10大新品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品新品：空氣循環風扇/擺頭型，預計5月上市。圖／無印良品提供
無印良品新品：空氣循環風扇/擺頭型，預計5月上市。圖／無印良品提供

春夏季節到來，日本通路品牌 MUJI無印良品發表2024春夏新品，大量採用在地企畫的產品，展現品牌在地化的決心，且部分熱賣產品也再度進化，提升整體使用上的儀式感，讓春夏時光，使用無印良品的產品，帶來最有質感的生活時光。

以下精選無印良品春夏必入手的商品，準備展開完美的生活樣貌。

一、馬杜拉斯格紋服飾系列

起源自印度東南部的城市清奈，所製作出的布料，來自19世紀早期印度人喜歡的蘇格蘭紋，並加入當地色彩，具有明亮、熱情配色，還具有明亮配色與透氣輕薄特色，預計6月在限定門市上市。

二、四輪硬殼止滑拉桿箱系列

因應大家出國與島內旅遊，無印良品的四輪硬殼止滑拉桿箱系列，一直都成為熱賣款式之一，從3～6月，將推出一連串新色，包括今年3月-6月將陸續推出新色，包含白色、灰色、淺粉、淺黃、淺藍及卡其綠，讓旅行更為繽紛多彩。

三、空氣循環風扇／擺頭型

無印良品同樣熱賣的空氣循環風扇／擺頭型，此次新版本中，最大不同為前端設有香氛盒，能夠依照個人喜好滴入精油，預計5月上市。

四、三C周邊產品

無印良品持續擴充3C類相關產品，預計5月推出新開發5,000mAH的行動電源，採用磁吸式設計，不用額外使用線材；6月則推出手機掛繩，分為背帶式和腕帶式，並包含四種顏色：深灰、黑、綠及橘色。

五、涼感產品

因應整體氣溫飆高，預計6月推出涼感頸圈，內含有具有溫度調節功能的PCM材料，在29ﾟC以下為固態，當與人體接觸時會吸收體溫，達到降溫效果，吸收熱能後會變成液態。液態後可放入冰箱冷藏，可重複使用。

六、在地企畫保養品

針對保養品部分，一口氣推出4系列的台灣企畫、日本製造保養品，包括原液系列，共有LIPIDURE®、桑白皮、蛋白多醣與米糠等4款，增加精華液系列商品；針對30歲以上輕熟齡肌膚，推出米糠發酵臉部保養系列，包括美容液、化妝水、精華液、乳液與乳霜等；美白臉部保養系列中，加入維生素C醣苷、保濕的玻尿酸鈉、陳皮萃取精華製成，強調質地清爽；以及涼感洗沐系列，帶有清爽柑橘香氣，包括有涼感沐浴乳、噴霧與洗潤合一的洗髮精。

七、可替換刷頭的牙刷

特別推出可以替換刷頭的牙刷，提供3種刷頭，包括局部清潔、一般刷頭和寬刷頭，還能區分一般刷毛與柔軟刷毛，並推出白色、灰色、藍色和黃色，未來僅要更換刷頭，減少塑膠品消耗。

八、食器餐具系列

無印良品持續推出多樣化的食器餐具，包括5月上市的不鏽鋼樹脂方筷，前端為方形316不鏽鋼設計，末端為防滑的SPS樹脂搭配刻紋；日常食器推出一系列多樣化用色、造型都簡單的食器，以及波佐見燒系列，產自波佐見地區，採用天草陶石，走沈穩白色路線；炻器系列介於陶器與瓷器之間的陶瓷器，將推出淺黃新色。

九、矽膠製冰器

因應容器的多樣性，推出的矽膠製冰器，可製作冰品、果凍或保存高湯，故有三款造型，包括方形、圓形與棒形，其中棒型製冰器方便放入水壺之中。

十、橡膠木床架系列

無印良品開發橡膠木，來自於植林木，將逐步取代橡木，床架系列強調造型簡約且能收納，能額外購買床下收納盒，且使用嵌入式設計，不需要工具即可輕鬆組裝。

無印良品新品：空氣循環風扇/擺頭型，預計5月上市。圖／無印良品提供
無印良品新品：空氣循環風扇/擺頭型，預計5月上市。圖／無印良品提供
無印良品新品：手機掛繩，預計6月上市／150～199元。圖／無印良品提供
無印良品新品：手機掛繩，預計6月上市／150～199元。圖／無印良品提供
無印良品新品：馬杜拉斯格紋服飾系列，預計6月上市／490～990元。圖／無印良品提供
無印良品新品：馬杜拉斯格紋服飾系列，預計6月上市／490～990元。圖／無印良品提供
無印良品新品：涼感頸圈，預計6月上市／490元。圖／無印良品提供
無印良品新品：涼感頸圈，預計6月上市／490元。圖／無印良品提供
無印良品新品：日常食器系列，預計5月上市／89～599元。圖／無印良品提供
無印良品新品：日常食器系列，預計5月上市／89～599元。圖／無印良品提供
無印良品新品：米糠發酵臉部保養系列，預計6月上市／暫定499元。圖／無印良品提供
無印良品新品：米糠發酵臉部保養系列，預計6月上市／暫定499元。圖／無印良品提供
無印良品新品：矽膠製冰器／150～190元。圖／無印良品提供
無印良品新品：矽膠製冰器／150～190元。圖／無印良品提供
無印良品新品：四輪硬殼止滑拉桿箱系列／3,900～8,500元。圖／無印良品提供
無印良品新品：四輪硬殼止滑拉桿箱系列／3,900～8,500元。圖／無印良品提供
無印良品新品：原液系列／590元。圖／無印良品提供
無印良品新品：原液系列／590元。圖／無印良品提供
無印良品新品：橡膠木床架系列，預計4月上市／8,900～15,500元。圖／無印良品提供
無印良品新品：橡膠木床架系列，預計4月上市／8,900～15,500元。圖／無印良品提供
無印良品新品：波佐見燒系列／190～290元。圖／無印良品提供
無印良品新品：波佐見燒系列／190～290元。圖／無印良品提供
無印良品新品：磁吸式無線充電器，預計5月上市／1,190元。圖／無印良品提供
無印良品新品：磁吸式無線充電器，預計5月上市／1,190元。圖／無印良品提供
無印良品新品：可替換刷頭的牙刷，預計7月上市。圖／無印良品提供
無印良品新品：可替換刷頭的牙刷，預計7月上市。圖／無印良品提供

無印良品 餐具

延伸閱讀

Nespresso百變咖啡食譜開啟早晨生活儀式感

身分證有「520」任兩碼 夏慕尼平日內用2客套餐送龍蝦

無印良品2024春季新品！36L、75L白色行李箱登場

男女都愛！他驚路人全拎1款包 一票人大讚：耐用又好看

相關新聞

飯店地毯藏異物？家長控小孩誤食「滿嘴是血」 義大天悅5點聲明反擊

有網友在臉書社團「爆料公社」指控，日前帶著1歲6個月大的女兒入住義大天悅飯店，小孩疑似在房間地毯撿食碎玻璃，導致滿口鮮血...

板橋大遠百精品陣容升級 十年來最大改裝母親節全亮相

遠東百貨母親節前哨戰2024「美麗購物節」將於3月21日開跑，板橋大遠百一、二樓國際精品陣容、規格升級，十年來最大改裝進...

東成醬油遭爆混用他廠醬汁 公司晚間宣布開放退貨

鏡週刊報導台南老字號東成醬油爆混用他廠油品，東成公司晚間發布聲明，消費者可以在1個月內持開公司產品包裝或者發票，到台北、...

在地開發、增加儀式感 無印良品春夏必入手10大新品

春夏季節到來，日本通路品牌 MUJI無印良品發表2024春夏新品，大量採用在地企畫的產品，展現品牌在地化的決心，且部分熱...

必勝客「大比薩外帶199元」回歸 海陸雙拼口味新登場

為滿足多重喜好的消費者，「必勝客」自即日起首度推出「雙拼大比薩－海陸總動員」，半邊為海鮮，另半邊則有手撕豬、培根等肉餡。...

刺繡帽、潮T免費帶回家 拉麵「凪」集點活動起跑

主打各種限定王拉麵的「ラーメン凪（Nagi）」，自即日起至5月18日推出集點活動，集滿點數就可兌換不同的週邊商品，包括有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。