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H&M聯名韓牌ROKH系列 開賣日期、價格與地點公開 必收招牌風衣、不對稱針織衫

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
H&M即將攜手韓國新銳品牌Rokh呈現全新設計師聯名系列，以獨特時尚美學與實驗性風格，重新詮釋經典單品。
H&M即將攜手韓國新銳品牌Rokh呈現全新設計師聯名系列，以獨特時尚美學與實驗性風格，重新詮釋經典單品。

H&M即將攜手韓國新銳品牌Rokh呈現全新設計師聯名系列，以獨特時尚美學與實驗性風格，重新詮釋經典單品。 台灣開賣日期、價格與地點也完整公開，其中招牌風衣與不對稱針織衫都提供了男、女裝的選擇，系列單品最低更是從1,299元，就能入手。

H&M女裝設計總監兼創意顧問Ann-Sofie Johansson表示「Rok Hwang作為來自韓國的設計新銳，其概念化而兼具高度可穿著性的服裝設計正吸引著時尚界目光，對本次合作系列的問世都充滿期待，已經迫不及待地想看到時尚愛好者們將如何與這個極具創意巧思與活力的系列產生互動與共鳴」。Rokh由韓國設計師Rok Hwang創立，憑藉其對高級時裝的敏銳觸覺、大膽的剪裁與精妙比例運用受到眾多時尚愛好者的追捧。本次全新設計師聯名系列包含女裝、男裝及配件系列，將於2024年4月18日在H&M台北微風松高門市及hm.com網路商店限量發售。

全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供
全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供

全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法，無論是可拆解的雙層風衣、腰部鏤空的西裝式連身裙、寬鬆版型西服外套等服裝單品，還是印有品牌logo的復古皮質公文包、風琴式文件包和系列配件，皆在嶄新詮釋下煥發出兼具嚴謹與玩味的「Rokh」式特色。除了必收招牌風衣跟不對稱剪裁單品之外，此次聯名也帶來豐富的配件選擇，包含鞋款、袋包、首飾與皮帶，也擁有濃濃的Rokh的設計DNA。

全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供
全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供

全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供
全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供

全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供
全新Rokh H&M設計師聯名系列承襲了Rok Hwang代表性解構、重組與不對稱手法。圖／H&M提供

Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供

Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列男裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列配件。圖／H&M提供
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Rokh H&M設計師聯名系列女裝。圖／H&M提供
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H&M 設計師

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