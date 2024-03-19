台中大遠百、板橋大遠百餐飲擴張 台中獨家「旭集」明年進駐

國際精品、餐飲，可說是目前百貨商場當家，業績、人潮指標的兩大樑柱。疫情期間國內出現精品大暴買、業績跳躍成長的繁景，也因為出國潮而顯得冷靜許多，綜觀來說，今年精品很難出現往年的大成長。但「吃」，是天天都可以發生的事，餐飲對百貨吸客的戰略地位不僅沒變，反而呈現持續擴張趨勢。

台中大遠百精品兩大門神之一的香奈兒擴大兩層樓旗艦店型近日新開幕，時尚、珠寶腕表兩大商品部門伺候中部嬌客，遠百高層主管形容「生意好到爆」。緊接著愛馬仕也進行改裝擴大計畫，同樣為兩層樓旗艦店型預計2025年第一季可呈現。

台中大遠百不只一樓精品品牌高達7、8成為台中獨家，餐飲繼鼎泰豐、合點壽司等台中獨家品牌外，再搶下饗賓集團旗下吃到飽品牌「旭集」台中獨家店進駐8樓，預計明年上半年開幕，3百～4百坪的店型預計年度至少可貢獻5億業績。而11樓的饗食天堂仍會持續，雖然都是吃到飽，但價位定位不同，客層也有所區別。

板橋大遠百去年改裝1～4樓，今年緊接著改裝B1、5、6、8樓，B1主要調整二期區域，預計將二期B1區域約200坪空間打造成餐飲區，包括小福利麻辣鍋都是正在洽談的品牌。

2011年12月開幕的台中大遠百緊鄰台中店王新光三越台中中港店，而早了十多年開業的新光三越中港店已培養出許多固定主顧客，初期的台中大遠百在招商、營運相對辛苦，但經過十幾年的養成、腳步力追，透過不斷升級改裝，近年雙方業績逐漸拉近，2023年台中大遠百年度業績為215億，差距新光三越中港店約40億的距離，2024年台中大遠百業績目標為225億。