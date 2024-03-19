7-ELEVEN開賣名廚義大利麵 經典松露水管麵奢華感滿滿

超商鮮食質感升級，7-ELEVEN攜手專業職人精心研發獨家新品，自3月20日起將首度與榮獲義大利餐飲權威評鑑指南二蝦殊榮的義大利籍主廚Simone Bussone聯手開發2款全新義大利麵，同時「新極上御飯糰」也將全面使用由米食味鑑定士嚴選頂級好米「龍之瞳」米種， 讓吃超商鮮食也能感受奢華小確幸。

2022年7-ELEVEN首推出西式料理品牌「Ohlala」，此次特別以「西式料理饗宴」為主題，與來自義大利的頂級廚師La Mole Taipei餐廳主廚Simone Bussone攜手合作「松露奶香野菇水管麵」及「甜椒燉雞麻花捲麵」2款全新義大利麵，從醬汁到麵體均相當講究，其中「松露奶香野菇水管麵」更是將La Mole Taipei經典菜色神還原到超商，發想源自主廚家鄉盛產的松露，並搭配帕達諾起司、牛肝菌蕈菇粉等熬煮白醬，最特別的是使用少見的義大利直輸水管麵，吸附滿滿醬汁、吃起來Q彈帶勁。

另一款「甜椒燉雞麻花捲麵」則是中義傳統菜餚「獵人燉雞」作為靈感發想，以適合長時間燉煮料理的義大利直輸Pelati去皮番茄醬，將甜椒、多種香料、雞腿慢火燉煮酸甜醬汁，並首度以義大利進口麻花捲麵作為主食，麵糰添加高山冷泉揉製、呈現捲曲S形狀可扒附醬汁，展現層次豐富的義式風味。

另外，7-ELEVEN自3月20日起將「新極上御飯糰」系列所有品項米飯全面換新，邀請專業米食味鑑定士為超商飯糰精選頂級米種，選用以其晶瑩剔透的外觀和大顆Q彈飽滿而享有盛譽的日本第一米大賞最高金賞獎夢幻品種「龍之瞳米」，米飯滋味更加甘甜、軟Q，與海鮮內餡搭配出極致美味。