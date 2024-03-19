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證號有5 享5折！希爾頓逸林品牌55周年 5愈多優惠愈大

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
身分證或ARC之數字有4個5，下榻台北中山九昱希爾頓逸林酒店，享La Salle森酒吧內用餐5折優惠，不含酒精飲品，加贈牛肉麵系列任選一碗。圖/台北中山九昱希爾頓逸林提供
身分證或ARC之數字有4個5，下榻台北中山九昱希爾頓逸林酒店，享La Salle森酒吧內用餐5折優惠，不含酒精飲品，加贈牛肉麵系列任選一碗。圖/台北中山九昱希爾頓逸林提供

不只身分證對對碰，連「生命靈數」也算數。希爾頓逸林品牌營運55周年，台北中山九昱希爾頓逸林酒店推出歡欣鼓「5」「逸」起慶生活動，4月1日至30日，凡身分證／居留證（ARC）號有兩個５（含）以上，或生命靈數有５者，符合資格即可享有免費迎賓飲品、La Salle森酒吧內用餐飲5折等住房餐飲的多樣優惠。

業者表示，住房賓客除原有希爾頓榮譽客會之會員福利外，若身分證／居留證（ARC）英文後數字有兩個「５」，即加贈免費迎賓飲品；三個「５」可享免費迎賓飲品與La Salle森酒吧內用餐飲５折；四個「５」（含）以上，即享免費迎賓飲品、La Salle森酒吧內用餐飲５折，與酒店招牌逸林牛肉麵系列任選一碗；若身分證／居留證（ARC）號英文後數字總和大於等於55，除前述優惠外，再加碼贈送酒店人氣台灣特色茶包禮盒一組與獨家護照套兩個。

此外，活動期間內，凡西元出生年月日全部數字相加總合之「生命靈數」（詳注意事項）為５者，可享La Salle森酒吧餐飲內用５折之優惠（迎賓飲品每房每次住宿至多加贈2杯）。

此活動生命靈數餐飲優惠至多6人，不可拆單。每日餐點數量有限，欲使用生命靈數餐飲優惠，建議事先致電森酒吧訂位。使用生命靈數餐飲優惠，需於結帳時出示身分證（或其他載明出生日期之證件）以資證明。

活動詳情可至台北中山九昱希爾頓逸林酒店臉書粉絲專頁瀏覽：https:// www.facebook.com/DoubleTreeTaipei。或電洽：02-6619-9999。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

希爾頓逸林品牌營運55周年，台北中山九昱希爾頓逸林酒店歡迎大家「逸」起慶生。圖/台北中山九昱希爾頓逸林提供
希爾頓逸林品牌營運55周年，台北中山九昱希爾頓逸林酒店歡迎大家「逸」起慶生。圖/台北中山九昱希爾頓逸林提供

希爾頓 生命靈數 身分證

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