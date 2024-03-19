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全家春日鮮食新品吹歐風 海味義大利麵、閃電泡芙、軟歐麵包必嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家春季美食首推uno pasta「和風大蒜扇貝義大利麵」與「和風味噌奶油扇貝細扁麵」2款主食新品。圖／全家便利商店提供
全家春季美食首推uno pasta「和風大蒜扇貝義大利麵」與「和風味噌奶油扇貝細扁麵」2款主食新品。圖／全家便利商店提供

全家春日鮮食大賞登場，3月20日起陸續推出11款春日鮮食新品，囊括uno pasta義大利麵、minimore甜點、雙手卷、細卷與高C/P值大軟歐麵包多項品類，主打「和風海味」、「療癒甜點」及「便利輕食」三大訴求，幫消費者從正餐到甜點全面換季。同時，歡慶minimore甜點品牌週年慶，3月20日至4月2日全家會員凡購買minimore甜點享全系列任選2件6.9折專屬優惠。

全家春季美食首推uno pasta「和風大蒜扇貝義大利麵」與「和風味噌奶油扇貝細扁麵」2款主食新品，嚴選日本最大豐洲水產進口海鮮青森扇貝、香烤赤魚片及鮮嫩小卷，醬汁更以扇貝汁、白味噌、日本高湯醬油調製而成。

minimore甜點品牌推出後大受歡迎，3月20日起再推出「巧酥閃電小泡芙」與「杏仁巧克力蛋糕」2款療癒系新品，首推超可愛「巧酥閃電小泡芙」，將閃電泡芙與小泡芙完美結合，甜而不膩的卡士達內餡，淋上苦甜巧克力，多層次的味覺享受；濃郁系「杏仁巧克力蛋糕」巧克力控別錯過。

迎接春日旅遊、野餐風潮，買了隨手拿著吃的手卷、麵包也有升級新品。「珍味雙魚雙手卷」嚴選鮪魚、鮭魚兩種人氣海鮮食材，搭配芥末油提升香氣，風味更具層次；「旨味海陸雙手卷」精選海陸食材，以肉鬆玉子卷、海鮮沙拉卷雙重經典口味完美搭配，每款售價55元，任選40款指定飲品搭購，更享餐餐超值配69元優惠。全家也預告3月27日將開賣與爭鮮聯名新品「特級雙鬆細卷」，售價35元，搭配指定飲品享49元餐促優惠。3月27日至4月30日於全家店鋪掃描爭鮮聯名細卷商品跳卡QR Code，還可領取爭鮮集團100元優惠券。

另外，高C/P值「大軟歐麵包」大份量、內餡豐富、重達150克，共有「蜜香核桃起司軟歐」、「加州莓果乳酪軟歐」2款新品陸續開賣。3月20日至4月16日連續4週，購買全家大軟歐麵包，搭配在地好農「鮮乳坊」獨家莊園級新品「桂芳鮮乳300ML」只要69元。

全家春日鮮食大賞登場，3月20日起陸續推出11款春日鮮食新品，囊括uno pasta義大利麵、minimore甜點、雙手卷、細卷與高C/P值大軟歐麵包多項品類。圖／全家便利商店提供
全家春日鮮食大賞登場，3月20日起陸續推出11款春日鮮食新品，囊括uno pasta義大利麵、minimore甜點、雙手卷、細卷與高C/P值大軟歐麵包多項品類。圖／全家便利商店提供
歡慶minimore甜點周年慶，3月20日起minimore推出「巧酥閃電小泡芙」與「杏仁巧克力蛋糕」2款療癒系新品，此外去年熱銷的「白玉抹茶杯」更強勢回歸。圖／全家便利商店提供
歡慶minimore甜點周年慶，3月20日起minimore推出「巧酥閃電小泡芙」與「杏仁巧克力蛋糕」2款療癒系新品，此外去年熱銷的「白玉抹茶杯」更強勢回歸。圖／全家便利商店提供
為滿足消費者出遊踏青的便利餐食需求，全家2款經典雙手卷「珍味雙魚雙手卷」與「旨味海陸雙手卷」美味再升級，更享餐餐超值配69元優惠。圖／全家便利商店提供
為滿足消費者出遊踏青的便利餐食需求，全家2款經典雙手卷「珍味雙魚雙手卷」與「旨味海陸雙手卷」美味再升級，更享餐餐超值配69元優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月20日首賣大份量、重達150克、內餡豐富的大軟歐麵包「蜜香核桃起司軟歐」，另有「加州莓果乳酪軟歐」3月27日開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月20日首賣大份量、重達150克、內餡豐富的大軟歐麵包「蜜香核桃起司軟歐」，另有「加州莓果乳酪軟歐」3月27日開賣。圖／全家便利商店提供

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