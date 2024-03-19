寶可夢訓練家注意！12款水系寶可夢釣魚造型軟糖挑戰靈活手技 這通路獨賣

寶可夢訓練家們注意！寶可夢周邊商品越出越有趣，全新推出「寶可夢釣魚造型軟糖」集結鯉魚王、蚊香蝌蚪等12款不同的水系寶可夢造型，結合趣味的釣魚遊戲，讓玩家們可以邊吃邊玩，試著在不拉斷釣魚線的情況下，展現訓練師們的靈巧手法，將寶可夢一一釣上鉤。每包售價49元，全台7-ELEVEN限定開賣中，於3月20日至4月16日活動期間購買，可享第2件6折的限時優惠。

來自日本最新超人氣萬代食玩「寶可夢釣魚造型軟糖」集結了多達12款水系寶可夢，其中包括了鯉魚王、蚊香蝌蚪等眾多經典角色，連超強的水系寶可夢暴鯉龍也被收錄其中，讓訓練師變身寶可夢小釣手。挑戰者只需要從托盤上拉起軟糖起始端，便可開啟挑戰的序幕，試著在不拉斷軟糖的情況下，完整釣起末端連接的水系寶可夢造型軟糖。每款寶可夢的藍色釣線都是根據每隻水系寶可夢的技能精心設計彎彎曲曲不同造型，還分成3種不同難度等級，不僅需要挑戰者的耐心和細心，更考驗著眼力與手力，為軟糖增添了更多挑戰與樂趣。不只好玩，軟糖風味也精心搭配，依顏色分為蘇打、蘋果兩種不同風味，藍色釣線是清爽蘇打口味軟糖，紅色寶可夢造型則融合了輕甜蘋果的香氣。