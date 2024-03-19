快訊

老饕崩潰！ 豬哥亮生前最愛「七賢鴨肉飯」無預警暫停營業 揣測原因曝光

冷氣團來了！「4縣市」低溫特報恐10度以下 晚上冷到明天

圖解新聞／陸船沉沒東碇島外 圖解兩岸聯合救援 重回禁限制水域默契？

寶可夢訓練家注意！12款水系寶可夢釣魚造型軟糖挑戰靈活手技 這通路獨賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萬代食玩「寶可夢釣魚造型軟糖」現已在全台7-ELEVEN限定上市。圖／台灣萬代南夢宮提供
萬代食玩「寶可夢釣魚造型軟糖」現已在全台7-ELEVEN限定上市。圖／台灣萬代南夢宮提供

寶可夢訓練家們注意！寶可夢周邊商品越出越有趣，全新推出「寶可夢釣魚造型軟糖」集結鯉魚王、蚊香蝌蚪等12款不同的水系寶可夢造型，結合趣味的釣魚遊戲，讓玩家們可以邊吃邊玩，試著在不拉斷釣魚線的情況下，展現訓練師們的靈巧手法，將寶可夢一一釣上鉤。每包售價49元，全台7-ELEVEN限定開賣中，於3月20日至4月16日活動期間購買，可享第2件6折的限時優惠。

來自日本最新超人氣萬代食玩「寶可夢釣魚造型軟糖」集結了多達12款水系寶可夢，其中包括了鯉魚王、蚊香蝌蚪等眾多經典角色，連超強的水系寶可夢暴鯉龍也被收錄其中，讓訓練師變身寶可夢小釣手。挑戰者只需要從托盤上拉起軟糖起始端，便可開啟挑戰的序幕，試著在不拉斷軟糖的情況下，完整釣起末端連接的水系寶可夢造型軟糖。每款寶可夢的藍色釣線都是根據每隻水系寶可夢的技能精心設計彎彎曲曲不同造型，還分成3種不同難度等級，不僅需要挑戰者的耐心和細心，更考驗著眼力與手力，為軟糖增添了更多挑戰與樂趣。不只好玩，軟糖風味也精心搭配，依顏色分為蘇打、蘋果兩種不同風味，藍色釣線是清爽蘇打口味軟糖，紅色寶可夢造型則融合了輕甜蘋果的香氣。

此外，12款水系寶可夢中還包含1隻隱藏版寶可夢，延續拆封卡牌時的趣味，玩家打開軟糖包裝後才會揭曉寶可夢的款式與困難度，讓挑戰者享受開封時的驚喜與刺激感。

「寶可夢釣魚造型軟糖」主打邊吃邊玩，可以享受蘇打、蘋果雙口味的Q彈日系軟糖，也可以挑戰自己的釣魚技巧。圖／台灣萬代南夢宮提供
「寶可夢釣魚造型軟糖」主打邊吃邊玩，可以享受蘇打、蘋果雙口味的Q彈日系軟糖，也可以挑戰自己的釣魚技巧。圖／台灣萬代南夢宮提供

售價 寶可夢 日本

延伸閱讀

《勝利女神：妮姬》公開Re0愛蜜莉雅、雷姆免費造型 入手角色即可解鎖

真實版寶可夢！美德州沙灘驚現夢幻「藍龍」 專家警告別碰曝嚴重後果

Toyota展出《寶可夢 朱／紫》實體密勒頓機車 靜態試乘限重65公斤別為難神獸

本鄉奏多密遊「台灣寶可夢中心」大爆買！曬悠遊卡＆限定皮卡丘娃娃等戰利品

相關新聞

寶可夢訓練家注意！12款水系寶可夢釣魚造型軟糖挑戰靈活手技 這通路獨賣

寶可夢訓練家們注意！寶可夢周邊商品越出越有趣，全新推出「寶可夢釣魚造型軟糖」集結鯉魚王、蚊香蝌蚪等12款不同的水系寶可夢...

全方位隨身小夥伴！多功能風扇助你打造完美體驗

露營是後疫情時代，民眾為生活解壓的方式之一，其中的樂趣在於從零開始著手布置營地裡的一切。然而在高溫悶熱的戶外，需要時時降溫避免中暑；且鼓風生火、裝備充氣常常需要花費大量的時間和體力，尤其拔營時，清洗餐具、收拾帳篷的落葉與沙塵，也是令人頭痛的工作。傳統的清潔方法往往令人疲累；尤其清洗後溼答答的營具還得裝上車內，讓車內濕氣上升，長期下來也影響車內氣味；營具塵土也不易清除乾淨，回家後也需要將車內清潔一遍，讓整體露營體驗大打折扣。

電量等同70台手機 歐洲品牌打造業界最安全怪物級戶外電源！

陽光、高山、大海！台灣一年四季都適合露營，而隨著露營熱度升高，增加露營體驗的商品也逐一上市，車載冰箱、移動式冷氣、小電鍋、調理機等五花八門的電器，然而在沒有電源的野外，必然需要電源使用電器，但可供選擇的戶外電源，有足夠安全檢驗的品項卻寥寥無幾，在各種地形環境複雜的野外，如何找到一款能支援更多大功率電器，同時保有足夠安全性的戶外電源，都是網友熱衷討論的話題。

Snow Peak在台首次地方展覽 期間限定沉浸式體驗瀟灑野營生活！

來自日本並在台落腳十年的戶外生活裝備品牌Snow Peak選在花蓮舉辦首次地方展，透過私廚野遊餐桌、情境體驗餐酒社和情境體驗展等方式，讓造訪者充分感受瀟灑野營生活！

李碩珉、陳柏霖春夏新裝上身 台韓男神時尚指數比一比

明星名人的穿戴造型，總能為人們帶來靈感啟發。近日便有韓星李碩珉（DK）、愛爾蘭演員貝瑞柯根（Barry Keoghan）...

American Tourister熱銷「唱片箱」 實用、好看再升級 還能半價就能入手？!

看好國人的高旅行頻率與周邊商品市場蓬勃發展，行李裝備品牌American Tourister美國旅行者也讓旗下熱銷，被暱稱為「唱片箱」的CURIO系列再升級，不僅耐用度與實用度大增，現在入手更是最佳時機！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。