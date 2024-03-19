Snow Peak在台首次地方展覽 期間限定沉浸式體驗瀟灑野營生活！

來自日本並在台落腳十年的戶外生活裝備品牌Snow Peak選在花蓮舉辦首次地方展，透過私廚野遊餐桌、情境體驗餐酒社和情境體驗展等方式，讓造訪者充分感受瀟灑野營生活！

Snow Peak從自3月25日至4月25日止，選在花蓮市美崙溪畔，經過多年整修而成的將軍府1936園區，舉辦期間限定的「洄瀾野遊」沉浸式情境體驗展，讓每一位活動參與者皆有機會藉此感受在地蘊含的活力。整個體驗包含了聽覺、嗅覺和味覺等感官觸發，重新認識坐山面海的風物民情，像是設計了磨豆、濾杯組裝等關卡的「營地咖啡師挑戰任務」；「Local Wear服飾體驗」主打換裝拍照的「穿越」意象，木屐、浴衣等和風款式恰與園區建築群跌宕出來的日式氛圍相得益彰。更設置了「休憩空間」來強調深度野遊的品牌精神，在親近大自然的同時，同時保有一份從容的閒適感。

位於花蓮市美崙溪畔，經過多年整修而成的將軍府1936園區。圖／Snow Peak提供

同時「洄瀾野遊」沉浸式情境體驗展，還會於周末再加碼，透過邀請外部單位，分別以茶、酒和咖啡作為體驗主軸，藉由多層次的品啜組合帶出舌尖上的洄瀾印象。另外還創設了洄瀾創生商店以「選品即精品」的概念進行規劃，讓來客在情境體驗展以及參與各項限時限量的活動後，如對此前接觸到的器物、餐食等內容感到興趣，則得以逕自購買相關產品。除此之外，活動過程中運用大量Snow Peak的露營設備和戶外用品，每一展區並額外搭配使用投影和音響器材，運用聲光效果讓參與者更有臨場感受。

Snow Peak「洄瀾野遊」沉浸式情境體驗展體驗包含了聽覺、嗅覺和味覺等感官觸發，重新認識坐山面海的風物民情。圖／Snow Peak提供

「洄瀾野遊」沉浸式情境體驗展的「野遊包廂」，可一面就著營火歡烤棉花糖、品味調酒和小食。圖／Snow Peak提供

「洄瀾野遊」沉浸式情境體驗展，活動過程中運用大量Snow Peak的露營設備和戶外用品。圖／Snow Peak提供