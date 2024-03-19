電量等同70台手機 歐洲品牌打造業界最安全怪物級戶外電源！

陽光、高山、大海！台灣一年四季都適合露營，而隨著露營熱度升高，增加露營體驗的商品也逐一上市，車載冰箱、移動式冷氣、小電鍋、調理機等五花八門的電器，然而在沒有電源的野外，必然需要電源使用電器，但可供選擇的戶外電源，有足夠安全檢驗的品項卻寥寥無幾，在各種地形環境複雜的野外，如何找到一款能支援更多大功率電器，同時保有足夠安全性的戶外電源，都是網友熱衷討論的話題。

來自荷蘭的飛利浦至今已有百年，過去早已看準台灣露營市場，推出「PHILIPS 600W攜便式行動充電站」廣受消費者好評，2024年飛利浦再次發揮專業技術功力，提升電量、瓦數與安全性，推出堪稱電量怪獸的「PHILIPS 1000W攜便式行動充電站」，並與台灣專業募資團隊有．設計攜手，於3/19(三)在嘖嘖上盛大開賣。

(圖/有你共創提供)

PHILIPS 1000W 攜便式行動充電站，搭載了能提供正弦波、保護電器不受斷跳電傷害的UPS不斷電系統，不出門使用的話，在家也能作為延長電器壽命的中轉站，在電功率部分，擁有1000W的超大功率，能完美支援多數高功率電器，如電鍋、旅行吹風機、移動式冷氣等都能使用，而電量部分，搭載同級規格裡面最多的1073瓦時的電量，換算下來約可充飽70台手機、14台筆記型電腦與供車載冰箱運作14小時，在供電與電量上基本能囊括所有野營用電需求；除了在核心規格外，這次PHILIPS 1000W提供了12個插座，支援AC/DC/車充/USB-A/Type-C等多元需求，可同步給多個電器供電，而在充電方面，除了可以同時以AC+Type-C進行6小時快速雙充外，也可搭配購買160W的太陽能板，在戶外有太陽時能提供行動充電站源源不絕的電力！

(圖/有你共創提供)

而這次1000W版本最引人注目的，是飛利浦團隊在安全性上做出的嚴格檢驗，從選材、製造到出廠，每台1000W攜便式移動充電站，都要經過16項嚴格的安全檢驗才會送到消費者手中，也經過BSMI與UL國際認證，電池則是採用壽命長、電量高的磷酸鐵鋰電池，並搭配有BMS智慧電池管理系統，能隨時監控每顆電池健康狀況，達到最有效供電與延長電池壽命的效果，此次外殼還特別以符合電子業最高防火等級94V-0的材料製作，可以說是將安全兩個字直接印在了產品本身，也是飛利浦與其他同類產品不同之處，飛利浦比其他人更加注重消費者的使用安全。

PHILIPS 1000W 攜便式行動充電站，由有.設計 團隊於３/19(二)在嘖嘖平台進行募資，無論你是露營玩家還是街頭表演者，家裏面有無需要做緊急電源供應的照顧者，千萬別錯過本次的超早鳥73折優惠，數量只有40台！要買動作要快！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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