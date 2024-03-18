格蘭傑「雙傑」現身 東京物語、16年甜酒桶全新發行

格蘭傑（Glenmorangie）單一麥芽威士忌由首席製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden）大膽打造兩款全新佳釀，再創威士忌新篇章。以日本東京為靈感設計的2024格蘭傑物語系列年度限量版「格蘭傑東京物語」（Glenmorangie A Tale of Tokyo），首次使用水楢桶釀造，呈現比爾博士心中東京美好又多變的樣貌；全新升級的「格蘭傑16年甜酒桶NECTAR」（Glenmorangie NECTAR 16Y），以過去的無年份「蘇玳甜酒桶Nectar d'Or」 的法式甜點概念出發，改以更多樣的甜酒桶進行換桶熟陳，升級為16年份並帶來更加甜蜜豐滿的滋味。

「格蘭傑東京物語」是比爾博士以他對東京的印象作為啟發，進而設計釀造的作品：「從世界上最大的火車站——新宿站的瘋狂喧囂，來到了新宿御苑的平靜沈穩；那時正是櫻花盛開的季節，穿越熙攘回歸靜謐，坐下來欣賞美麗的櫻花的強烈對比，就像這款威士忌賦予的美味衝突感。」

但要展現出比爾博士心中東京的複雜面向，其實沒有想像中的容易。經過多年的探索及無數次實驗，比爾博士終於在細膩優雅的格蘭傑單一麥芽威士忌與水楢桶的濃郁木質與東方禪味之間，達到完美平衡。

水楢桶濃郁的風味特徵以及釀造技術的克服，對他來說是個莫大的挑戰。在確保水楢桶強烈木質調氣息不會過份主導整個風味走向之餘，更要打造出美麗精妙的有趣平衡，方能呈現東京迷人的對比韻味，凸顯出和諧明亮的溫順底蘊。在品飲的風味輪廓中，體現出些許胡椒遇上苦櫻桃和椰子、令人垂涎的橙皮與帶點辛香的草本香氣，以及來自水楢桶經典的薰香、雪松等木質調，交融出味蕾上妙不可言的奇妙差異。最後在吞嚥後，可以明顯體會到格蘭傑酒廠經典悠長且細膩的尾韻，在口腔中散發出橘子、杏仁和杏仁糖的清香甜蜜滋味。

為了將「格蘭傑東京物語」的生命力、靈感和風味一一展現出來，格蘭傑攜手日本藝術家山口晃（Yamaguchi Akira）共同打造「格蘭傑東京物語」世界觀畫作包裝。山口晃曾為愛馬仕設計絲巾，以及東京2020年身障奧運會官方藝術海報，這次他以鳥瞰藝術手法與格蘭傑品牌色調合而為一，描繪出東京富饒的歷史特色與文化層次，並細膩地勾勒出東京和高地酒廠的著名地標、特色及傳統的日本娛樂活動。畫作中可以清晰地觀察到從東京鐵塔、上野公園到格蘭傑的「長頸鹿」高壺式蒸餾器和鬱鬱蔥蔥的水楢樹，作品中有許多錯綜複雜、隱藏的驚喜，其中還包括分佈在畫中幾個比爾博士的形象，希望透過此畫作向威士忌風味及東京的對比致敬。

全新「格蘭傑16年甜酒桶NECTAR」，由比爾博士重新詮釋其廣受喜愛的佳釀「格蘭傑蘇玳桶Nectar d'Or」，但更加豐盛、甜美、複雜，呈現出一場更加盛大的糕點風味派對。這款帶有馥郁甜點風味的威士忌，靈感源於比爾博士走進法國糕點店，對於那豐饒的甜點烘焙甜香深深著迷，進而啟發他希望有朝一日能製作出一款如同糕點般風味的威士忌為目標。

經過多次嘗試，最後選擇使用波本桶中熟成14年具有絲滑口感的酒液，再換桶至各式不同甜白葡萄酒桶中進行額外的2年換桶窖藏陳釀。運用法國的蘇玳（Sauternes）以及蒙巴齊亞克（Monbazillac）的甜白葡萄酒桶，帶來了有如蛋糕、布里歐吐司（Brioche）、蛋白霜和烤蘋果般的甜蜜香氣；再由來自西班牙的慕絲卡（Moscatel）甜白葡萄酒桶，增添蜂蜜、糖漿的甜點氣息；最後則以匈牙利的托卡伊（Tokaji）甜白葡萄酒桶，為此次的創作加上白巧克力、杏仁糖和蜂膠風味作為點綴。最終成品口感十分豐饒且複雜，結合了烘烤奶油捲、柳橙、糖漿和蜂膠所化作的奢華旋律，伴隨著肉荳蔻、茴香和烘焙麵包的芬芳節奏翩翩起舞，彷彿在味蕾中牽引著濃郁的糕點香氣跳起華爾滋。

「格蘭傑16年甜酒桶NECTAR」將取代現行的無年份「格蘭傑蘇玳桶Nectar d'Or」，成為格蘭傑換桶窖藏陳釀系列的一員，不但在2023年舊金山世界烈酒競賽上，榮獲傑出金牌榮耀，同時也換上與其他酒款一致設計語言包裝，不但能彰顯其非凡口感，更與格蘭傑系列中的其他威士忌相互輝映。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康