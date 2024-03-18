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同場PK日劇女王今田美櫻 南韓腿精李聖經長禮服很吃虧

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI韓國品牌大使李聖經。圖／戴美安妮提供
DAMIANI韓國品牌大使李聖經。圖／戴美安妮提供

義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），為歡慶今年品牌創立100周年里程碑，特別於米蘭舉辦一系列活動，除了以講述品牌歷史的DAMIANI 100 X 100創世頂級珠寶展日前於米蘭藝術博物館（Gallerie d’Italia Museum）展開至4月28日止，品牌並於上周末於米蘭Alcione Theatre歌劇院舉辦DAMIANI百年慶典尊榮晚宴，包括奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Michelle Chastain）、有「百年來最偉大女演員」之稱的義大利國寶級影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren），以及DAMIANI日本品牌大使今田美櫻、韓國品牌大使李聖經等人都特地出席，星光熠熠。

潔西卡雀絲坦配戴了本次展出最重要的作品Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，主石為一顆重達100.19克拉的斯里蘭卡枕形藍寶石，貴氣十足。近期每季都推出主演的超人氣日劇女王今田美櫻，則以平口禮服演繹了以儲局圍著要設計的Margherita Masterpieces鑽石項鍊。深受台灣觀眾喜愛的李聖經，所配戴的Mimosa鑽石與紅寶石珠寶與白皙的膚色相得益彰，更顯優雅。

今田美櫻配戴的Margherita Masterpieces 18K白金鑽鍊，約653萬元。圖／戴美安妮提供
今田美櫻配戴的Margherita Masterpieces 18K白金鑽鍊，約653萬元。圖／戴美安妮提供
李聖經配戴的Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石耳環，鑲嵌8.07克拉緬甸有燒紅寶石，約272萬元。圖／戴美安妮提供
李聖經配戴的Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石耳環，鑲嵌8.07克拉緬甸有燒紅寶石，約272萬元。圖／戴美安妮提供
奧斯卡影后潔西卡雀絲坦。圖／戴美安妮提供
奧斯卡影后潔西卡雀絲坦。圖／戴美安妮提供
李聖經配戴的Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石項鍊，鑲嵌11.73克拉緬甸有燒紅寶石，約688萬元。圖／戴美安妮提供
李聖經配戴的Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石項鍊，鑲嵌11.73克拉緬甸有燒紅寶石，約688萬元。圖／戴美安妮提供
義大利傳奇女星蘇菲亞羅蘭。圖／戴美安妮提供
義大利傳奇女星蘇菲亞羅蘭。圖／戴美安妮提供
DAMIANI日本品牌大使今田美櫻。圖／戴美安妮提供
DAMIANI日本品牌大使今田美櫻。圖／戴美安妮提供
潔西卡雀絲坦配戴的DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，約8,990萬元。圖／戴美安妮提供
潔西卡雀絲坦配戴的DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，約8,990萬元。圖／戴美安妮提供
潔西卡雀絲坦配戴的Mimosa 18K白金鑽石耳環，鑲嵌2克拉鑽石主石。圖／戴美安妮提供
潔西卡雀絲坦配戴的Mimosa 18K白金鑽石耳環，鑲嵌2克拉鑽石主石。圖／戴美安妮提供

品牌 義大利 鑽石

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