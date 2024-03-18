同場PK日劇女王今田美櫻 南韓腿精李聖經長禮服很吃虧

義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），為歡慶今年品牌創立100周年里程碑，特別於米蘭舉辦一系列活動，除了以講述品牌歷史的DAMIANI 100 X 100創世頂級珠寶展日前於米蘭藝術博物館（Gallerie d’Italia Museum）展開至4月28日止，品牌並於上周末於米蘭Alcione Theatre歌劇院舉辦DAMIANI百年慶典尊榮晚宴，包括奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Michelle Chastain）、有「百年來最偉大女演員」之稱的義大利國寶級影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren），以及DAMIANI日本品牌大使今田美櫻、韓國品牌大使李聖經等人都特地出席，星光熠熠。

潔西卡雀絲坦配戴了本次展出最重要的作品Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，主石為一顆重達100.19克拉的斯里蘭卡枕形藍寶石，貴氣十足。近期每季都推出主演的超人氣日劇女王今田美櫻，則以平口禮服演繹了以儲局圍著要設計的Margherita Masterpieces鑽石項鍊。深受台灣觀眾喜愛的李聖經，所配戴的Mimosa鑽石與紅寶石珠寶與白皙的膚色相得益彰，更顯優雅。 今田美櫻配戴的Margherita Masterpieces 18K白金鑽鍊，約653萬元。圖／戴美安妮提供 李聖經配戴的Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石耳環，鑲嵌8.07克拉緬甸有燒紅寶石，約272萬元。圖／戴美安妮提供 奧斯卡影后潔西卡雀絲坦。圖／戴美安妮提供 李聖經配戴的Mimosa 18K白金鑽石與紅寶石項鍊，鑲嵌11.73克拉緬甸有燒紅寶石，約688萬元。圖／戴美安妮提供 義大利傳奇女星蘇菲亞羅蘭。圖／戴美安妮提供 DAMIANI日本品牌大使今田美櫻。圖／戴美安妮提供 潔西卡雀絲坦配戴的DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，約8,990萬元。圖／戴美安妮提供 潔西卡雀絲坦配戴的Mimosa 18K白金鑽石耳環，鑲嵌2克拉鑽石主石。圖／戴美安妮提供