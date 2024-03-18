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LISA、李鍾碩、珉奎超豪華陣容站台寶格麗 血槽已空
羅馬珠寶品牌寶格麗推出全新企劃Bulgari Studio，作為跨域創意合作的交流舞台，並選擇於充滿活力的城市首爾為2024 整年間持續不斷的系列活動揭開序幕。日前品牌於首爾光之劇院（Théâtre des Lumières）為活動開幕舉辦晚宴，包括寶格麗品牌大使日本男星山下智久、日本超模森星Hikari Mori、韓國女星金智媛、男星李鍾碩、金智勳、韓國男團SEVENTEEN成員珉奎、韓國團體ENHYPEN成員梁禎元和NIKI等均共襄盛舉，並以各自的穿搭風格演繹寶格麗經典象徵B.zero1珠寶，這也是此次展出藝術品的創作靈感泉源。
自寶格麗的開創性標誌 B.zero1上汲取靈感，開拓出各種天馬行空的可能。在開幕活動上，法國編舞家Sadeck Berrabah透過肢體與寶格另經典標誌B.zero1的設計語言進行對話；跨領域藝術家Anyma則採用多重媒介，創造出沉浸式的聽覺和視覺表演。活動上更同時全新發表獨一無二的Bulgari Roma Mini Top Handle金屬包，以閃亮鋁合金打造包深和細緻半圓形金屬提把，搭配黑色Nappa小羊皮內襯，附可拆卸的調整式皮革肩背帶，可作短版斜背或肩背包使用。
由Anyma為Bulgari Studio打造位於首爾市中心樂天世界塔的專屬裝置藝術，也將自即日起至3月31日對外開放參觀。靈感源自Bulgari Studio的音樂播放清單，也將在各大串流平台上架。
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