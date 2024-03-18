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LISA、李鍾碩、珉奎超豪華陣容站台寶格麗 血槽已空

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌大使LISA與山下智久出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供、摘自IG
寶格麗品牌大使LISA與山下智久出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供、摘自IG

羅馬珠寶品牌寶格麗推出全新企劃Bulgari Studio，作為跨域創意合作的交流舞台，並選擇於充滿活力的城市首爾為2024 整年間持續不斷的系列活動揭開序幕。日前品牌於首爾光之劇院（Théâtre des Lumières）為活動開幕舉辦晚宴，包括寶格麗品牌大使日本男星山下智久、日本超模森星Hikari Mori、韓國女星金智媛、男星李鍾碩、金智勳、韓國男團SEVENTEEN成員珉奎、韓國團體ENHYPEN成員梁禎元和NIKI等均共襄盛舉，並以各自的穿搭風格演繹寶格麗經典象徵B.zero1珠寶，這也是此次展出藝術品的創作靈感泉源。

自寶格麗的開創性標誌 B.zero1上汲取靈感，開拓出各種天馬行空的可能。在開幕活動上，法國編舞家Sadeck Berrabah透過肢體與寶格另經典標誌B.zero1的設計語言進行對話；跨領域藝術家Anyma則採用多重媒介，創造出沉浸式的聽覺和視覺表演。活動上更同時全新發表獨一無二的Bulgari Roma Mini Top Handle金屬包，以閃亮鋁合金打造包深和細緻半圓形金屬提把，搭配黑色Nappa小羊皮內襯，附可拆卸的調整式皮革肩背帶，可作短版斜背或肩背包使用。

由Anyma為Bulgari Studio打造位於首爾市中心樂天世界塔的專屬裝置藝術，也將自即日起至3月31日對外開放參觀。靈感源自Bulgari Studio的音樂播放清單，也將在各大串流平台上架。

寶格麗Bulgari Studio，由藝術家ANYMA打造的裝置藝術。圖／寶格麗提供
寶格麗Bulgari Studio，由藝術家ANYMA打造的裝置藝術。圖／寶格麗提供
寶格麗Bulgari Studio南韓首爾揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗Bulgari Studio南韓首爾揭幕盛會。圖／寶格麗提供
韓國女星金智媛出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
韓國女星金智媛出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自藝人IG
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自藝人IG
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自品牌IG
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自品牌IG
韓國男星金智勳出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
韓國男星金智勳出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗Bulgari Studio南韓首爾揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗Bulgari Studio南韓首爾揭幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗Bulgari Studio，由藝術家ANYMA打造的裝置藝術。圖／寶格麗提供
寶格麗Bulgari Studio，由藝術家ANYMA打造的裝置藝術。圖／寶格麗提供
BULGARI Roma Mini Top Handle金屬迷你手提包。圖／寶格麗提供
BULGARI Roma Mini Top Handle金屬迷你手提包。圖／寶格麗提供
韓國團體ENHYPEN成員梁禎元&NIKI出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
韓國團體ENHYPEN成員梁禎元&NIKI出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
BULGARI Roma Mini Top Handle金屬迷你手提包。圖／寶格麗提供
BULGARI Roma Mini Top Handle金屬迷你手提包。圖／寶格麗提供
韓國男星珉奎出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
韓國男星珉奎出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自品牌IG
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自品牌IG
韓國男星李鐘碩出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
韓國男星李鐘碩出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使日本男星山下智久出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使日本男星山下智久出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自藝人IG
寶格麗品牌大使LISA出席首爾Bulgari Studio藝術展開幕盛會。圖／摘自藝人IG

寶格麗 首爾

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