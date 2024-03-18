聽新聞
test
0:00 / 0:00
「遊獵行腳」慢遊南投 嘗省府菜
豪華狩獵小屋，收攬南投蠻荒絕美秘境。由「野奢 Villa之父」陳舜智打造全台最大湖畔隱奢狩獵行宮「遊獵行腳」，甫落成即獲巴黎設計獎全球銀獎。旅程也將慢遊中興新村，品嘗省府菜無菜單料理。
●企業家山居歲月系列二十二「遊獵南投 湖畔行宮」三天兩夜旅程，將於五月六日出發。報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3Pn9pkL
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言