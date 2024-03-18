聽新聞
test
0:00 / 0:00

「遊獵行腳」慢遊南投 嘗省府菜

聯合報／ 本報訊

豪華狩獵小屋，收攬南投蠻荒絕美秘境。由「野奢 Villa之父」陳舜智打造全台最大湖畔隱奢狩獵行宮「遊獵行腳」，甫落成即獲巴黎設計獎全球銀獎。旅程也將慢遊中興新村，品嘗省府菜無菜單料理。

●企業家山居歲月系列二十二「遊獵南投 湖畔行宮」三天兩夜旅程，將於五月六日出發。報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3Pn9pkL

中興新村 南投

延伸閱讀

又再犯！南投「郭子乾」無故出腳踹車 遭判拘役40天

虐童案社工遭上銬掀波…南投社工吐辛酸哽咽 許淑華：明年增人力

「神秘藍色城堡」開幕了！真實版「霍爾的移動城堡」化身夢幻甜點屋 收穫秒飛歐洲即視感

布農族人王光祿為母狩獵...被特赦再戰非常上訴 終獲無罪判決！

相關新聞

走跳世界／走進杜拜宇宙 大器溫潤的建築幻境

杜拜是全世界頂尖建築師的天堂，預算充沛、不拘形式、包容開闊，所以成為全世界最多「奇觀建築」的城市，車行在街上很容易被兩旁...

「遊獵行腳」慢遊南投 嘗省府菜

豪華狩獵小屋，收攬南投蠻荒絕美秘境。由「野奢 Villa之父」陳舜智打造全台最大湖畔隱奢狩獵行宮「遊獵行腳」，甫落成即獲...

全聯擴大綠色經濟 成立「永續委員會」執行4大永續計畫

全球吹起永續熱潮，全聯身為本土企業持續將ESG議題深化核心本業，期望發揮零售通路的力量，關注台灣永續發展。為展現逐步於落...

蘋果目標2030碳中和 宣布台積電加入Restore Fund基金計畫 投資5,000萬美元助永續

全球各大企業現在都努力朝「2050淨零碳排」目標邁進中，而以「Apple 2030」為目標，一直走在綠能、脫碳行動最前端...

奧斯卡頒獎典禮首次舉杯 影壇菁英共享頂奢龍舌蘭調酒

墨西哥傳奇龍舌蘭品牌Don Julio，一直都與美國影藝學院有長期夥伴關係。今年Don Julio更以迷你調酒進駐頒獎典...

Frank Gehry首度跨界！頂級工藝打造LV 2024年度腕表

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發表2024年度高級製表新作，薈萃極致精彩的微型工藝與頂尖製表技術。Vo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。