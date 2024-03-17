全聯擴大綠色經濟 成立「永續委員會」執行4大永續計畫

全球吹起永續熱潮，全聯身為本土企業持續將ESG議題深化核心本業，期望發揮零售通路的力量，關注台灣永續發展。為展現逐步於落實永續目標的決心，特別宣布2024年正式成立「永續委員會」，並由總經理蔡篤昌擔任主席，以「全聯善美的永續發展策略」執行「永續農業」、「循環減塑」、「減碳綠能」、「惜食減廢」4大行動計劃，並發表「rePXMART」標誌，宣示未來將有效整合資源並積極循環利用，將永續策略導入各部門，擴大綠色經濟規模。

在永續農業方面，關注環境生態議題，守護台灣的10種生物，致力將農產品導入計畫生展、計畫銷售，滿足消費者需求、促進更多就業機會與經濟成長，同時壯大生物多樣性，讓消費者透過支持綠色商品的方式，就能共同愛護環境。總計整體友善生態商品2023年業績逾13億，其中又以老鷹紅豆系列商品擁有5.5億的業績。

循環減塑部分，持續推動「裸賣安心平價專區」，截至2023年底，裸賣品項超過300品，裸賣蔬果品項比例達35%，不僅減少包材使用，更同時節省工時，也能回饋在價格優惠上。而在自帶杯優惠上相較於去年，換購數量更是達到5成，消費者自備購物袋更是9成的好成績，除此之外，也不斷推動友善土地、產地溯源等商品計畫內容等，日後也會持續落實企業社會責任。

而響應台灣2050年淨零排放目標，全聯也積極打造綠色友善門市，透過設備汰舊換新，提升門市能源使用效率，自2016年至2023年為止，全聯共計投入約新台幣18.6億元添置與汰換設備，約減少超過2,100萬度電力，省下7,100萬元電費、逾1,088萬公斤的減碳量，未來也將持續擴大導入節能設備的門市據點。

全聯也於2017年便啟動惜食計畫，捐贈食材以6大類生鮮品項為特色，包含蔬菜、水果、精肉、鮮魚、調理、麵包等，多元豐富，希望減少食物浪費同時也幫助弱勢族群，截至2023年底已搶救超過1.67億元被浪費的食物，並提供超過209萬份餐點給需要的人，透過供應鏈管理、門市精準訂貨、即期品優惠與惜食計畫推廣，不僅可珍惜食物也扶助弱勢。累積受惠的社福機構227家，惜食門市則是累積347家參與，大約可降低社福機構2～3成的伙食成本。