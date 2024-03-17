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簡單3步驟輕鬆挑選命定褲款 穿出顯瘦比例、瓦解搭配煩惱

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
丹寧服飾大廠Levi’s®在這季以90年代至千禧年的潮流輪廓為靈感，主打適合所有體型及性別的設計，於是推出多樣褲款選擇。圖／Levi’s®提供
丹寧服飾大廠Levi’s®在這季以90年代至千禧年的潮流輪廓為靈感，主打適合所有體型及性別的設計，於是推出多樣褲款選擇。圖／Levi’s®提供

丹寧服飾大廠Levi’s®在這季以90年代至千禧年的潮流輪廓為靈感，主打適合所有體型及性別的設計，於是推出多樣褲款選擇。而且傳授只要簡單地將褲腳到褲襠處對折，再比較褲腳寬度與對折連接處的幅度，便能預判上身後視覺，辨別版型的秘訣，輕鬆掌握理想的丹寧褲。

想要穿寬褲？只要「對折連接處大於褲腳寬幅」就對了！像是568 Stay Loose寬鬆直筒丹寧褲，中腰設計，寬鬆剪裁從大腿延伸至腳踝，在褲腳些許內收，使得在上身後可以與運動鞋款一起創造出推疊視覺。另外融合機能風格，Levi’s®還推出Untility Zip Off 568兩截式機能褲，配備腰間調節扣、魔鬼氈式口袋以及靈魂細節可拆式褲管，一褲兩穿，輕鬆搭配。

Levi’s® Ribcage Wide Leg極高腰寬管丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Ribcage Wide Leg極高腰寬管丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供

近年蔚為流行的靴型褲，Levi’s®也重新復刻了517 Bootcut款，判斷方法是將褲管與褲檔對折後，「褲腳寬幅比對折連接處更寬」，呈現微喇叭褲的輪廓，視覺上可拉長腿部比例。而要穿出流行關鍵字「鬆弛感」的話，則可挑選Baggy Dad Wide Leg 寬鬆廓腿老爹丹寧褲或是Ribcage Wide Leg 極高腰寬管丹寧褲，為「對折連接處等於褲腳寬幅」，而且同樣具備修飾身型效果。

EDWIN首度推出專為女生身形打造的系列，並與人氣虛擬角色BT21攜手將塗鴉、小貼紙等手作元素，融入每一款單品。圖／EDWIN提供
EDWIN首度推出專為女生身形打造的系列，並與人氣虛擬角色BT21攜手將塗鴉、小貼紙等手作元素，融入每一款單品。圖／EDWIN提供

另外，日系丹寧服飾品牌EDWIN首度推出專為女生身形打造的系列，並與人氣虛擬角色BT21攜手將塗鴉、小貼紙等手作元素，融入每一款單品，帶來青春搞怪的俏皮活力。系列中的梭織丹寧褲採用水洗工藝及刷破手法，營造出街頭感；短版丹寧外套與俏皮吊帶裙，除了經過特殊洗色處理，更增添精緻的BT21拼貼刺繡布章。同時EDWIN也為女孩準備經典暢銷的迦績褲款，採用360度全方位彈力透氣布料製成，暢玩街頭之餘也毫無束縛。

Levi’s® 568 Stay Loose寬鬆直筒丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® 568 Stay Loose寬鬆直筒丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供

Levi’s® 517 Bootcut靴型褲，4,390元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® 517 Bootcut靴型褲，4,390元。圖／Levi’s®提供

EDWIN BT21系列高腰錐形褲，4,290元。圖／EDWIN提供
EDWIN BT21系列高腰錐形褲，4,290元。圖／EDWIN提供

EDWIN BT21系列窄管直筒迦績褲，4,290元。圖／EDWIN提供
EDWIN BT21系列窄管直筒迦績褲，4,290元。圖／EDWIN提供

EDWIN BT21系列短版連帽外套，2,980元。圖／EDWIN提供
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女生 牛仔褲

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