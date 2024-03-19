聽新聞
test
0:00 / 0:00
全方位隨身小夥伴！多功能風扇助你打造完美體驗
露營是後疫情時代，民眾為生活解壓的方式之一，其中的樂趣在於從零開始著手布置營地裡的一切。然而在高溫悶熱的戶外，需要時時降溫避免中暑；且鼓風生火、裝備充氣常常需要花費大量的時間和體力，尤其拔營時，清洗餐具、收拾帳篷的落葉與沙塵，也是令人頭痛的工作。傳統的清潔方法往往令人疲累；尤其清洗後溼答答的營具還得裝上車內，讓車內濕氣上升，長期下來也影響車內氣味；營具塵土也不易清除乾淨，回家後也需要將車內清潔一遍，讓整體露營體驗大打折扣。
在這樣的需求下，DIKE全新推出的Combo全能扇，成為日常生活的解決方案，一機多用具備吹風、吹髮、吹水、吹塵、充氣等功能，無須再準備一大堆工具。超強風力不只能幫助體感溫度降低約6-8度C，還可快速幫助燃起火種以及幫睡墊、浮具充氣。搭載德製渦流增壓導風系統能強效聚風，可吹出風速高達14m/s有如7級強風，風距約達5公尺以上，搭配無段式調整鍵的設計，能夠透過滑動調整鍵細緻且快速地調節風量。
此外，高轉速無刷馬達搭配4種不同功能的吹嘴能夠有效地將塵土和落葉吹散，讓收營工作更加輕鬆、迅速乾淨。口袋大小、輕量290g，使得戶外活動者能隨身攜帶，無論是野外露營還是沙灘度假都能輕鬆使用，也適用於室內清潔；平時清理家具、家電、窗戶軌道、鍵盤等不易清理的縫隙除塵。
DIKE Combo全能扇 - 多功能渦輪暴風扇，共推出2款顏色藍/白，並配有4種吹嘴，由有.設計團隊引進，於3/13(三)在嘖嘖平台進行募資，想要輕裝、減裝，趕緊把握現在限量6 折起的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言