全方位隨身小夥伴！多功能風扇助你打造完美體驗

露營是後疫情時代，民眾為生活解壓的方式之一，其中的樂趣在於從零開始著手布置營地裡的一切。然而在高溫悶熱的戶外，需要時時降溫避免中暑；且鼓風生火、裝備充氣常常需要花費大量的時間和體力，尤其拔營時，清洗餐具、收拾帳篷的落葉與沙塵，也是令人頭痛的工作。傳統的清潔方法往往令人疲累；尤其清洗後溼答答的營具還得裝上車內，讓車內濕氣上升，長期下來也影響車內氣味；營具塵土也不易清除乾淨，回家後也需要將車內清潔一遍，讓整體露營體驗大打折扣。

多功能合一設計，逛街、郊遊、登山、露營、旅行必備 / 圖有你共創提供

在這樣的需求下，DIKE全新推出的Combo全能扇，成為日常生活的解決方案，一機多用具備吹風、吹髮、吹水、吹塵、充氣等功能，無須再準備一大堆工具。超強風力不只能幫助體感溫度降低約6-8度C，還可快速幫助燃起火種以及幫睡墊、浮具充氣。搭載德製渦流增壓導風系統能強效聚風，可吹出風速高達14m/s有如7級強風，風距約達5公尺以上，搭配無段式調整鍵的設計，能夠透過滑動調整鍵細緻且快速地調節風量。

此外，高轉速無刷馬達搭配4種不同功能的吹嘴能夠有效地將塵土和落葉吹散，讓收營工作更加輕鬆、迅速乾淨。口袋大小、輕量290g，使得戶外活動者能隨身攜帶，無論是野外露營還是沙灘度假都能輕鬆使用，也適用於室內清潔；平時清理家具、家電、窗戶軌道、鍵盤等不易清理的縫隙除塵。

配備4種吹嘴，輕鬆應對各種需求，由左至右依序：吹髮用、吹塵水用、充氣用、桌立風扇用 / 圖有你共創提供

DIKE Combo全能扇 - 多功能渦輪暴風扇，共推出2款顏色藍/白，並配有4種吹嘴，由有.設計團隊引進，於3/13(三)在嘖嘖平台進行募資，想要輕裝、減裝，趕緊把握現在限量6 折起的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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