抹茶控、櫻花控一次滿足！DON DON DONKI這幾款日式抹茶甜點、櫻花保養小物必入手

迎接春天，DON DON DONKI精選各式抹茶、櫻花商品，吃的、喝的、用的一應俱全，眾多商品優惠至3月31日止，不用出國就能一次入手，輕鬆享受這個季節專屬的日系療癒魅力。

DON DON DONKI抹茶商品超齊全，喜歡傳統日式甜點的民眾覺不能錯過季節限定抹茶蕨餅、白玉麻糬，還有大人小孩最喜歡的抹茶零食餅乾，包括「三立 抹茶巧克力風味薄燒」、「樂天小熊家庭號宇治抹茶風味」、「Pocky百奇抹茶棒」隨時解饞。DONKI也特別推薦目前最受歡迎的抹茶明星商品「抹茶蜂蜜蛋糕-五三燒」，黃金配方增加蛋黃比例，口感綿密而紮實，底部使用砂糖烘製而成。搭配「綾鷹抹茶拿鐵」、「DONKI三點一刻抹茶拿鐵」，或是來一顆「明治Meltykiss抹茶夾餡可可粒」，從早到晚滿足抹茶控需求。

另外，賞櫻季節搭配滿載櫻花風味的飲料最完美，「木村櫻花風味可樂」萃取日本產櫻花精華，清涼的氣泡散發出微微的櫻花香氣；「YOBICK乳酸飲料 櫻花風味」結合清新花香與微酸乳酸菌口感，清爽無負擔；「Vida氣泡飲櫻花風味」每一口都帶著沁涼微甜的櫻花香氣。DONKI還推薦「豐臣清酒釀造櫻花金」、「豐臣清酒夜櫻」2款賞櫻酒款，內含櫻花瓣，視覺味覺雙重滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了吃的美味， DONKI也推薦多款人氣沐浴、保養商品，包括「Furupuru櫻花保濕沐浴鹽」、「CICA櫻花保濕入浴劑」、「Saborino早安面膜 櫻花限定」、「悠斯晶花漾 櫻花護手霜」，讓你整天散發淡淡的櫻花香。