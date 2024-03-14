陳庭妮掛保證New Balance新跑鞋「好看又好穿」亮麗現身Run your way全能運動場

為了新一代Fresh Foam X 1080v13跑鞋上市，New Balance特別在花博流行館打造期間限定「Run your way全能運動場」， 找來近期勤於健身跟慢跑的陳庭妮搶先體驗。館內設計了多項關卡，其中更有仿造綜藝節目「極限體能王」的裝置，讓陳庭妮看了也倍感興奮，迫不及待想挑戰。

陳庭妮以一身清爽吸睛運動套裝亮相，她表示現在一周平均會運動四天以上，但覺得運動是很個人的事情「還是不要給自己太大壓力」，願意先動起來，戰勝今天的自己就足夠了。因此，陳庭妮還透露自己未來將挑戰全程馬拉松，以她經驗而言，慢跑後半程，即使覺得可以繼續下去，但腳卻會覺得疲累，拖慢速度，因此鞋款選擇很重要。「這雙我已經上腳3個月了」，陳庭妮分享了她試穿1080v13跑鞋心得，還覺得又好看又舒適，還強烈建議要選購鞋款的人，一定要實際穿過才準。

陳庭妮分享了她試穿1080v13跑鞋心得，還覺得又好看又舒適，還強烈建議要選購鞋款的人，一定要實際穿過才準。記者王聰賢／攝影

Foam X 1080v13跑鞋是系列的第13代升級版本，鞋面採用舒適透氣的網眼布料，更有反光設計以及再生材質細節點綴。除此之外，科技中底Fresh Foam X的含量提升，增厚前掌高度帶來更明快的跑感體驗。同時約6毫米的足高差搭配前後端上翹的中底幾何設計，可順著跑者重心轉換而滾動，更在大底的高磨耗區域配置了N-Durance 耐磨橡膠外底，防護鞋履延長使用壽命。而Run your way全能運動場，從即日起到3月17日為止，在花博流行館打造六大挑戰關，涵蓋在跑步機上也能透過沉浸式實境體驗紐約城市跑旅、由五種不同障礙賽組成的「New Balance全能挑戰王等。

HOKA睽違一年半推出Mach 6鞋，首度採用SCF超臨界泡棉科技，並增加橡膠大底帶來輕量與回彈力更佳、耐用度更高的腳感。圖／HOKA提供

不只是New Balance有新跑鞋，競爭對手之一的HOKA睽違一年半推出Mach 6鞋，首度採用SCF超臨界泡棉科技，並增加橡膠大底帶來輕量與回彈力更佳、耐用度更高的腳感，助跑者無論在日常訓練或賽道上都能盡情加速。而且菁英跑者在實測後表示，鞋款回應速度靈敏，不論是中長距離節奏跑或間歇跑都非常合適，在競速訓練時提供較好跑感。

陳庭妮以一身清爽吸睛運動套裝亮相New Balance在花博流行館打造的「Run your way全能運動場」。記者王聰賢／攝影

為了新一代Fresh Foam X 1080v13跑鞋上市，New Balance特別在花博流行館打造期間限定「Run your way全能運動場」。圖／New Balance提供