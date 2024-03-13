全聯「1物」特價中！他狂囤貨怕用不夠 網爆共鳴：無添加劑

大家看到特價的商品都會搶購！近日一名網友發現全聯一款調味料剛好特價中，呼籲各位可以去買了。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文分享，自己一直有在使用全聯這款「黑龍無添加薄鹽黑豆蔭油」，庫存差點要用完，剛好看到有特價中，同時強調各位可以去買了。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「我家一罐醬油5個月還用不完」、「請問這個活動到什麼時候？」、「荷包蛋沾蔭油真的無敵」、「來去買回來吃吃看」、「這個囤貨量真的厲害了！」、「我也超愛黑龍」、「我們家天天開伙，一年連一瓶醬油都用不完」。

許多網友讚嘆這款醬油未加食品添加劑，「黑龍沒加一堆添加物，好用」、「這罐無加糖、純黑豆對很多減重飲食菜單很友善」、「減肥人友善醬油」、「這瓶無添加劑非常推薦，已買，感謝提醒」。

不過，也有網友認為這款醬油太鹹了，「這罐其實有一些些鹹...」、「這罐小孩說有點鹹」。此外，也有網友質疑不需要囤這麼多貨，「有需要囤成這樣？」、「這是天天開伙嗎？我家一罐醬油5個月還用不完」、「是真的這麼好吃嗎？」。