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確定？把瑞士牛鈴變時尚配件 這品牌説了算

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BALLY除了推出2024春夏新包Belle，近日更在品牌IG「加碼」，推出以牧鈴（又稱牛鈴）為靈感的包款、鞋履，顛覆想像，頗具視覺戲劇性。圖／翻攝自 IG @ bally
BALLY除了推出2024春夏新包Belle，近日更在品牌IG「加碼」，推出以牧鈴（又稱牛鈴）為靈感的包款、鞋履，顛覆想像，頗具視覺戲劇性。圖／翻攝自 IG @ bally

想到瑞士你會想到什麼？一望無際的美景、精密且售價高昂的名表、優美的小火車，又或者還有山谷間放牧的畜牧業。而現在竟然有時尚品牌大膽推出一系列全新皮革包款、鞋履，其靈感竟然是從瑞士傳統畜牧業中的「牧鈴（又稱為牛鈴）」為靈感。忍不住讓人想問一句：你要確定誒？

這系列2024年春夏的新款包款確實出自擁有創立於1851年的瑞士精品BALLY，源自瑞士、取自瑞士，師出有名。品牌的2024春夏系列是由設計總監Simone Bellotti所負責設計，他從具圓弧輪廓的牧鈴得到啟發。這種會發出音聲的裝置最初是農家懸掛在牛只身上，以聽聲辨位、確認牛只的所在位置方向，此後則變成瑞士傳統文化的象徵，農民並在牧鈴的金屬表面雕刻以各種圖案，也常成為瑞士旅行的紀念「伴手」，而鐘聲更有著神性以及守護的雙重象徵。

Bally以此為靈感推出了全新「Belle」手提包，其形狀輪廓、以及手提把的線條，都讓人聯想到這種古老的金屬用品。不僅如此，日前Bally更在品牌官方ig中秀出多組照片，無論是黑色包款、休閒鞋履，都在側邊、表面鑲嵌了大大小小的牧鈴，變身特殊的裝飾裝置。事實上，隨著Bally忠孝Sogo專門店的搬遷開幕，這只Belle手提包也成為了秀場主打明星款，此外Bally再推薦了以光滑拋光小牛皮製作的Deco' 系列手提包與斜肩包，其包款具有1930年代晚宴「口金包」的設計，同時斜肩包則以掀蓋中央的Logo金色鏈飾為包款視覺亮點。

自即日起至3月17日（日）為止，Bally Sogo忠孝專門店再推出消費滿兩萬贈品牌小禮、滿五萬88折之優惠，想一秒入手瑞士時髦文化設計？不如逕行店洽詢問。

Belle的提把也似牧鈴的圓弧，帶來瑞士傳統文化的聯想。圖／BALLY提供
Belle的提把也似牧鈴的圓弧，帶來瑞士傳統文化的聯想。圖／BALLY提供
BALLY Deco斜肩包，74,600元。圖／BALLY提供
BALLY Deco斜肩包，74,600元。圖／BALLY提供
BALLY Deco提把包，10萬6,800元。圖／BALLY提供
BALLY Deco提把包，10萬6,800元。圖／BALLY提供
BALLY Belle紅色手提包，62,000元。圖／BALLY提供
BALLY Belle紅色手提包，62,000元。圖／BALLY提供

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