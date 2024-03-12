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skm online這13天全站滿5000現折400、精品滿萬現折500

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
skm onlilne春遊採購季，3/13至3/25全站滿5000現折400、精品滿萬現折500。圖／新光三越提供
skm onlilne春遊採購季，3/13至3/25全站滿5000現折400、精品滿萬現折500。圖／新光三越提供

在3月14日白色情人節前夕，新光三越電商平台skm online推出「春遊採購季」，3月13日至3月25日全站消費滿5,000元現折400元、精品消費滿1萬現折500元，新光三越訂候位系統skm eats即日起至3月24日推出成功訂位2人以上席數並入座用餐，即可享老乾杯、潮品集、瓦城、劍持屋等人氣餐廳專屬優惠。

新光三越觀察消費者越來越注重各種節日的儀式感，而其中特別是送禮及大餐，更是不可少的重要環節，特別歸納推薦6大春日購物趨勢。

①時尚配件迷你包款推薦：春夏粉色調肯定是主色，推薦包款包括Strathberry Crescent mini迷你肩背包、TORY BURCH T Monogram壓紋迷你推特包、MICHAEL KORS TRIBECA棕色包等。

②香氛品牌春季魅力新香：包括香氛迷都不陌生的JOMALONE LONDON推出全新英倫古董市集系列香水；向越南傳統手工技藝為致敬的Diptyque 2024限量杜桑淡香水；近期進駐DIAMOND TOWERS的BVLGARI香氛專櫃，推薦瓶身如珠寶般且極具義式風情的ALLEGRA悅享盛典系列香水，更於DIAMOND TOWERS限定推出不到萬元就能享有5款頂級香氛的訂製體驗組等。

③流行彩妝、唇膏限定新色：日韓時下流行的幼態嘟嘟唇，歐洲上市3日即銷售一空的TOM FORD BEAUTY超模黑跟緞光唇膏；YSL今年情人節限定推出以訂製紅色亮面漆皮作為管身的奢華緞面唇膏；高回購率的LA MER海洋拉娜修護唇萃推出潤色新款，讓人素顏也擁有好氣色；打造自然3D光澤不黏膩的GUERLAIN法式之吻波光蜜漾護唇油等。

④傳情飾品：極簡控最愛的GEORG JENSEN REFLECT系列純銀手鐲；經典時尚展現優雅氣質的日系輕珠寶STAR JEWELRY PEAL HOOP簡約珍珠耳環；跳脫珍珠一貫風格，展現剛柔並濟的TASAKI danger plus戒指等。

⑤濃情巧克力：首推比利時皇室御用巧克力GODIVA浪漫巧克力心形禮盒、義大利百年巧克力Venchi綜合巧克力圓形禮盒等，經典不敗。

美食約會：新光三越全台擁有這式特色主題餐廳，打開新光三越APP用skm eats美食地圖就能輕鬆訂位，即日起至至3月24日使用skm eats成功訂位2人以上席數並入座用餐，即可享專屬優惠，包括老乾杯贈「無酒精飲料（價值200元）」、潮品集即贈時令小菜（價值118元）、瓦城贈摩摩喳喳2份（價值198元）等優惠。

Strathberry Crescent mini迷你肩背包，16,560元（skm online同步販售）。圖／新光三越提供
Strathberry Crescent mini迷你肩背包，16,560元（skm online同步販售）。圖／新光三越提供
GEORG JENSEN REFLECT系列純銀手鐲，18,000元。圖／新光三越提供
GEORG JENSEN REFLECT系列純銀手鐲，18,000元。圖／新光三越提供
TORY BURCH T Monogram壓紋迷你推特包，16,900元。圖／新光三越提供
TORY BURCH T Monogram壓紋迷你推特包，16,900元。圖／新光三越提供
Miacucina雙人派對下午茶套餐，799元。圖／新光三越提供
Miacucina雙人派對下午茶套餐，799元。圖／新光三越提供
BVLGARI頂級香氛ALLEGRA悅享盛典系列香水／訂製體驗組、6,125元起／7,350元（DIAMOND TOWERS限定；skm online同步販售）。圖／新光三越提供
BVLGARI頂級香氛ALLEGRA悅享盛典系列香水／訂製體驗組、6,125元起／7,350元（DIAMOND TOWERS限定；skm online同步販售）。圖／新光三越提供
GODIVA浪漫巧克力心形禮盒19顆裝，3,990元。圖／新光三越提供
GODIVA浪漫巧克力心形禮盒19顆裝，3,990元。圖／新光三越提供
YSL 2024情人節限量奢華緞面唇膏，1,580元。圖／新光三越提供
YSL 2024情人節限量奢華緞面唇膏，1,580元。圖／新光三越提供

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