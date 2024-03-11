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麥當勞草莓系甜點限時開賣 叫foodpanda送滿額享8.5折
草莓控注意！麥當勞重磅回歸限時推出2款夢幻系粉紅甜點「OREO草莓冰炫風」與「草莓優格雙餡派」，foodpanda也宣布開賣當天同步上架，3月13日起至4月23日開賣期間，於foodpanda訂購麥當勞單筆消費滿329元，輸入優惠碼「莓事叫麥當勞」即享8.5折優惠，最高折抵 60元（限使用乙次，限使用線上付款）。想吃草莓甜點就叫foodpanda送。
麥當勞「OREO草莓冰炫風」以濃郁奶香的冰淇淋為基底，再融入口感十足的OREO餅乾脆片與酸甜清爽的草莓果醬，迸出療癒必吃的酸甜滋味，3月13日開賣，售價69元。另外一款「草莓優格雙餡派」則將於3月27日開賣，有著超吸睛的粉紅派皮，搭配草莓果醬及滑順優格的雙內餡香醇口感，好吃又好拍，售價52元。
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