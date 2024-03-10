寶可夢、Opanchu Usagi一起「裝」可愛！必收超萌小包 光看就被療癒了

日本流行品牌GU將與社群平台上大受歡迎的插畫角色「Opanchu Usagi」合作，並推出聯名系列女裝和流行飾品，超萌設計讓人一眼就愛上。而台牌Stayreal則是帶來POKÉMON寶可夢系列服飾與配件，運用經典角色圖案為主題，呈現可愛氛圍，看了就很療癒。

GU以「努力不停地製作衣服，希望展現出時尚裝扮的Opanchu Usagi」為主題，並利用手工刺繡或印花設計展現其超萌模樣於系列單品上。例如輕磅休閒印花T恤的口袋裡藏有Opanchu Usagi的圖案，可愛的設計更會讓人忍不住多看幾眼；更以Opanchu Usagi所穿的褲子進行發想，推出荷葉家居服組。除了服裝之外，聯名系列還提供了耳朵設計的女裝髮箍，以及正面、背面都超級可愛的毛絨絨小包，有著三種不同表情的款式。同時飾品組的外包裝則可以做為戒指與手鐲支架，藉以展示此次聯名配件。

GU與Opanchu Usagi聯名系列女裝小包，590元。圖／GU提供

台牌Stayreal攜手寶可夢，以「GO！冒險吧！」為概念，推出系列服飾與配件商品，透過繽紛亮眼的穿搭風格，展現大人系的俏皮感。此次集結妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘、胖丁、可達鴨、伊布等眾多寶可夢精靈，並融入黑、黃、白的撞色手法，打造系列T恤、連帽衝鋒衣與短袖襯衫。配件部分除了經典老帽，最吸睛的莫過於皮卡丘和胖丁造型的迷你小包，可愛圖案與超萌表情，使人愛不釋手。

台牌Stayreal帶來POKÉMON寶可夢系列服飾與配件，運用經典角色圖案為主題，呈現可愛氛圍，看了就很療癒。圖／Stayreal提供

GU與Opanchu Usagi聯名系列女裝飾品組，390元。圖／GU提供

Stayreal POKÉMON寶可夢系列胖丁造型小包，1,280元。圖／GU提供

GU與Opanchu Usagi聯名系列女裝輕磅休閒印花T恤，490元。圖／GU提供

Stayreal POKÉMON寶可夢系列皮卡丘造型小包，1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal POKÉMON寶可夢系列T恤，1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal POKÉMON寶可夢系列連帽衝鋒衣，2,680元。圖／Stayreal提供