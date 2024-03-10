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攜手火星人、周杰倫最愛蘭姆酒 全新天空樹下午茶登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「CÉ LA VI Taipei天空樹下午茶X嘻瑞24K蘭姆酒SelvaRey Rum」每人每套1090元＋10%。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「CÉ LA VI Taipei天空樹下午茶X嘻瑞24K蘭姆酒SelvaRey Rum」每人每套1090元＋10%。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北信義區知名高空餐酒館CÉ LA VI Taipei的人氣天空樹下午茶，今年攜手火星人Bruno Mars與周杰倫合作的知名蘭姆酒品牌「嘻瑞（SelvaRey）」，特選嘻瑞24K蘭姆酒、嘻瑞24K椰子蘭姆酒、嘻瑞24K巧克力蘭姆酒等酒款，設計13道具有南美洲飲食特色與食材的鹹點與甜點，呈現南美洲主題風味。此外，餐廳的SkyBar也設計3款期間限定嘻瑞24K聯名調酒，在世界知名大型娛樂場所與音樂季才可見的最高規格音響系統 Funktion-One的音樂環繞下，在面對台北101、可俯瞰台北市景的制高點優勢中，感受48樓高空下的極致用餐氛圍。

「嘻瑞（SelvaRey）」蘭姆酒來自巴拿馬，取其讀音「Sel-Vuh-Ray」，是西班牙語中「叢林之王」的意思。在製作工藝上，有70年經驗的蘭姆酒傳奇大師 Francisco ‘Don Pancho’ Fernandez操刀；並由國際知名的流行歌手火星人Bruno Mars擔任創意與視覺總監，親自參與酒瓶和整體品牌形象設計，更吸引亞洲天王周杰倫加入，結合東西方兩大王，打造出充滿熱帶的奢華蘭姆酒。

全新天空樹下午茶由CÉ LA VI Taipei行政主廚林勝雄與團隊，特別選用備受歡迎的3款嘻瑞24K經典蘭姆酒入菜，與鹹甜點巧妙融合。「牛尾青豆起士三角酥」以巴拿馬辣豆醬作為基底，加入自製麻辣醬、青豆仁與牛尾一起燉煮至軟嫩，加入嘻瑞24K巧克力白蘭姆酒，再使用春捲皮包成三角形狀，炸至金黃酥脆口感外酥內嫩。「辣豆醬襯墨西哥玉米脆片」將祕魯的薄皮麵粉餅Tortilla，改良成辣味脆餅，搭上特製加入嘻瑞24K椰子蘭姆酒的辣肉醬，是下酒的好夥伴。

在甜點方面，「薑蔗椰香奶酪」以阿根廷特產甘蔗與乳酪，結合奶酪，加上椰子脆片、嘻瑞24K椰子蘭姆酒及淡淡薑味，口感多層次又清爽，適合午後享用。「巴拿馬咖啡珍珠布丁麵包」以巴拿馬特產咖啡，結合台灣珍珠粉圓碰撞出新火花，濃濃蛋味中散發誘人咖啡香，搭配台灣在地黑糖珍珠粉圓搭配享用，加入嘻瑞24K白蘭姆酒，口感獨特，不同於傳統麵包布丁。

SkyBar的首席調酒師陳庭璿，也特別針對下午茶時段，運用嘻瑞24K白蘭姆酒設計3款酒感輕盈且層次豐富，白日喝起來無負擔的嘻瑞24K聯名調酒。「Pure Love」（400元＋10%）調酒過程加入洛神花利口酒於杯底，宛如訴說愛情的美好結局。「Smile」（400元＋10%）主體輕盈、清爽，獨特嘻瑞24K蘭姆酒香氣搭配鳳梨及熱帶水果，展現輕盈的午後微醺的好時光。「C'est La Sicile 」（400元＋10%）結合下午茶時段備受好評且銷量極高的西西里咖啡，柑橘香融合咖啡味，口感輕盈帶點氣泡，與嘻瑞24K蘭姆酒搭出獨特又清爽且帶有咖啡香氣的調酒。

「CÉ LA VI Taipei天空樹下午茶 X嘻瑞24K蘭姆酒SelvaRey Rum」每人每套1090元＋10%，包括5款鹹點、8款甜點，也包括1杯無酒精飲品，另加價300元可換有酒精飲品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

期間限定提供3款嘻瑞24K聯名調酒。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
期間限定提供3款嘻瑞24K聯名調酒。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
13道鹹甜點與蘭姆酒結合，打造出南美洲主題下午。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
13道鹹甜點與蘭姆酒結合，打造出南美洲主題下午。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
多款鹹甜點都融入嘻瑞24K白蘭姆酒的風味。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
多款鹹甜點都融入嘻瑞24K白蘭姆酒的風味。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

下午茶 咖啡 巴拿馬

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