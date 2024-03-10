攜手火星人、周杰倫最愛蘭姆酒 全新天空樹下午茶登場

台北信義區知名高空餐酒館CÉ LA VI Taipei的人氣天空樹下午茶，今年攜手火星人Bruno Mars與周杰倫合作的知名蘭姆酒品牌「嘻瑞（SelvaRey）」，特選嘻瑞24K蘭姆酒、嘻瑞24K椰子蘭姆酒、嘻瑞24K巧克力蘭姆酒等酒款，設計13道具有南美洲飲食特色與食材的鹹點與甜點，呈現南美洲主題風味。此外，餐廳的SkyBar也設計3款期間限定嘻瑞24K聯名調酒，在世界知名大型娛樂場所與音樂季才可見的最高規格音響系統 Funktion-One的音樂環繞下，在面對台北101、可俯瞰台北市景的制高點優勢中，感受48樓高空下的極致用餐氛圍。

「嘻瑞（SelvaRey）」蘭姆酒來自巴拿馬，取其讀音「Sel-Vuh-Ray」，是西班牙語中「叢林之王」的意思。在製作工藝上，有70年經驗的蘭姆酒傳奇大師 Francisco ‘Don Pancho’ Fernandez操刀；並由國際知名的流行歌手火星人Bruno Mars擔任創意與視覺總監，親自參與酒瓶和整體品牌形象設計，更吸引亞洲天王周杰倫加入，結合東西方兩大王，打造出充滿熱帶的奢華蘭姆酒。

全新天空樹下午茶由CÉ LA VI Taipei行政主廚林勝雄與團隊，特別選用備受歡迎的3款嘻瑞24K經典蘭姆酒入菜，與鹹甜點巧妙融合。「牛尾青豆起士三角酥」以巴拿馬辣豆醬作為基底，加入自製麻辣醬、青豆仁與牛尾一起燉煮至軟嫩，加入嘻瑞24K巧克力白蘭姆酒，再使用春捲皮包成三角形狀，炸至金黃酥脆口感外酥內嫩。「辣豆醬襯墨西哥玉米脆片」將祕魯的薄皮麵粉餅Tortilla，改良成辣味脆餅，搭上特製加入嘻瑞24K椰子蘭姆酒的辣肉醬，是下酒的好夥伴。

在甜點方面，「薑蔗椰香奶酪」以阿根廷特產甘蔗與乳酪，結合奶酪，加上椰子脆片、嘻瑞24K椰子蘭姆酒及淡淡薑味，口感多層次又清爽，適合午後享用。「巴拿馬咖啡珍珠布丁麵包」以巴拿馬特產咖啡，結合台灣珍珠粉圓碰撞出新火花，濃濃蛋味中散發誘人咖啡香，搭配台灣在地黑糖珍珠粉圓搭配享用，加入嘻瑞24K白蘭姆酒，口感獨特，不同於傳統麵包布丁。

SkyBar的首席調酒師陳庭璿，也特別針對下午茶時段，運用嘻瑞24K白蘭姆酒設計3款酒感輕盈且層次豐富，白日喝起來無負擔的嘻瑞24K聯名調酒。「Pure Love」（400元＋10%）調酒過程加入洛神花利口酒於杯底，宛如訴說愛情的美好結局。「Smile」（400元＋10%）主體輕盈、清爽，獨特嘻瑞24K蘭姆酒香氣搭配鳳梨及熱帶水果，展現輕盈的午後微醺的好時光。「C'est La Sicile 」（400元＋10%）結合下午茶時段備受好評且銷量極高的西西里咖啡，柑橘香融合咖啡味，口感輕盈帶點氣泡，與嘻瑞24K蘭姆酒搭出獨特又清爽且帶有咖啡香氣的調酒。

「CÉ LA VI Taipei天空樹下午茶 X嘻瑞24K蘭姆酒SelvaRey Rum」每人每套1090元＋10%，包括5款鹹點、8款甜點，也包括1杯無酒精飲品，另加價300元可換有酒精飲品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康