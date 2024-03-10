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安誼金融支持古今女性百態特展 9日蘭陽博物館登場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
安誼金融支持古今女性百態特展，9日蘭陽博物館登場。圖／安誼金融提供
安誼金融支持古今女性百態特展，9日蘭陽博物館登場。圖／安誼金融提供

宜蘭縣政府文化局主辦，故宮博物院授權支持與宜蘭縣蘭陽博物館聯合展出的「那些她們，都是我們」特展，9日在蘭陽博物館開幕，安誼金融聯合創辦人暨首席行政總裁張諾仁（Robert Cheung）表示，此次特展以女性為主題並融入許多沈浸式互動科技，展現女性在歷史、文化與藝術方面的成就，與安誼關注社會多元價值、文化與科技創新的理念不謀而合，因此支持主辦該特展。

該特展開幕記者會於9日下午舉行，宜蘭縣長林姿妙、故宮博物院長蕭宗煌等貴賓蒞臨現場致詞，台達電子、中華電信、台灣女性藝術協會、友達光電FindARTs、光陣三維與安誼金融等都有參與此次展出合作。

「那些她們，都是我們」特展以5G技術的前瞻應用，展演古今不同時代的女性百態。匯聚故宮精選之典藏器物珍玩及書畫珍品、蘭博館泰雅族藏品，呈現女性對於傳統文化與工藝技術具有重要的傳承與文化實踐意義；當代女性藝術家透過藝術創作，重新詮釋和創作她們的故事。展覽藉由5G高速及邊緣運算技術科技，整合數位互動、體驗遊戲、新媒體藝術及編織工藝，突破靜態展示空間的限制，展開一場跨越時空的女性故事之旅，為觀眾打造沉浸式創新觀展體驗。

安誼表示，這場特展的主題著重於女性在文化、歷史和藝術中的角色和貢獻，作為一家注重社會價值和文化傳承的企業，相信透過這場特展將能向觀眾展示女性在歷史進程中扮演的各式角色，在不同時代和文化中的多樣性和獨特價值，同時促進對於性別平等和多元文化的理解和尊重。

宜蘭 故宮

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