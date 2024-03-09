台灣設計師打造「博物館之夜」 名畫、青瓷全「上身」

台灣設計師周裕穎曾多次與國立歷史博物館（以下簡稱史博館）合作、登上紐約時裝周。2024開年，雙方再度合作，以「將歷史帶入生活」為主軸，帶來跨界大秀「與史博同行」（Made in History），以史博館館藏為靈感，將文物結合服裝設計、跨時空新潮走跳。

30套服裝涵蓋了食、藝、育、樂等四個面向，為開幕揭開序幕。其中像是當代藝術家江賢二的布料創作便和史博館典藏常玉作品的《雙人像》、《花》與《瓶花》相融合，街頭藝術家傅星翰VASTAR則於印有當代藝術家莊喆《風景第五號》的布料上塗鴉，設計出全新服裝，食物設計師袁采楓則運用了史博館的建築瓦片結合莊喆作品創作出甜點，而大秀中的「樂」則有金曲樂團－黃子軒與山平快，將台語、客語、新住民語言歌詞融合、獻唱以客家山歌變奏的節奏藍調，展現史博館將歷史融合生活、開創新篇章的意涵。