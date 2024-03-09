飯店呷燒肉 雙主餐480元！台北花園Ｘ橘焱胡同「開丼」

搶攻聯名商機，台北花園大酒店內的泰式餐酒館花園thai thai與有「地表最強燒肉丼」之稱的橘焱胡同集團「開丼 燒肉VS丼飯」攜手打造跨界聯名套餐，自3月15日至7月31日，每日午餐時段限時推出「醬燒雙饗組合套餐」，雙拼主餐分別為上等雪花牛及上等梅花豬二選一，搭配咖哩嫩雞腿及挪威鮮鮭魚二選一，售價480元。

為慶祝雙品牌首度聯名，加碼再推好康優惠，兩人同行點套餐，其一為聯名套餐，即贈送泰式金錢蝦餅乙份。

這套泰式結合日式的醬燒雙饗組合套餐，主餐的美味秘訣是均勻刷上以香茅、南薑、檸檬葉及南洋辛香料搭配「開丼 燒肉VS丼飯」專屬調味熬煮多時的美味醬汁，送入烤箱烤至金黃誘人，再以火焰槍炙燒帶出油脂香氣，兩款主餐皆會搭配新鮮蔥花與泰式溏心炸蛋。隨餐搭配三樣季節小菜，有機會品嘗醋漬番茄、涼拌牛蒡絲、辣味醃蘿蔔、酸甜青木瓜及黃金泡菜，最後以主廚每日現做湯品及鬆軟綿密小糕點美好收尾。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示，泰式餐酒館花園thai thai此次與橘焱胡同集團旗下知名品牌「開丼 燒肉VS丼飯」，共同打造獨家跨界聯名特色套餐，期待透過跨界聯名可以擦出新火花，同時預估可提高1成業績。

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