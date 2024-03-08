全民抗漲抗旱！燦坤率先發動「金級省水節」全館「金級省水標章」洗衣機限時61折起

根據水利署資訊網資料顯示，洗衣機用水量占生活用水比重超過2成，在注重資源使用效率的時代，洗衣機作為家用主力耗水家電更被高度關注，近年來家電大廠紛紛推出省水型機種，以競逐這個效能與節能並重的消費市場。今年燦坤率先發動「金級省水節」，即日起至3月31日特別針對金級省水標章洗衣機推出下殺61折起強打優惠，最高現省金額上看2.2萬元，期望透過一系列促購活動鼓勵民眾汰換家中耗能耗水舊式機種，主動出擊一同響應節約用水。

標有經濟部水利署認證的「金級省水標章」機種平均用水為15公升，較一般型洗衣機（35公升）可省下25%～60%的水量；省水標章設備不僅有助節約用水，更是經過層層檢驗把關，從耗水量、洗淨性、到耐久性皆符合國家級CNS標準。日前中央氣象署表示，這個冬季的累積降雨量以及平均降雨天數皆為較低值，隨著時序入春，氣象署預測今年春天將是正常至偏暖、雨量則是正常至偏少。如今正值台灣枯水期，低降雨量恐導致水庫蓄水吃緊，因此氣象署也呼籲民眾務必珍惜水資源。

燦坤「金級省水節」活動自即日起至3月31日開跑，指定金級標章洗衣機最高送3,000燦坤K幣，消費滿額還有獨家好禮2選1，凡選購LG、Panasonic、Samsung、SAMPO四大品牌指定洗衣機，刷指定信用卡消費滿額最高可再現折2,599元；還有眾多洗衣機大牌滿額好康限量送，Samsung指定系列滿額抽「萬元旅遊金」、Panasonic日製冰箱／洗衣機滿額贈2,000元全家便利商店商品卡、惠而浦50週年慶享精選家電好禮大方送。環保集點來燦坤，選購綠點商品還可額外享有週末最高回饋2,000元。

趁初春入手金級省水洗衣機，燦坤指定機款滿額送5年免費延長保固，還能享有業界最高規格「VVIP級尊榮安裝」服務。燦坤「金級省水節」同享「春風得意38女神節」活動，3月21日前購買四大家電，凡安裝完成即送6,000元購物金，再抽10,000燦坤K幣。即日起至3月12日燦坤額外加碼祭出女神得意好禮回饋方案，消費滿額就有機會免費帶走歐樂B PRO級電動牙刷超值組、SodaStream Jet氣泡水機、MSI PRO 24型螢幕等超值好禮。

家電市場深受房地產與新成家趨勢影響，除了傳統家庭式住宅用的大容量洗衣機占據市場主力板塊，隨著都會菁英買房置產、小家庭成家案回溫，窄身美型、可嵌入小宅的商品也開始逐漸熱絡。燦坤特別精選兩款熱門機種，包含Panasonic 12公斤nanoeX滾筒洗衣機限時促銷價69,210元，層層優惠疊加最高可現省2.2萬元；另一款Samsung 16公斤洗脫烘滾筒洗衣機限時促銷價29,900元，會員價直降 8,000元還可再現省逾萬元。