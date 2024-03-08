大稻程、嘎啦嘎啦！2024雙北文創市集值得你探索

假日當個「偽文青」逛逛市集吧！

近年來全台各地開始興起文創市集，這些攤販大多販售手工餅乾、蛋糕、果醬、銀飾、植物等商品，有助於發展更多元且具有地方文化特色代表的文創產品，吸引不同族群對話與互動，讓新興創作者透過市集擺攤傳遞文化價值。《DailyView網路溫度度計》透過《KYEPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出雙北網路聲量最高的十個文創市集，大家假日不妨多到這些市集逛逛，說不定可以挖到很多不錯的寶藏小物。

image source：水水文創

NO.10 十二籃主題市集

十二籃的成立宗旨是為了提供一個平台讓市集豐富化，使人逛了還想要再逛，同時也扶持更多台灣微品牌，以「活潑、豐富、文青」為核心概念，認為每一個手作和產物總是上帝給的禮物。



除了在台北車站的機場捷運站內有常態性市集，也經常在室外舉辦主題性市集，現場有多種手作職人用心準備的文創禮品、流行衣物飾品、輕食甜點等攤販，非常適合民眾帶著全家來逛上一整天，網友說道，「帶小朋友來放放電很不錯」、「可以順便溜溜毛小孩」。

image source: 十二籃主題市集

NO.9 嘎啦嘎啦市集

嘎啦嘎啦市集位於台北市中山區不起眼的二樓室內，就如市集名稱一樣，旨在讓大家心裡的嘎啦嘎啦話被更多的人聽見，讓創作者作品被更多人看見。市集類型包括生活家居、插畫、飾品、茗茶等等，是一個充滿文青藝文感的市集。



創始者表示，一開始根本沒什麼客人，攤主比來逛的人還要多，透過一次次的直播讓更多人認識了這個市集，雖然空間狹小，但每一個角落都是創作者的小巧思，整體走小清新風的木質調，現場也設有木桌椅讓客人能和攤主暢談，市集的主題也總是優雅中帶點俏皮，氛圍愜意又舒服。

image source: 嘎啦嘎啦市集

NO.8 天母生活市集

最近台灣吹起了二手市集風，其中位於天母圓環的「天母二手市集／天母創意市集」，每週五至週日都相當熱鬧，甚至有多位YouTuber都曾來拍攝過，氛圍輕鬆又洋派。

這個市集提供民眾自行報名擺攤，可以出清自己的閒置物品，讓有需要的人重新再利用，就像小型的「跳樓大拍賣」，有時還會有街頭藝人的表演。仔細逛逛的話，一定能用低價買到很不錯的二手用品，逛過的網友都大讚，「Uniqlo墨鏡290元就買到了」、「一些復古襯衫都直接半價賣」。

image source: 老派少妹的生活路線

NO.7 西紅市．創意市集 Creatives and Art Market

西紅市．創意市集為西門紅樓創意市集的簡稱，於2007年7月成立，已經營20逾年，位於最熱鬧的西門町商圈中，人潮眾多，在西門捷運站一號出口旁，交通非常方便。

這個市集聚集眾多創意手作藝術家熱鬧共聚，不少人會前來選購生活創意商品，現場充滿假日的歡樂氣氛，並豐富來客之生活品質，而且三不五時就會舉辦簽唱會或演唱會，不論是聽音樂或專程來挖寶，都非常推薦順道來逛逛！

NO.6 台北蚤之市

復古懷舊風潮盛行，全台規模最大的古物、古董市集的「台北蚤之市」，被譽為老靈魂的挖寶天堂，匯聚來自全台的專業古物職人，讓你感受如國外跳蚤市場般的Chill氛圍，瀰漫著浪漫的老派情懷。



蚤之市自2016年創立至今，已舉辦22回，每次舉辦都會吸引來自各地挖寶的收藏迷，購入這些二手古物，除了有懷舊收藏價值以外，同時也有舊物改造與環保再利用的精神，讓這些物品能再次遇到珍惜的人，實踐綠色永續文化。去過的人都大讚道，「就算沒買東西，也很享受這裡的氛圍」、「是我心中最完美的市集形狀」。

image source: 台北蚤之市

NO.5 水水市集

水水市集是由水水文創所創辦，自2014年開始長期在華山文創及松菸文創舉辦，是台灣第一個主打手作及原創為主題的市集。除了扶植文創品牌，提供台灣設計師及手作職人一個展售平台外，也會邀請音樂創作者、表演工作者、街頭藝人、視覺藝術家一起加入市集，試圖打造一個豐富且多元的文創生態活動，能夠結合文創、藝文、樂活的創藝聚落。



水水文創的核心理念為「藝術來自生活、生活體驗藝術」，並立志將藝術文化帶入人們的生活中，讓大家知道藝文不該只存在遙遠的殿堂中，而是可以存在於我們日常生活裡。

image source: 水水文創

NO.4 混市集

位於東區的混市集是個相當知名的質感市集，每個周末都吸引著許多人潮，事實上混市集的前身是媒體影像背景，成立時為後疫情時代，目地是為了促進東區商圈人潮活絡。



除了常態性擺攤，也會不定期舉辦特色快閃市集，像是「素食小夜市」、「兒童節小老闆市集」、「混市集X北投溫泉季」等多樣化的主題，每個周末更會邀請不同的街頭藝人在頂好廣場表演，可以讓你邊逛街，邊沉浸在美妙的音樂中，愜意的氛圍讓你馬上愛上東區，「逛一逛東區的店可以來這裡晃晃」、「有別於繁華東區的慢活感」。

image source: 混市集

NO.3 好好手感市集

好好手感是以素人力量打造的市集平台，試圖營造能讓文化創作者與大眾真正互動的文創空間，讓文創不只一句口號，或是空泛的感受。希望透過藝術創作作品，將天馬行空的創意傳遞給大家，並感受到文創的堅持與價值。透過市集的地景藝術，提升文化產業與藝文產值。



其中最出名的市集為周末在新北投車站所舉辦的好好手感微笑市集，結合車站的日式建築，增添了不少專屬北投的懷舊風情，攤位豐富又多樣，每個創作者都具有個人特色，假日總是有滿滿的人潮，「在這裡走走逛逛，很有風情」、「整個空間逛起來很舒服」。

image source: 好好手感微笑市集

NO.2 好日市集

好日市集源自於一家選品店門口的小市集，以共享空間的模式發展了四年後，將市集成立為一個品牌，以選物概念來選擇市集主題與物品，每一場市集都象徵著一場生活品味的饗宴。



除了每個月固定的戶外市集，也有大型的年度的老物主題市集或是主題市集，像是讓純女性攤主們勇敢追夢的「女力崛起，我是女生市集」；融入ESG理念，共享可持續生活的「ESG市集」或是反應極好的戀舊系列，讓古物迷能感受到蒐集老物的美好。各式各樣的主題市集讓好日市集在市集圈內建立了良好的口碑，拓展了多元及不同族群的受眾。

image source: 好日市集

NO.1 大稻埕碼頭貨櫃市集

大稻埕碼頭曾經是北部最繁華的港口，歷經4個月的改造後，終於在2021年重新開幕，打造成年輕人也愛去的貨櫃市集！穿過大稻埕碼頭五號水門，就可以看到沿著河畔的河岸市集，不管開車或是坐捷運都非常方便。



市集裡有各式各樣的異國風情貨櫃攤位，除了燒烤、雞尾酒、雞排、咖啡、披薩等應有盡有的美食，還有集結寵物、文創手創小物、品牌輕食、等多種主題的攤販。另外，大稻埕碼頭最著名的，莫過於絕美的夕陽，以及入夜後的燈光夜景，坐在貨櫃上層的座位區，享用著美食、欣賞著河畔美景、吹著徐徐的微風，絕對是假日最美好的享受之一。

image source: 大稻埕碼頭貨櫃市集

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年03月04日至2024年03月03日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『雙北文創市集』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統