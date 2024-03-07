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揮別黏牙夢魘！改用糙米製作爆米花 長輩、孩童也易食

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農業部高雄區農業改良場農產加值打樣中心近期透過新的加工技術，使用糙米推出蓬鬆不黏牙且帶有焦糖香氣的「香脆焦糖米餅」。圖／農業部提供
農業部高雄區農業改良場農產加值打樣中心近期透過新的加工技術，使用糙米推出蓬鬆不黏牙且帶有焦糖香氣的「香脆焦糖米餅」。圖／農業部提供

爆米香是國人喜愛的傳統米食點心之一，農業部高雄區農業改良場農產加值打樣中心近期透過新的加工技術，使用糙米推出蓬鬆不黏牙且帶有焦糖香氣的「香脆焦糖米餅」，改善米餅容易黏牙的夢魘，讓長者及幼童也能輕鬆食用。

高雄農改場長戴順發表示，過去爆米香多用白米製作，近年也出現以薏仁、通心粉為原料製作出的爆米香。而高雄農改場的農產加值打樣中心，這次透過擠壓膨發加工技術，改良傳統的爆米香製成「香脆焦糖米餅」。

戴順發說，香脆焦糖米餅改變以往傳統爆米香的原料選擇及製程，以糙米替代百米，糙米原料的使用能保留較高的中維生素E和米穀醇，既能保留糙米中的機能性成分，也帶有淡淡的米香味；製程部分則無需添加任何膨鬆劑，呈現蓬鬆口感，對牙口不佳、胃口不好的銀髮族或孩童，更是一款理想的健康零嘴。

高雄農改場進一步說明，該款米餅利用擠壓膨發技術，將糙米放置在固定空間，增加壓力及溫度，瞬間釋壓造成膨爆，而製成出來的多孔性米餅，有別於一般市售爆米香利用麥芽糖黏附成型所產生的黏牙性口感。

高雄農改場表示，歷經多次試驗及調配適合的配方，研製出外酥脆、內蓬的香脆焦糖米餅，不僅鎖住米的香甜滋味，也提升米餅口感脆度及濃郁焦糖香氣，並且改善米餅容易黏牙的夢魘，開發香酥脆且不黏牙的關鍵技術，增加食品適口性。

農改場 農業部 銀髮族

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