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宋柏緯變身野馬王子同框李沐 站台班尼頓101快閃店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以鮮豔色彩帶來義式熱情的班尼頓，今日於台北101購物中心B1帶來期間限定概念店。圖／班尼頓提供
以鮮豔色彩帶來義式熱情的班尼頓，今日於台北101購物中心B1帶來期間限定概念店。圖／班尼頓提供

向來以繽紛色彩、擁抱全世代的義大利時尚品牌班尼頓，近日從2024春夏系列BE ON為風格原點，於台北101購物中心開啟全新期間限定概念店「班尼頓奇幻花園」，今日並邀請人氣新星宋柏緯、李沐站台。

今日兩人出席時，李沐一身針織毛衣搭配短裙、俏皮甜美，宋柏緯身上的白色毛衣編織則有著駿馬圖案、宛如變身「野馬王子」。雖然宋柏緯和李沐兩人都還未去過義大利，但兩人都對義大利有著熱情、繽紛、色彩的印象，其中宋柏緯接受專訪時表示，近日他會想嘗試更多不同的顏色，例如丹寧、大地色系，並特別喜歡身上的米白色；另外由於他身上的毛衣有著駿馬圖案，假如有天能成為馬主、擁有一匹自己的馬，他則會幫馬取名為Subway，因為宋柏瑋三個字念快一點就會變成Subway的諧音，另類展示了宋式幽默。

即日起開幕的《班尼頓奇幻花園》，以紫色為基底搭配大麗花鮮豔紅色與粉色，同時壓克力與霓虹效果則呈現了當代與年輕活力。春季服裝中，花朵元素是設計主軸，無論雛菊、野花小芽、樹葉和蕨類植物，都在衣物上開出了繁盛春日景象；活力的馬球系列則訴諸動感，並將駿馬圖案以針織、壓印、牛仔帽的多元形式呈現；品牌經典系列則帶來大量「馬卡龍粉彩」單品如西裝、套裝與針織毛衣，實穿、實搭，另外丹寧系列則帶來短版夾克、牛仔褲、襯衫等推薦，透過衣物展示新世代勇於挑戰、躍躍欲試的活力一面。

為迎接快閃店開幕，班尼頓並推出「致親愛的你」、「啟程無限」兩項活動，前者為慶祝國際婦女節和白色情人節，凡在3月8至10日與15至17日期間，於期間限定概念店內消費即可獲贈春季精美小花束；後者則是在期間限定概念店內「無限花朵奇幻空間」拍照、套用獨家相框，並於社群打卡即可獲現場輸出與單筆9折優惠券乙張，活動將自4月4日起、至4月10日結束。

鮮豔、明亮、多彩，是班尼頓的特色，一如品牌一向強調擁抱多元族群的意念。
鮮豔、明亮、多彩，是班尼頓的特色，一如品牌一向強調擁抱多元族群的意念。
一身白色毛衣搭配駿馬圖案的宋柏緯，趣稱如果自己成為馬主，會幫馬匹取名Subway，因為音似將自己名字念快一點，展現宋式幽默。記者吳致碩／攝影
一身白色毛衣搭配駿馬圖案的宋柏緯，趣稱如果自己成為馬主，會幫馬匹取名Subway，因為音似將自己名字念快一點，展現宋式幽默。記者吳致碩／攝影
野性、勇敢和甜美可以並存，就在班尼頓的馬球系列中盡情展現。圖／班尼頓提供（合成圖）
野性、勇敢和甜美可以並存，就在班尼頓的馬球系列中盡情展現。圖／班尼頓提供（合成圖）
李沐（右）、宋柏緯今日一同出席班尼頓台北101概念店開幕活動。記者吳致碩／攝影
李沐（右）、宋柏緯今日一同出席班尼頓台北101概念店開幕活動。記者吳致碩／攝影
個性甜美、活潑的李沐，今年還將有Netflix戲劇《誰是被害者2》與電影《夏日的檸檬草》兩部新作將上映、令人格外期待。記者吳致碩／攝影
個性甜美、活潑的李沐，今年還將有Netflix戲劇《誰是被害者2》與電影《夏日的檸檬草》兩部新作將上映、令人格外期待。記者吳致碩／攝影
雛菊、野花小芽、樹葉和蕨類植物等植物元素，在花朵元素系列中生機蓬勃。圖／班尼頓提供（合成圖）
雛菊、野花小芽、樹葉和蕨類植物等植物元素，在花朵元素系列中生機蓬勃。圖／班尼頓提供（合成圖）
李沐（右）和宋柏緯今日出席班尼頓台北101概念店開幕活動，兩人身上的花朵、馬球元素，都是品牌春季的經典系列主打。記者吳致碩／攝影
李沐（右）和宋柏緯今日出席班尼頓台北101概念店開幕活動，兩人身上的花朵、馬球元素，都是品牌春季的經典系列主打。記者吳致碩／攝影
鮮豔、明亮、高對比的色彩正是班尼頓品牌核心DNA。圖／班尼頓提供（合成圖）
鮮豔、明亮、高對比的色彩正是班尼頓品牌核心DNA。圖／班尼頓提供（合成圖）

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