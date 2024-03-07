宋柏緯變身野馬王子同框李沐 站台班尼頓101快閃店

向來以繽紛色彩、擁抱全世代的義大利時尚品牌班尼頓，近日從2024春夏系列BE ON為風格原點，於台北101購物中心開啟全新期間限定概念店「班尼頓奇幻花園」，今日並邀請人氣新星宋柏緯、李沐站台。

今日兩人出席時，李沐一身針織毛衣搭配短裙、俏皮甜美，宋柏緯身上的白色毛衣編織則有著駿馬圖案、宛如變身「野馬王子」。雖然宋柏緯和李沐兩人都還未去過義大利，但兩人都對義大利有著熱情、繽紛、色彩的印象，其中宋柏緯接受專訪時表示，近日他會想嘗試更多不同的顏色，例如丹寧、大地色系，並特別喜歡身上的米白色；另外由於他身上的毛衣有著駿馬圖案，假如有天能成為馬主、擁有一匹自己的馬，他則會幫馬取名為Subway，因為宋柏瑋三個字念快一點就會變成Subway的諧音，另類展示了宋式幽默。

即日起開幕的《班尼頓奇幻花園》，以紫色為基底搭配大麗花鮮豔紅色與粉色，同時壓克力與霓虹效果則呈現了當代與年輕活力。春季服裝中，花朵元素是設計主軸，無論雛菊、野花小芽、樹葉和蕨類植物，都在衣物上開出了繁盛春日景象；活力的馬球系列則訴諸動感，並將駿馬圖案以針織、壓印、牛仔帽的多元形式呈現；品牌經典系列則帶來大量「馬卡龍粉彩」單品如西裝、套裝與針織毛衣，實穿、實搭，另外丹寧系列則帶來短版夾克、牛仔褲、襯衫等推薦，透過衣物展示新世代勇於挑戰、躍躍欲試的活力一面。