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長榮航空桃園－愛媛松山啟航 插旗日本四國

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空總經理孫嘉明(右六)與愛媛縣廳知事中村時廣(左六)共同主持當地機場的啟航儀式，由長榮航空發言人陳耀銘(左四)代表出席，邀請台北駐大阪經濟文化代表處副處長陳振宗(左五)、愛媛縣議會議長高山康人(左三)、松山市市長野志克仁(右三)等眾多台日官方貴賓共襄盛舉。圖／長榮航空提供
長榮航空總經理孫嘉明(右六)與愛媛縣廳知事中村時廣(左六)共同主持當地機場的啟航儀式，由長榮航空發言人陳耀銘(左四)代表出席，邀請台北駐大阪經濟文化代表處副處長陳振宗(左五)、愛媛縣議會議長高山康人(左三)、松山市市長野志克仁(右三)等眾多台日官方貴賓共襄盛舉。圖／長榮航空提供

長榮航空桃園－愛媛松山直飛航班今天（6日）正式啟航，提供每周2班的飛航服務，並於3月20日至4月30日增為每周4班，以滿足旅客赴日賞櫻需求。為歡慶此次啟航，分別於桃園國際機場及日本愛媛縣松山機場舉行啟航活動及儀式，除了客艙內添置蜜柑狗狗的可愛抱枕及頭墊紙外，也特別為旅客準備了「長榮航空多功能旅行貨幣包」，一起送給今日往返桃園-愛媛松山的幸運旅客。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空與愛媛松山的緣分深厚，2017年起開始於賞櫻、賞楓旺季推出包機服務，2019年7月18日起提供定期航班服務，疫情期間受影響而短暫停飛。今年是台北市與松山市簽署友好交流協定的10周年，多年來兩個城市持續透過觀光旅遊及文化交流相互學習，也希望藉由長榮航空便利的直飛航班，讓兩地的觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。

為歡迎長榮航空飛航愛媛松山，愛媛縣廳特別於愛媛機場舉辦慶祝儀式，由中村時廣知事與長榮航空孫嘉明總經理共同主持。中村時廣知事表示，非常感謝長榮航空復航愛媛-松山航線，將持續加強縣內觀光資源，吸引外國旅客來訪愛媛縣，並同步推廣日本旅客出境到海外旅遊，推動愛媛松山機場國際航線發展。

長榮航空指出，愛媛縣為日本四國最大都市，有著豐富的觀光資源，如擁有三千年歷史的「道後溫泉」以及自江戶時代保留至今的「松山城」皆被米其林指南評選為二星級景點。此外，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、亦或是2014年被美國知名媒體CNN選為「世界最棒的自行車路線（The world's most incredible bike routes）」之一的瀨戶内島波海道，都是民眾體驗愛媛獨特魅力的最佳去處。

目前長榮航空共直飛日本九大航點，包括愛媛松山、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松以及仙台，提供台灣出發12條航線，每週126班飛航服務。

愛媛縣著名的松山城雄踞在海拔132公尺的勝山山頂，在日本全國僅存12座的現存天守之中，是一座位於最高海拔的城堡，其城樓、乾櫓、戶無門等21棟建築，被評定為日本國家級重要文化遺產，是著名歷史古蹟景點。圖／長榮航空提供
愛媛縣著名的松山城雄踞在海拔132公尺的勝山山頂，在日本全國僅存12座的現存天守之中，是一座位於最高海拔的城堡，其城樓、乾櫓、戶無門等21棟建築，被評定為日本國家級重要文化遺產，是著名歷史古蹟景點。圖／長榮航空提供
日本愛媛縣廳準備了當地特色點心和吉祥物「蜜柑狗狗」主題精美小禮物，並安排「蜜柑狗狗」親自迎接，讓旅客一下機就感受到滿滿的歡樂氛圍。圖／長榮航空提供
日本愛媛縣廳準備了當地特色點心和吉祥物「蜜柑狗狗」主題精美小禮物，並安排「蜜柑狗狗」親自迎接，讓旅客一下機就感受到滿滿的歡樂氛圍。圖／長榮航空提供
日本愛媛縣廳知事中村時廣(左四)和長榮航空總經理孫嘉明(右四)、發言人陳耀銘(左三)及日本分公司總主任陳啓偉(右三)，一起合影留念，分享桃園－愛媛松山航線啟航的喜悅。圖／長榮航空提供
日本愛媛縣廳知事中村時廣(左四)和長榮航空總經理孫嘉明(右四)、發言人陳耀銘(左三)及日本分公司總主任陳啓偉(右三)，一起合影留念，分享桃園－愛媛松山航線啟航的喜悅。圖／長榮航空提供
長榮航空於桃園－愛媛松山班機上，特別以「蜜柑狗狗」枕頭及頭墊布佈置客艙，創造卡哇伊的歡樂氛圍。圖／長榮航空提供
長榮航空於桃園－愛媛松山班機上，特別以「蜜柑狗狗」枕頭及頭墊布佈置客艙，創造卡哇伊的歡樂氛圍。圖／長榮航空提供
道後溫泉是位於四國西北部的愛媛縣松山市的溫泉地，這是日本最古老的溫泉之一，其歷史據說可回溯至3,000年前，此處的泉質是鹼性單純泉、刺激性低，對溫泉療養與美容十分有效。圖／長榮航空提供
道後溫泉是位於四國西北部的愛媛縣松山市的溫泉地，這是日本最古老的溫泉之一，其歷史據說可回溯至3,000年前，此處的泉質是鹼性單純泉、刺激性低，對溫泉療養與美容十分有效。圖／長榮航空提供

松山機場 長榮

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