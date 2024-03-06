長榮航空桃園－愛媛松山啟航 插旗日本四國

長榮航空桃園－愛媛松山直飛航班今天（6日）正式啟航，提供每周2班的飛航服務，並於3月20日至4月30日增為每周4班，以滿足旅客赴日賞櫻需求。為歡慶此次啟航，分別於桃園國際機場及日本愛媛縣松山機場舉行啟航活動及儀式，除了客艙內添置蜜柑狗狗的可愛抱枕及頭墊紙外，也特別為旅客準備了「長榮航空多功能旅行貨幣包」，一起送給今日往返桃園-愛媛松山的幸運旅客。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空與愛媛松山的緣分深厚，2017年起開始於賞櫻、賞楓旺季推出包機服務，2019年7月18日起提供定期航班服務，疫情期間受影響而短暫停飛。今年是台北市與松山市簽署友好交流協定的10周年，多年來兩個城市持續透過觀光旅遊及文化交流相互學習，也希望藉由長榮航空便利的直飛航班，讓兩地的觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。

為歡迎長榮航空飛航愛媛松山，愛媛縣廳特別於愛媛機場舉辦慶祝儀式，由中村時廣知事與長榮航空孫嘉明總經理共同主持。中村時廣知事表示，非常感謝長榮航空復航愛媛-松山航線，將持續加強縣內觀光資源，吸引外國旅客來訪愛媛縣，並同步推廣日本旅客出境到海外旅遊，推動愛媛松山機場國際航線發展。

長榮航空指出，愛媛縣為日本四國最大都市，有著豐富的觀光資源，如擁有三千年歷史的「道後溫泉」以及自江戶時代保留至今的「松山城」皆被米其林指南評選為二星級景點。此外，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、亦或是2014年被美國知名媒體CNN選為「世界最棒的自行車路線（The world's most incredible bike routes）」之一的瀨戶内島波海道，都是民眾體驗愛媛獨特魅力的最佳去處。