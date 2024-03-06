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誠品松菸不打烊黑膠市集 匯聚2萬張經典黑膠特色彩膠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
瑪麗亞凱莉第三張專輯30周年全新紀念黑膠《Music Box》。圖／誠品提供
瑪麗亞凱莉第三張專輯30周年全新紀念黑膠《Music Box》。圖／誠品提供

黑膠迷注意，全台唯一24小時唱片行「誠品生活松菸音樂館」3月7日迎來首場「不打烊黑膠市集」，匯聚超過2萬張經典二手黑膠與最新特色彩膠，並精選70年代至今的3大年代主題歌單，將3樓音樂館及藝文空間打造成音樂時空迴廊。松菸不打烊黑膠市集3月7日起至3月28日展開，新品黑膠7.9折起，二手黑膠79元起，單筆消費滿5千元可現抵250元。

舉凡英國傳奇樂團披頭四、日式復古City Pop代表山下達郎以及美國流行天后瑪麗亞凱莉第三張專輯30周年全新紀念黑膠全收錄，掃描牆面QR Code還能試聽獨家「職人推薦歌單」，陪伴樂迷24小時沉浸式穿越時空、找到的命定神曲。並為影劇迷同步特選七大色系原聲帶設計彩膠。

誠品音樂館並聯手誠品音樂職人規劃獨家「DJ Studio」，於周末夜間時段免費傳授專業DJ刷碟技巧；並特邀DJ品牌民生電氣熱鬧推出深夜「DJ Night」，以動感旋律詮釋時代經典選曲，與民眾一同徹夜狂歡、盡情搖擺，活動期間還有誠品會員獨家午夜限定好禮。活動期間晚上10點至早上7點於松菸不打烊黑膠市集3樓音樂館單筆消費滿3千元，送1百元電子抵用券。

3月8日（五）21:00-22:00首檔周末DJ Night邀請到民生電氣DJ億恩精選跨時代經典歌曲；限量10組報名的「DJ Studio」於3月9日(六)21:00-22:00接力登場，由誠品當班音樂職人Zero手把手傳授累積30年的刷碟深厚功力。

松菸不打烊黑膠市集3月7日起至3月28日展開。圖／誠品提供
松菸不打烊黑膠市集3月7日起至3月28日展開。圖／誠品提供
柯恩兄弟成名處女作《Blood Simple》，深紅帶黑色煙紋的獨特碟片表現電影的懸疑壓迫感。圖／誠品提供
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《Call Me By Your Name》的粉色彩膠。圖／誠品提供
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奧黛莉赫本代表作《Breakfast at Tiffany's》50周年紀念版藍色彩膠。圖／誠品提供
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松菸 誠品 音樂

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