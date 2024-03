誠品松菸不打烊黑膠市集 匯聚2萬張經典黑膠特色彩膠

黑膠迷注意,全台唯一24小時唱片行「誠品生活松菸音樂館」3月7日迎來首場「不打烊黑膠市集」,匯聚超過2萬張經典二手黑膠與最新特色彩膠,並精選70年代至今的3大年代主題歌單,將3樓音樂館及藝文空間打造成音樂時空迴廊。松菸不打烊黑膠市集3月7日起至3月28日展開,新品黑膠7.9折起,二手黑膠79元起,單筆消費滿5千元可現抵250元。

舉凡英國傳奇樂團披頭四、日式復古City Pop代表山下達郎以及美國流行天后瑪麗亞凱莉第三張專輯30周年全新紀念黑膠全收錄,掃描牆面QR Code還能試聽獨家「職人推薦歌單」,陪伴樂迷24小時沉浸式穿越時空、找到的命定神曲。並為影劇迷同步特選七大色系原聲帶設計彩膠。

誠品音樂館並聯手誠品音樂職人規劃獨家「DJ Studio」,於周末夜間時段免費傳授專業DJ刷碟技巧;並特邀DJ品牌民生電氣熱鬧推出深夜「DJ Night」,以動感旋律詮釋時代經典選曲,與民眾一同徹夜狂歡、盡情搖擺,活動期間還有誠品會員獨家午夜限定好禮。活動期間晚上10點至早上7點於松菸不打烊黑膠市集3樓音樂館單筆消費滿3千元,送1百元電子抵用券。