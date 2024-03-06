全家便利商店首度攜手「沈早俱樂部」開賣三明治、貝果堡6新品！「草莓肉鬆蛋三明治」老饕必吃
為鼓勵消費者養成每天吃早餐的好習慣，全家便利商店化身最強連鎖早餐店在出招，以「品項最多元」與「餐促最超值」兩大早餐特色，首度與早餐推廣大使YouTuber陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」聯名合作，即日起於線上線下推出冷藏三明治、冷凍貝果堡共6款新品，力邀內行ㄟ消費者「早點來全家」開啟美好一天。
全家便利商店實體店舖即日起開賣「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」新品，「草莓海鹽乳酪三明治」則於3月13日起販售，不僅可搭購Let’s Café、私品茶等近40款指定飲品，更享「餐餐超值配」59元餐促優惠，3月19日前購買餐促組合還可獲得「早點來全家」抽獎券，有機會抽中iPhone 15 Pro、Apple Watch等好禮。電商平台「全家行動購」獨家開賣「德腸尬松露貝果堡」、「菇菇尬培根蛋貝果堡」及「花生煉乳滑蛋貝果堡」3款冷凍貝果堡，線上下單後即可於鄰近「全家」店舖取貨。
根據台灣早餐速食促進協會預估，早餐市場規模高達1千億。為提供消費者活力滿滿、創意無限的早餐新選擇，「全家」聯手早餐推廣大使—陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，以其熱銷口味延伸開發6款早餐新品，更首次將隱藏版早餐店美食搬進「全家」。冷藏三明治首推「草莓肉鬆蛋三明治」，復刻早餐店隱藏菜單，將草莓果醬與肉鬆大膽融合，搭配古早味烤蔥蛋打造多層次鹹甜滋味，售價42元；「起司芥末蛋沙拉三明治」嗆辣清爽的芥末雞蛋沙拉，售價45元；3月13日開賣的「草莓海鹽乳酪三明治」以酸甜草莓果醬搭配鹹甜海鹽乳酪，售價39元；搭配「全家」店內40款指定飲品，更享餐餐超值配59元餐促優惠。
「全家」電商平台「全家行動購」同步開賣「沈早俱樂部」3款冷凍貝果堡；「德腸尬松露蛋貝果堡」經典德腸炒蛋結合香氣濃郁的松露白醬，松露愛好者必嘗；「菇菇尬培根蛋貝果堡」以黑胡椒杏鮑菇搭配培根及金黃嫩蛋，飽滿餡料大口咬下最滿足；「花生煉乳滑蛋貝果堡」將香嫩滑蛋添加煉乳與花生醬，打造鹹甜獨特滋味，每款售價79元。此外，「全家」店長LINE群組「全+1社群電商」更享團購優惠價單件69元，買3件再打85折、平均單件不到59元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言