全家便利商店首度攜手「沈早俱樂部」開賣三明治、貝果堡6新品！「草莓肉鬆蛋三明治」老饕必吃

為鼓勵消費者養成每天吃早餐的好習慣，全家便利商店化身最強連鎖早餐店在出招，以「品項最多元」與「餐促最超值」兩大早餐特色，首度與早餐推廣大使YouTuber陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」聯名合作，即日起於線上線下推出冷藏三明治、冷凍貝果堡共6款新品，力邀內行ㄟ消費者「早點來全家」開啟美好一天。

全家便利商店實體店舖即日起開賣「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」新品，「草莓海鹽乳酪三明治」則於3月13日起販售，不僅可搭購Let’s Café、私品茶等近40款指定飲品，更享「餐餐超值配」59元餐促優惠，3月19日前購買餐促組合還可獲得「早點來全家」抽獎券，有機會抽中iPhone 15 Pro、Apple Watch等好禮。電商平台「全家行動購」獨家開賣「德腸尬松露貝果堡」、「菇菇尬培根蛋貝果堡」及「花生煉乳滑蛋貝果堡」3款冷凍貝果堡，線上下單後即可於鄰近「全家」店舖取貨。

根據台灣早餐速食促進協會預估，早餐市場規模高達1千億。為提供消費者活力滿滿、創意無限的早餐新選擇，「全家」聯手早餐推廣大使—陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，以其熱銷口味延伸開發6款早餐新品，更首次將隱藏版早餐店美食搬進「全家」。冷藏三明治首推「草莓肉鬆蛋三明治」，復刻早餐店隱藏菜單，將草莓果醬與肉鬆大膽融合，搭配古早味烤蔥蛋打造多層次鹹甜滋味，售價42元；「起司芥末蛋沙拉三明治」嗆辣清爽的芥末雞蛋沙拉，售價45元；3月13日開賣的「草莓海鹽乳酪三明治」以酸甜草莓果醬搭配鹹甜海鹽乳酪，售價39元；搭配「全家」店內40款指定飲品，更享餐餐超值配59元餐促優惠。