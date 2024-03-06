快訊

「00940我預估首配0.07元」！他這樣解釋：三個月都維持這水準就考慮布局

臉書、IG大當機稱「技術問題」不單純？急逼他們跳出來自首：我們幹的

FB全球當機也沒在怕？祖克柏「倒不了」的獲利底氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王品集團THE WANG獨家聯名麥卡倫 獻上白色情人節套餐

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
王品集團頂級牛排THE WANG與全球威士忌領導品牌麥卡倫，期間限定推出「THE WANG聯名麥卡倫套餐」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王品集團頂級牛排THE WANG與全球威士忌領導品牌麥卡倫，期間限定推出「THE WANG聯名麥卡倫套餐」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

3月14日白色情人節即將到來，王品集團頂級牛排THE WANG與全球威士忌領導品牌麥卡倫，獨家聯名推出「THE WANG聯名麥卡倫套餐」，將威士忌融入海鮮前主餐、主餐及甜點，並邀請2023年亞洲50最佳酒吧Vender，攜手打造期間限定佐餐調酒。限定套餐於3月13日至4月30日限時銷售，每人每套3,580元＋10%服務費。

針對白色情人節，THE WANG以專業牛排、侍餐侍酒的角度，跳脫威士忌是男士品飲的窠臼，運用多層次的香氣與口感，打造出女士也能共享的風味。海鮮前主餐「麥卡倫季節鮮魚、榛果奶醬」將櫛瓜花包覆蒸煮後的季節鮮魚，再噴灑麥卡倫雙雪莉桶12年，讓威士忌與海鮮的甘甜融為一體，優雅再詮釋法國經典菜色「櫛瓜花鑲肉」。

主餐「日本A5和牛菲力4盎司」以麥卡倫雙雪莉桶12年熟成A5和牛菲力，靜置一夜後再煎炙出焦糖色澤，搭配主廚設計Gravy、白酒大蔥兩款風味醬汁，為和牛菲力增添多樣風味。席間推薦搭配「麥卡倫雙雪莉桶18年單一麥芽威士忌」佐餐（單點售價680元，10%服務費另計），讓這款威士忌的酒感平衡和牛的豐潤，肉的脂香伴隨醇厚酒香，使用餐體驗更加完整。

甜點「麥卡倫、玉米、爆米花、焦糖、日本北海道十勝乳酪」，擺脫威士忌甜點多與巧克力連結的意象，扣合其麥芽穀物元素，主廚以玉米為主角，搭配麥卡倫雙雪莉桶12年，讓玉米香草卡士達的甜蜜與威士忌焦糖的苦甜巧妙結合。

佐餐調酒「About Time」，由2023年亞洲50最佳酒吧Vender主理人設計，將酸甜果汁佐以麥卡倫雙雪莉桶12年，再鋪墊浪漫玫瑰風味泡泡，適合女性品嚐，也為約會饗宴畫下春意盎然的句點；調酒單點原價450元，消費聯名套餐享加購價350元，10%服務費另計。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主餐「日本A5和牛菲力4盎司」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
主餐「日本A5和牛菲力4盎司」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海鮮前主餐「麥卡倫季節鮮魚、榛果奶醬」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海鮮前主餐「麥卡倫季節鮮魚、榛果奶醬」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
甜點「麥卡倫、玉米、爆米花、焦糖、日本北海道十勝乳酪」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
甜點「麥卡倫、玉米、爆米花、焦糖、日本北海道十勝乳酪」。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
佐餐調酒「About Time」由麥卡倫雙雪莉桶12年單一麥芽威士忌為基底，搭配上葡萄柚汁、柳橙汁、鳳梨汁、檸檬汁、玫瑰泡泡。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
佐餐調酒「About Time」由麥卡倫雙雪莉桶12年單一麥芽威士忌為基底，搭配上葡萄柚汁、柳橙汁、鳳梨汁、檸檬汁、玫瑰泡泡。圖／THE WANG提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海鮮 甜點 白色情人節

延伸閱讀

500盤新焦點／THE WANG×麥卡倫×亞洲50大酒吧Vender推期間限定套餐

格蘭菲迪攜手無光晚餐 期間限定打造前所未有品飲情境

連續3年獲「丹麥最佳蒸餾廠」 墨格威士忌正式登台

威士忌吹頂奢風 皇家禮炮、格蘭利威發行50年以上酒款

相關新聞

全家便利商店首度攜手「沈早俱樂部」開賣三明治、貝果堡6新品！「草莓肉鬆蛋三明治」老饕必吃

為鼓勵消費者養成每天吃早餐的好習慣，全家便利商店化身最強連鎖早餐店在出招，以「品項最多元」與「餐促最超值」兩大早餐特色，...

王品集團THE WANG獨家聯名麥卡倫 獻上白色情人節套餐

3月14日白色情人節即將到來，王品集團頂級牛排THE WANG與全球威士忌領導品牌麥卡倫，獨家聯名推出「THE WANG...

女性消費力占7成 Global Mall端四大回饋、美麗商品5折起

百貨消費貢獻度以女性為主力，可說是百貨重要金主，目前正值春上市，加上3月8日國際婦女節，百貨自然針對女性客層端出優惠。

全國電子買大家電7折起 筆電最高回饋6,000元 滿額再抽奢華郵輪雙人行

迎接國際婦女節，加上換季家電更新潮登場，全國電子即日起至3月12日祭出筆電最高回饋6,000元以及4大家電7折起優惠折扣...

探索海洋世界的藍色魅力！香奈兒春季彩妝展現大膽無畏

在香奈兒女士喜愛的元素中，海洋世界一直是靈感來源之一，其帶來的神秘藍色，在光線與不同狀態下，展現出神秘又大膽的多樣化藍色...

iOS 17.4更新來了！Apple Podcast逐字稿新功能造福創作者、好學聽眾

iOS 17.4現在已經可以在iPhone Xs 及以上的機型下載了！這次除了加入了新的表情符號，包括蕈類、鳳凰、萊姆、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。