王品集團THE WANG獨家聯名麥卡倫 獻上白色情人節套餐

3月14日白色情人節即將到來，王品集團頂級牛排THE WANG與全球威士忌領導品牌麥卡倫，獨家聯名推出「THE WANG聯名麥卡倫套餐」，將威士忌融入海鮮前主餐、主餐及甜點，並邀請2023年亞洲50最佳酒吧Vender，攜手打造期間限定佐餐調酒。限定套餐於3月13日至4月30日限時銷售，每人每套3,580元＋10%服務費。

針對白色情人節，THE WANG以專業牛排、侍餐侍酒的角度，跳脫威士忌是男士品飲的窠臼，運用多層次的香氣與口感，打造出女士也能共享的風味。海鮮前主餐「麥卡倫季節鮮魚、榛果奶醬」將櫛瓜花包覆蒸煮後的季節鮮魚，再噴灑麥卡倫雙雪莉桶12年，讓威士忌與海鮮的甘甜融為一體，優雅再詮釋法國經典菜色「櫛瓜花鑲肉」。

主餐「日本A5和牛菲力4盎司」以麥卡倫雙雪莉桶12年熟成A5和牛菲力，靜置一夜後再煎炙出焦糖色澤，搭配主廚設計Gravy、白酒大蔥兩款風味醬汁，為和牛菲力增添多樣風味。席間推薦搭配「麥卡倫雙雪莉桶18年單一麥芽威士忌」佐餐（單點售價680元，10%服務費另計），讓這款威士忌的酒感平衡和牛的豐潤，肉的脂香伴隨醇厚酒香，使用餐體驗更加完整。

甜點「麥卡倫、玉米、爆米花、焦糖、日本北海道十勝乳酪」，擺脫威士忌甜點多與巧克力連結的意象，扣合其麥芽穀物元素，主廚以玉米為主角，搭配麥卡倫雙雪莉桶12年，讓玉米香草卡士達的甜蜜與威士忌焦糖的苦甜巧妙結合。

佐餐調酒「About Time」，由2023年亞洲50最佳酒吧Vender主理人設計，將酸甜果汁佐以麥卡倫雙雪莉桶12年，再鋪墊浪漫玫瑰風味泡泡，適合女性品嚐，也為約會饗宴畫下春意盎然的句點；調酒單點原價450元，消費聯名套餐享加購價350元，10%服務費另計。