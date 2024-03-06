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身份證有03589任一數字注意！台南遠東對號入住省萬元

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
台南遠東香格里拉「對號入住85折」，出示有效證件含0、3、5、8、9任一碼可享優享價折扣，五碼全中還有機會升等至套房，活動至4月底。圖/台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉「對號入住85折」，出示有效證件含0、3、5、8、9任一碼可享優享價折扣，五碼全中還有機會升等至套房，活動至4月底。圖/台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉3月23日迎接15周年慶，首波推出「對號入住85折」住房專案， 3月1日至4月30日，凡有效身分證件或護照號碼含0、3、5、8、9任一數字，以優享價預訂任一房型再享85折優惠；指定房型且有效證件含有上述5個數字號碼，還有機會免費升等至套房。

台南遠東香格里拉周年慶首波「對號入住85折」專案，預定尊榮客房不含早餐，享受睡到自然醒的自在晨間時光，原價每晚25,410元起、優惠價3,358元起，約14折，平均每人最低只要1,679元；而選擇尊榮客房含雙人早餐，在遠東Café自助餐廳盡情品嘗上百道中、西、日式等多樣化佳餚，還包括台南著名牛肉湯、擔仔麵、鮮魚湯等特色早餐，原價每晚最低26,818元起、優惠價4,378元起，約16折，現省荷包超過兩萬元。

此外，只要以此專案預定含早餐、且身份證件含0、3、5、8、9五碼，於辦理入住時出示身分證件，立即免費升等至一房一廳27坪雅仕套房，並贈送行政樓層豪華閣貴賓廊各項禮遇，包含傍晚雞尾酒小點、早餐、全日飲品服務等，每日限量供應。

所有房價需另加10%服務費及5%稅，房價視每日浮動而訂，一張身份證件限定一間客房。即日起，接受電話預訂4月30日前客房，洽詢電話：06-702-8899。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。

台南遠東香格里拉居高臨下，將古都日夜美景盡收眼底。圖/台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉居高臨下，將古都日夜美景盡收眼底。圖/台南遠東香格里拉提供

台南 周年慶 自助餐廳 身分證 香格里拉

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